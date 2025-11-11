Češi zachraňují amazonský prales. Z tetování vznikl projekt, který kupuje kousky džungle

Z nápadu se tak postupně zrodilo živé místo – pralesní stanice, kde se setkává česká i ekvádorská snaha chránit divokou přírodu. Tam, v horském pralese, v místech, kde nenarazíte na turisty, stojí dřevěný domek s krásnou zahradou, který Češi spolu s Ekvádorci vybudovali díky crowdfundingu a v jehož okolí se organizace Forest.ink a Bosque Medicinal snaží chránit křehký ekosystém amazonské džungle. Skromně tu žijí čeští správci, kteří bedlivě sledují situaci a pomáhají s monitoringem života v pralese. Na záběrech z fotopastí se objevují pumy, oceloti, medvědi, nosálové i divoká prasátka – svět, který si s lidmi udržuje vzájemný odstup.
Forest.ink vznikl před 8 lety z jednoduché, ale silné myšlenky tatérky Petry Hlaváčkové, která toho času žila v Ekvádoru. Nechtěla přihlížet situaci drancování pralesa, ve kterém se budovaly nekonečné dálnice, a tak hledala způsob, jak uchránit alespoň kousek půdy v oblasti, kde žila po boku místní komunity Shuar.
Založila tak spolek a uspořádala akci v Chemistry Gallery, kde se tetovalo pro prales a dražily se obrazy předních českých umělců. Ve spolupráci s přáteli z ekvádorské neziskové organizace Bosque Medicinal začali nakupovat pozemky na území El Paraíso (česky Ráj), které je součástí rozsáhlejší rezervace Runahurco.
Z malé skupiny nadšenců se během několika let stala komunita podporovatelů pralesa, kteří jsou aktivní jak v Česku, tak přímo v Ekvádoru. Díky jejich činnosti a příspěvkům dárců organizace koupila 88 ha pozemků pralesa a momentálně se snaží o koupi 85 ha dalšího území se dvěma vodopády, které původní obyvatelé vnímají jako posvátné.
Cesta je trnitá
Především tedy ta, která směřuje k zachování pralesa. ,,Těžba, legální i nelegální, se rozrůstá těžko uvěřitelným tempem, navíc v kombinaci s extrémním suchem vytváří v deštném pralese situace, které jsme dosud znali jen na dálku. Prázdná koryta řek, suché listí pod nohama, extrémní vedra i v horách...Tohle všechno nás ještě více motivuje k naší práci a dává nám za pravdu, že naše směřování, strategie a veškeré úsilí jde správným směrem a nelze nic odkládat. Jsou to velké výzvy a my je přijímáme,” říká Radim Ondříšek, místopředseda výkonné rady organizace.
Mise Forest.ink není jednoduchá. V místech, kde se kdysi rozkládaly husté koruny stromů, dnes mizí prales pod tlakem těžby zlata, dřeva a chovu skotu na maso. „Zatím jediný způsob, jak můžeme prales skutečně ochránit, je vykupovat pozemky dřív, než na ně vjedou bagry,“ říká Ondříšek. Projekt organizace Forest.ink je výjimečný v tom, že nabízí majitelům pozemků v podstatě stejné ceny jako těžaři s tím, že území zůstane zachováno. ,,Místní jsou nám nakloněni, ale potřebují peníze - například na to, aby mohli poslat děti na školy,” dodává.
,,Ukazujeme místním lidem, že vidina rychlého zisku je krátkozraká. Vědci celosvětově mluví o tom, že se blíží bod zlomu, kdy amazonský prales můžeme ještě zachovat, než se z něj stane suchá savana. My se snažíme o udržitelnost. Podporujeme fair trade a od místních farmářů, se kterými rozvíjíme vztahy, do Česka dovážíme kakao a wayusu, od prodejců z původní komunity Shuar zase šperky z korálků. Tady v Česku se také snažíme lidem otevírat oči, aby pochopili, že prales není jen vzdálená exotika, ale systém, na kterém závisí i naše budoucnost. Mnoho lidí si nespojuje, že situace v pralese má dopad na situaci české přírody,” říká Valérie Tošerová, členka výkonné rady Forest Inku.
Pralesní stanici navštěvuje pár desítek dobrodruhů ročně převážně z Česka ale i ze zahraničí. Lidé si odnášejí víc než jen zážitek a dobrý pocit. Řadě z nich pobyt pomáhá k transformaci, kdy během 3 týdnů získají čas pro sebe a mohou se zastavit, srovnat si priority i rozhýbat změny ve svém životě. Pro některé je to i vítaný detox od různých vymožeností a závislostí moderního světa. Skupina je různorodá - digitální nomádi, úspěšní i vyhořelí podnikatelé, studenti i ti, kteří zrovna stojí na životní křižovatce.
Útočiště tu našel i MMA bojovník Viktor Pešta v rámci svého půlročního sabatikalu v Ekvádoru a Peru: ,,Potřeboval jsem si dát fyzickou i psychickou pauzu od zápasení, jel jsem tam za léčením mysli. Strávil jsem tam 15 dní na samotce, to mi dalo vnitřní klid.”
Na příští rok spolek chystá expedice pro ty, kteří chtějí objevovat krásy džungle i přidat ruku k dílu, ale také pro nadšence do biologie i ty, kteří zažívají nebo jsou na pokraji vyhoření.
Mezi hlavní aktivity spolku patří:
- zodpovědný ekoturismus - pořádání expedic v džungli
- spolupráce Mendelovou Univerzitou a Universidad del Azuay
- monitoring biodiverzity
- monitoring kvality vody
- výsadba původních léčivých rostlin zpět do pralesa (např. chininovník, který se používá na léčbu malárie)
- podpora místních farmářů
- edukace veřejnosti
Spolek je součástí konsorcia, které vede Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.
,,Aby naše aktivity mohly pokračovat, potřebujeme kontinuální podporu lidí v Česku. Proto pořádáme benefiční akce a různé události – abychom mohli vybírat peníze a taky lidem zprostředkovali hezký kulturní zážitek, i ten méně příjemný, kdy je dozvídají, co se děje s deštným pralesem.”
Jak pomoci
20. listopadu se v Praze v Žižkostele se uskuteční benefiční koncert pro prales plný hudby, umění a pospolitosti. Výtěžek akce poputuje přímo na transparentní účet organizace a bude možné financovat výkup dalších hektarů pralesa, které by jinak byly vykáceny a použity pro těžbu.
Podpořit Forest.ink lze také online, přes platformu Darujme.cz
https://www.darujme.cz/forestink
Zdroj: Forest.ink