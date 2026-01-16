Česká a moravská vína dobývají svět.Vinařský fond bilancuje úspěšný exportní rok

Autor:
  10:33
Praha 16. ledna 2026 (PROTEXT) - Loňský rok přinesl tuzemskému vinařství významné mezinárodní úspěchy. Vinařský fond v roce 2025 podpořil 18 exportních akcí, které pomohly prezentovat moravská a česká vína a vinařskou kulturu v zahraničí. Většina domácí produkce směřuje na Slovensko, ale prioritou exportních aktivit je nyní vyhledávání nových příležitostí i na dalších zahraničních trzích.

Po roce 2024, zaměřeném na stabilitu objemu vývozu, se strategie Vinařského fondu (vypracovaná Národním vinařským centrem) v roce 2025 posunula směrem k vysoké hodnotě a kvalitě. Prioritou již není kvantita, ale budování prestiže na náročných zahraničních trzích. Systematická podpora a účast na světových akcích otevírají cestu k reálným úspěchům, které potvrdí oficiální statistiky v průběhu roku,“ zhodnotil ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.

Z aktuální exportní strategie vyplývá, že naše vína mají na globálním trhu velmi specifický profil, který odpovídá moderním trendům. Na rozdíl od unifikované světové produkce sází Česká republika na svou polohu v chladnější části Evropy. „Naše vína nabízejí zajímavou alternativu díky své svěžesti, lehkosti a unikátní struktuře kyselin. Právě tyto vlastnosti jim dávají nezaměnitelný charakter a zajišťují, že jsou pro moderního spotřebitele velmi atraktivní,“ vysvětlil Zbyněk Vičar.

Mezi hlavní pilíře, na které se tuzemský export zaměřuje, patří prezentace lokálních odrůd jako je aromatická Pálava, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a Frankovka; světových odrůd (Ryzlink rýnský, Sauvignon a pinotové odrůdy) s unikátním moravským a českým rukopisem, moderní odolné odrůdy (PiWi) a často nejúspěšnější nízkointervenční vína. Právě tato pestrost má veškeré předpoklady otevírat dveře do nejlepších světových restaurací a specializovaných obchodů.

V roce 2025 se podpora exportu Vinařského fondu soustředila na trhy s největším potenciálem, kde konzumenti vyhledávají nové vinařské regiony. Moravská a česká vína se úspěšně prezentovala v Polsku, Německu, Velké Británii, Kanadě, ale také v Japonsku, Jižní Koreji nebo na Tchaj-wanu. Významná byla účast moravských a českých vinařů zejména na největším světovém veletrhu Prowein v Německu, na prestižním veletrhu Warsaw Wine Experience a především pak na světové výstavě EXPO v Ósace a na půdě českého velvyslanectví v Tokiu. Výsledky této cesty v kombinaci s následnými aktivitami potvrzují, že český styl vín dokonale rezonuje s náročnou asijskou gastronomií a kulturou. Česká republika se zde ukázala jako sebevědomá vinařská země, která kromě kvalitního produktu nabízí i silný příběh a láká turisty k návštěvě moravských a českých vinic.

„Úspěch v Japonsku není jen o prodaných lahvích, ale o prestiži. Navázali jsme například spolupráci s L´École du Vin, nejvlivnější vinařskou školou v Japonsku. Jejich lektoři a špičkoví sommelierští garanti nyní pomáhají šířit povědomí o našem unikátním terroir mezi VIP klientelu a budoucí profesionály,“ uvedla Dagmar Fialová, která vede exportní aktivity v Národním vinařském centru a dodala, že mezi další konkrétní výsledky exportních aktivit patří i zalistování moravských vín do lístku luxusní sushi restaurace Tagasago v Tokiu. O úspěchu svědčí i vyprodané sommelierské večery v tokijské restauraci Albero Nero pod vedením špičkových odborníků, jako je Masakatsu Yatabe či Keiko Tange.

Kromě Asie se v roce 2025 podařilo upevnit obchodní vztahy ve Švédsku, Polsku, Finsku, Velké Británii a Kanadě.

