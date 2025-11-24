Česká asociace Fintech vítá nové členy: LexisNexis Risk Solutions, TokenWay a Tipinc

LexisNexis Risk Solutions
Globální lídr v oblasti řízení rizik, compliance a datové analytiky.
LexisNexis Risk Solutions přináší do asociace jedinečné odborné znalosti v oblasti řízení rizik a dodržování předpisů. Společnost již přispěla cennými poznatky do Fintech Roadmap, strategického rámce, který formuje budoucnost českého fintech ekosystému. Díky své zavedené přítomnosti v České republice kombinuje LexisNexis globální know-how s lokálním zapojením na podporu inovací a udržitelného růstu.
„Jsme rádi, že se můžeme připojit k České fintechové asociaci. Společně můžeme pomoci posunout český fintechový sektor vpřed a přispět k jeho růstu využitím našich mezinárodních odborných znalostí,“ řekl Petr Šich, LexisNexis Risk Solutions.
Na tomto silném regulačním a analytickém základě staví další nový člen – TokenWay – který otevírá regulovaný maloobchodní přístup k tokenizovaným reálným aktivům.
TokenWay
Otevření regulovaného maloobchodního přístupu k reálným aktivům
Pražská společnost TokenWay vyvíjí integrovanou službu, která umožňuje důvěryhodným emitentům nabízet své produkty běžným investorům jednoduchým a regulacím vyhovujícím způsobem přímo na vlastních webových stránkách. Společnost spolupracuje s regulačními orgány a tržními institucemi na vybraných pilotních projektech a další informace zveřejní, jakmile budou tyto iniciativy spuštěny.
„Zaměřujeme se na to, abychom emitentům poskytli čistou a regulovanou cestu k maloobchodu a investorům přístup k příležitostem, kterým skutečně rozumějí,“ řekl Guillermo Alda, generální ředitel společnosti TokenWay. „Brzy oznámíme další novinky.“
Zatímco TokenWay otevírá nové dveře na kapitálových trzích, Tipinc se zabývá další klíčovou oblastí podnikání – efektivními a plynulými platbami B2B.
Tipinc
Automatizujeme dodavatelské řetězce pomocí AI — začínáme v pohostinství.
Tipinc propojuje a automatizuje klíčové procesy, na kterých dodavatelské řetězce stojí — od objednávek a faktur až po dodávky a vyúčtování. Jeho AI-řízená vrstva pro orchestraci workflow se integruje s existujícími systémy a využívá správné digitální nástroje ve správný čas. Dodavatelům tak přináší rychlejší platby, méně administrativy a větší kontrolu.
„Naším cílem je odstranit tření z dodavatelských řetězců tím, že zjednodušíme a zchytříme jejich fungování. Působíme mezinárodně, ale naše sídlo v Praze nám dává jedinečnou perspektivu — a možnost skutečně změnit tržní chování a kulturu k lepšímu,“ říká Kieran Jones, CEO společnosti Tipinc.
Česká asociace fintech: propojení lokálních a mezinárodních odborných znalostí
„Jsme velmi rádi, že můžeme tyto mezinárodní společnosti přivítat v naší komunitě. Ukazuje to, že Česká republika se stává atraktivním trhem pro globální fintechové hráče, a podtrhuje to naši schopnost propojovat lokální a mezinárodní odborné znalosti. Těším se na inspiraci a projekty, které naši noví členové přinesou,“ řekl Ondřej Machač, managing director, České fintech asociace.
Zdroj: Česká asociace Fintech