Česká asociace Fintech vítá nové členy: LexisNexis Risk Solutions, TokenWay a Tipinc

Praha 24. listopadu 2025 (PROTEXT) - Tři přední hráči v oblasti compliance, blockchainu a platebních inovací se připojují k České fintech asociaci. Jejich vstup podtrhuje rostoucí pozici České republiky jako fintechového centra, které přitahuje jak místní inovátory, tak mezinárodní společnosti.

LexisNexis Risk Solutions

Globální lídr v oblasti řízení rizik, compliance a datové analytiky.

LexisNexis Risk Solutions přináší do asociace jedinečné odborné znalosti v oblasti řízení rizik a dodržování předpisů. Společnost již přispěla cennými poznatky do Fintech Roadmap, strategického rámce, který formuje budoucnost českého fintech ekosystému. Díky své zavedené přítomnosti v České republice kombinuje LexisNexis globální know-how s lokálním zapojením na podporu inovací a udržitelného růstu.

„Jsme rádi, že se můžeme připojit k České fintechové asociaci. Společně můžeme pomoci posunout český fintechový sektor vpřed a přispět k jeho růstu využitím našich mezinárodních odborných znalostí,“ řekl Petr Šich, LexisNexis Risk Solutions.

Na tomto silném regulačním a analytickém základě staví další nový člen – TokenWay – který otevírá regulovaný maloobchodní přístup k tokenizovaným reálným aktivům.

TokenWay

Otevření regulovaného maloobchodního přístupu k reálným aktivům

Pražská společnost TokenWay vyvíjí integrovanou službu, která umožňuje důvěryhodným emitentům nabízet své produkty běžným investorům jednoduchým a regulacím vyhovujícím způsobem přímo na vlastních webových stránkách. Společnost spolupracuje s regulačními orgány a tržními institucemi na vybraných pilotních projektech a další informace zveřejní, jakmile budou tyto iniciativy spuštěny.

„Zaměřujeme se na to, abychom emitentům poskytli čistou a regulovanou cestu k maloobchodu a investorům přístup k příležitostem, kterým skutečně rozumějí,“ řekl Guillermo Alda, generální ředitel společnosti TokenWay. „Brzy oznámíme další novinky.“

Zatímco TokenWay otevírá nové dveře na kapitálových trzích, Tipinc se zabývá další klíčovou oblastí podnikání – efektivními a plynulými platbami B2B.

Tipinc

Automatizujeme dodavatelské řetězce pomocí AI — začínáme v pohostinství.

Tipinc propojuje a automatizuje klíčové procesy, na kterých dodavatelské řetězce stojí — od objednávek a faktur až po dodávky a vyúčtování. Jeho AI-řízená vrstva pro orchestraci workflow se integruje s existujícími systémy a využívá správné digitální nástroje ve správný čas. Dodavatelům tak přináší rychlejší platby, méně administrativy a větší kontrolu.

„Naším cílem je odstranit tření z dodavatelských řetězců tím, že zjednodušíme a zchytříme jejich fungování. Působíme mezinárodně, ale naše sídlo v Praze nám dává jedinečnou perspektivu — a možnost skutečně změnit tržní chování a kulturu k lepšímu,“ říká Kieran Jones, CEO společnosti Tipinc.

 

Česká asociace fintech: propojení lokálních a mezinárodních odborných znalostí

„Jsme velmi rádi, že můžeme tyto mezinárodní společnosti přivítat v naší komunitě. Ukazuje to, že Česká republika se stává atraktivním trhem pro globální fintechové hráče, a podtrhuje to naši schopnost propojovat lokální a mezinárodní odborné znalosti. Těším se na inspiraci a projekty, které naši noví členové přinesou,“ řekl Ondřej Machač, managing director, České fintech asociace.

 

Zdroj: Česká asociace Fintech

 

 