Úspěšnému vstupu na zahraniční trhy napomáhá také vytvoření exportní databáze padesáti vinařů, kterou Vinařský fond společně s Národním vinařským centrem již třetím rokem sestavuje a každoročně aktualizuje. Tuzemská vinařství mají možnost se do ní přihlásit a pokud projdou komplexním hodnocením, stanou se součástí výběru pro zahraniční veletrhy a mise.

Všechny exportní aktivity probíhají v úzké koordinaci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem zahraničních věcí, agenturou CzechTourism a Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy. Společným cílem je, aby do deseti let tvořil export 10 % celkové produkce českých a moravských vín.

Zdroj: Kateřina Martykánová

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Na Budějovicku vykolejila při posunu cisterna, vlaky u nehody musejí zpomalit

Při posunu ve Včelné vykolejila cisterna.

Ve Včelné u Českých Budějovic vykolejil v pátek kolem oběda nákladní cisternový vagon. Při incidentu se nikdo nezranil a nedošlo k úniku chemické látky.

16. ledna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

ÚS potvrdil členovi výboru podmínku za smrt chodkyně, spadl na ni led ze střechy

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost muže potrestaného za smrt chodkyně, na kterou před pěti lety v Karlových Varech spadl ze střechy bytového domu sníh s kusy...

16. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Moravskoslezským záchranářům loni přibylo výjezdů, ošetřili asi 127.000 pacientů

ilustrační snímek

Moravskoslezským záchranářům loni přibylo výjezdů. Ošetřili zhruba 127.000 pacientů, což bylo přibližně o 5000 více než v roce předchozím. Sanitky za den...

16. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Král Tulsy Sylvester Stallone se vrátí ve 4. řadě. Proč nebyla Oklahoma nikdy tak zábavná?

Obleky Sylvestera Stalloneho v seriálu Tulsa King jsou klíčovým prvkem jeho...

Kdo by ještě před pár lety řekl, že se král akčňáků Sylvester Stallone na stará kolena tak úspěšně usalaší v seriálových vodách. Jsou to již víc než tři roky, co spojil síly s hitmakerem Taylorem...

16. ledna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  13:49

V Praze 8 řeší dopravní přestupky robot Emil. Umělá inteligence už poslala přes 120 tisíc výzev

V Praze 8 už více než rok řeší dopravní přestupky robot. Snímek je vytvořený AI.

V Praze 8 už více než rok vyřizuje špatné parkování, překročení rychlosti či jízdu na červenou softwarový robot Emil. Městská část tak patří mezi nejvíce digitalizované úřady v Praze. Důkazem je i...

16. ledna 2026  13:49

Celníci zadrželi na Karlovarsku nelegální zboží, škoda na dani je tři miliony

ilustrační snímek

Celníci na Karlovarsku zadrželi při rozsáhlé operaci nelegální cigarety a padělky textilu, jejichž prodejem by stát přišel o zhruba tři miliony korun na...

16. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Ostrovu se daří lákat lékaře na dotace, ročně rozdělí přes dva miliony korun

ilustrační snímek

Městu Ostrov se daří lákat do města lékaře pomocí dotací na zřízení nebo vybavení ordinací. Ročně takto přerozdělí přes dva miliony korun. Díky tomu se ve...

16. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Ve sprintu žen se nepředstaví Davidová

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Ve sprintech žen se nepředstaví Davidová.

16. ledna 2026  13:17

Kulturní dům Repre v Mostě dostane novou prezentaci, náklady na opravu rostou

ilustrační snímek

Kulturní dům Repre v Mostě bude mít novou vizuální identitu, a možná i název. Město zároveň už vybralo provozovatele restaurace objektu. Náklady na rozsáhlou...

16. ledna 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Olomoucké hejtmanství podpoří lékaře dotacemi, chce zlepšit dostupnost péče

ilustrační snímek

Olomoucké hejtmanství letos vypíše dva nové dotační programy, pomocí kterých chce zlepšit dostupnost lékařské péče v odlehlých oblastech kraje. Krajský úřad...

16. ledna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Zájem o rekreační areál ve Vesci v Liberci roste, město chystá další novinky

ilustrační snímek

Zájem o využití městského rekreačního a sportovního areálu (RASAV) ve Vesci v Liberci roste. Radnice ho chce ještě zatraktivnit, chystá proto další novinky. Na...

16. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.