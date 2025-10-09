Česká delegace posílila evropskou stopu na veletrhu TADTE 2025 – Evropa začíná znovu vystupovat z pozadí

Česká dvacetičlenná delegace, organizovaná za podpory Česko-taiwanské obchodní komory a Svazu průmyslu a dopravy ČR, zaznamenala posílenou přítomnost oproti dřívějšímu ročníku. Senátor Fischer během mise jednal s vrcholovými představiteli tchajwanských resortů – průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, obrany, s Národní bezpečnostní radou i Parlamentem Tchaj-wanu.
„Česká republika a Tchaj-wan mají silné tradice v leteckém a obranném průmyslu. Není realistické, že bychom si navzájem prodávali kompletní systémy. Skutečný potenciál spočívá ve vzájemném zapojení do dodavatelských řetězců a ve využití toho nejlepšího, co každá země nabízí,“ řekl Pavel Diviš, předseda Česko-taiwanské obchodní komory.
Na veletrhu TADTE České firmy prezentovaly technologie, které již úspěšně pronikly na zahraniční trhy. Pro některé z nich je Tchaj-wan další zastávkou v regionální expanzi, pro jiné se stává strategickou branou do širšího asijsko-pacifického prostoru.
Z mezinárodního kontextu: Evropa začíná vystupovat z „temnoty“
V kontextu globálních změn v obranném sektoru začala Evropa podle analýzy agentury Reuters více vystupovat na scénu taiwanského obranného trhu. Evropa historicky nebyla významným dodavatelem zbrojních systémů pro Tchaj-wan kvůli obavám z reakcí Číny – poslední velké prodeje se datují desítky let zpět.
Na letošním veletrhu TADTE se však objevily příklady této změny ve vnímání: německá pobočka v Tchaj-pej se prezentovala poprvé, přičemž představila své inovační kapacity v oblasti letectví a bezpečnosti. Značný zájem vzbudil i francouzsko-evropský výrobce Airbus, který představil dron s až 14 hodinovou výdrží. Vrcholem symboliky bylo setkání taiwanského prezidenta Laj Čching-te s českou delegací, senátorem Pavlem Fischerem a Pavlem Divišem, předsedou Česko-taiwanské obchodní komory. Český pavilon navštívil také taiwanský ministr obrany Wellington Koo. Tento vývoj naznačuje posun evropské strategie vůči Tchaj-wanu: Evropané začínají méně váhat s obrannou spoluprací, zejména v kontextu změn bezpečnostního prostředí po ruské agresi na Ukrajině.
„Tchajwanci si uvědomují, že máme bezprostřední zkušenost s konfliktem nového typu na Ukrajině. A mají velký zájem tyto zkušenosti využít při tvorbě vlastní obranné strategie,“ doplňuje Pavel Diviš.
Zdroj: Česko-taiwanská obchodní komora