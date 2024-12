Česká cesta do vesmíru pokračuje: Aleš Svoboda úspěšně zvládl náročné výzvy první fáze astronautského výcviku ESA

Mise českého astronauta je součástí projektu Česká cesta do vesmíru, který propojuje vzdělávání a popularizaci vědy s posilováním českého kosmického průmyslu, a upevňuje tak postavení Česka v globálních aktivitách s vysokou přidanou hodnotou. „Každý den výcviku Aleše Svobody v elitním týmu evropských rezervních astronautů představuje nejen osobní pokrok pro něj, ale také další krok pro českou stopu ve vesmíru. Měli bychom být hrdí na to, co dokážeme jako národ i jako jednotlivci,” oceňuje misi novodobého českého astronauta ministr dopravy Martin Kupka, pod jehož resort kosmické aktivity spadají.

Na přípravách České cesty do vesmíru spolupracuje s resortem dopravy také Ministerstvo obrany, pod které Aleš Svoboda patří. „Ministerstvo obrany České republiky plně podporuje misi majora Aleše Svobody a těší se na jeho budoucí vesmírné úspěchy. Příběh Aleše je inspirativním příkladem pro mladou generaci, které novodobý astronaut ukazuje, jak může kombinace vojenského výcviku a vědeckého poznání otevírat cestu k novým příležitostem, a to třeba až do vesmíru,“ říká ministryně obrany Jana Černochová.

První fáze výcviku v Evropském středisku astronautů zahrnovala 263 hodin intenzivní teoretické, ale i praktické přípravy. První skupina astronautů úspěšně absolvovala základy biologie a fyziologie pro pochopení vlivů vesmírného letu na lidské zdraví, kompletní přehled o evropském kosmickém programu a programu ISS, výcvik přežití v zimě i trénink prezentačních dovedností. Nechyběl ani trénink fyzické zdatnosti, která je během průpravy astronautů pravidelně kontrolována, nebo práce se sociálními sítěmi, které jsou v dnešní době nedílnou součástí komunikace astronautů s veřejností.

Astronauti během přípravy čelí fyzicky i mentálně náročným výzvám a často překonávají vlastní hranice. „Největším zážitkem a výzvou pro mě byl trénink potápění, které je zásadním prvkem výcviku astronautů. Právě vodní prostředí totiž nejlépe simuluje podmínky ve vesmíru — hlavně stav beztíže. Šlapat vodu bez pomoci rukou po dobu 10 minut byl docela oříšek, učil jsem se to za pochodu. Ve výcviku jsme se zaměřovali také na rozvoj týmové spolupráce a řešení problémů v simulovaných krizových situacích. Rychle reagovat na nečekané situace patří do balíčku nezbytných dovedností každého astronauta,” přibližuje výcvikový program ESA český astronaut Aleš Svoboda, který se před pár dny vrátil z Kolína nad Rýnem zpět do Česka.

Výcvik Aleše Svobody v Evropském středisku astronautů otevírá novou kapitolu české účasti ve vesmíru. Národnímu kosmickému průmyslu i výzkumu nabízí nespočet možností k uplatnění na globálním trhu a současně podněcuje zájem o vědu a moderní technologie u široké veřejnosti i mladé generace. „Aleš Svoboda svým úsilím inspiruje budoucí generace k tomu, aby si plnily své sny a nebály se experimentovat. Právě povzbuzení mladých lidí ke studiu přírodovědných a technicky zaměřených oborů je pro nás velmi důležité, a je proto jedním z klíčových cílů České cesty do vesmíru. Benefitů jeho vesmírné mise je ale mnohem více, než si uvědomujeme,” popisuje důležitost české vesmírné mise ministr Kupka.

Druhá fáze výcviku začne v srpnu nadcházejícího roku a bude oproti prvnímu bloku více praktická. Záložní astronauti se zaměří na vesmírné lety a kosmické inženýrství, vesmírný výzkum, přehled palubních systémů na ISS nebo výcvik přežití na moři. Ve chvíli, kdy bude jasno o konkrétních národních projektech, které má Svoboda ve vesmíru uskutečnit, zaměří se jeho výcvik výhradně na ně.