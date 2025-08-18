Češi zářili na MS v ultralehkém létání: 10 medailí a týmové stříbro

Praha/Chambley (Francie) 18. srpna 2025 (PROTEXT) - Čeští piloti zaznamenali mimořádný úspěch na mistrovství světa v ultralehkém létání, které se konalo od 9. do 16. srpna 2025 v Chambley ve Francii. Na soutěži, které se zúčastnilo více než 50 posádek z devíti zemí, získala česká reprezentace celkem 10 individuálních medailí.

Zlaté tituly mistrů světa putují do České republiky v kategoriích motorových rogal pro posádku Matouš Adam a Jan Pařez a v kategorii vírníků pro posádku Michal Eliáš a Ladislav Teplý, další čeští závodníci vybojovali několik stříbrných a bronzových medailí v kategorii jednomístných a dvoumístných letounů. K individuálním úspěchům se přidalo také týmové stříbro v soutěži národů, kde český tým zaostal za domácí Francií pouze o nepatrných pět bodů, kde konečné skóre bylo 53.117 ku 53.112.

Mistrovství zahrnovalo soutěžní disciplíny zaměřené na navigační úlohy s dodržováním přesnosti letu na metry a na vteřiny, dále disciplíny v přesnosti přistání do vyznačeného prostoru a také úlohy na plánování letu, které prověřily jejich schopnosti přípravy a plánování letu s omezeným množstvím paliva.

Pro české ultralehké létání je to jeden z nejlepších výsledků v historii. Medailová bilance i vyrovnaný souboj s domácí Francií v soutěži týmů potvrzuje, že naši piloti patří mezi světovou špičku.

Úspěch v Chambley je zároveň povzbuzením pro další rozvoj českého sportovního letectví a inspirací pro novou generaci mladých pilotů.

 

Kontakt:

Jan Pařez

media@laacr.cz

www.laacr.cz

 

