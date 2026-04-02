Česká a moravská vína uspěla na ProWein 2026

Letošní ročník veletrhu byl charakteristický důrazem na efektivitu obchodních jednání a moderní nástroje. Nový koncept uspořádání hal s jasnými segmenty a kratšími vzdálenostmi podpořil orientaci i obchodní setkání, zatímco online katalog vín s QR kódy umožnil návštěvníkům rychlejší a cílenější degustaci.
Národní stánek zaujal reprezentativním designem i strategickou polohou v hale 3, která zajistila vysokou viditelnost a plynulý přísun návštěvníků. Velmi dobře se osvědčila kombinace národní degustační zóny a přítomnosti vinařů, díky níž si hosté mohli zvolit způsob degustace podle svých preferencí a časových možností.
„ProWein dlouhodobě potvrzuje svou roli klíčové obchodní platformy. Struktura návštěvníků je velmi kvalitní a odpovídá našim exportním cílům – potkáváme zde jak nové nákupčí, tak ty, kteří se k českým vínům opakovaně vracejí,“ uvedla Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra.
Z pohledu trhu se potvrdily dlouhodobé trendy i preference návštěvníků. Největší zájem byl o suchá bílá vína a lehčí červená, významnou pozornost získala šumivá vína vyráběná tradiční metodou, zejména v kategoriích brut nature, extra brut a brut. Poptávka se zároveň soustředila na lokální a středoevropské odrůdy.
„Zájem o naše šumivá vína, lokální odrůdy ale i mezinárodní stálice jako je Riesling nebo Pinot noir potvrzuje, že česká vína mají na mezinárodním trhu své místo. Důležité je, že návštěvníci se k nim vracejí a mají možnost jejich kvalitu ověřovat opakovaně, jen tak dospějeme k uzavření konkrétních obchodů,“ doplnila Klára Kollárová, národní sommelierka.
Struktura návštěvníků odpovídala exportním cílům českého vinařství. Stánek navštěvovali především importéři, distributoři a zástupci HORECA segmentu z celého světa, kteří aktivně vyhledávají nová a méně známá vína. Významnou roli sehrály i opakované kontakty – právě kontinuita prezentace umožňuje budovat dlouhodobé obchodní vztahy a důvěru v kvalitu produkce.
ProWein 2026 zároveň potvrdil svůj posun směrem k ještě větší orientaci na obchod a efektivitu. Podle organizátorů bylo prostřednictvím digitálních nástrojů navázáno více než 72.000 kvalitních obchodních kontaktů, což podtrhuje význam veletrhu jako klíčového místa pro rozhodování v oblasti distribuce vína.
„Opakovaná účast na mezinárodních veletrzích je zásadní – obchodní vztahy se budují postupně a osobní kontakt hraje klíčovou roli. Právě kombinace odborné prezentace a dlouhodobé práce s kontakty přináší konkrétní výsledky,“ uzavřela Dagmar Fialová a připomíná minimálně dvě konkrétní zakázky z loňského ročníku, kdy palety vína ze zde osobně se prezentujícího vinařství směřovaly do Kanady a Švédska.
Účast českých a moravských vinařů na národním stánku tak znovu potvrdila, že systematická a kontinuální prezentace je klíčová pro budování povědomí o České republice jako vinařské zemi i pro rozvoj konkrétních obchodních příležitostí.
Osobně se prezentovala a na expozici se finančně podílela vinařství B/V Vinařství, Fabig, Rodinné vinařství Skoupil, IWAYINI, Lahofer&Znovín Znojmo a Sedlecká vína.
V degustační zóně se představily vzorky z těchto vinařství a spolků:
BOHEMIA SEKT, Zámecké vinařství Bzenec, Jindrovo vinařství, Karel Novotný, Mikrosvín Mikulov, SONBERK, Volařík, Vinné sklepy Kutná Hora, Vinařství Sv. Barbora.
VOC Mikulovsko: CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, Rodinné BIO Vinařství Víno Marcinčák Mikulov, SONBERK, Volařík
VOC Modré hory: Arte Vini, Vína Herzánovi, Vít Sedláček, Víno J. Stávek, Vinařství Horák, Vinařství Turek & Šiška
VOC Znojmo: Piálek & Jäger, VINO HORT, Halkoci, Simenon, Vinařství Špalek, VÍNO VANĚK.
Dunajovské kopce a jejich Spolkový Vlašák.
Expozici organizovalo Národní vinařské centrum s finanční podporou Jihomoravského kraje a Vinařského fondu ČR.
Zdroj: Kateřina Martykánová