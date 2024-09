Česká digitální továrna PARTORY, získala investici 1,25 mil. eur od nového fondu spol. Jet Investment na rozvoj softwarové platformy a expanzi na zahraniční trhy.

PARTORY je rodinná firma založená bratry Milanem a Jakubem Málkovými s více než 25 lety zkušeností ve strojírenství. Unikátnost firmy tkví v zaměření na evropský průmysl, jakožto největší strojírenský trh na světě. "Pro dodavatele sloužíme jako externí obchodní partner, tím rozšiřujeme jejich působení na trhu a zvyšujeme konkurenceschopnost. Zatímco pro nákupčí působíme jako nákupní partner, zefektivňujeme proces nákupu a zjednodušujeme řízení komplexních dodavatelských řetězců," říká Co-founder & CEO Milan Málek.

Nový fond Jet Ventures se zaměřuje na podporu průmyslových start-upů v Česku, Slovensku, Polsku, Rakousku a Německu. Fond plánuje investovat do projektů, které přinášejí moderní technologická řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti v průmyslové výrobě a dodavatelských řetězcích.

Investice umožní PARTORY dále rozvíjet svou softwarovou platformu a expandovat na zahraniční trhy. Společnost se zaměří na nábor rodilých mluvčích v cílových zemích, onboarding nových lokálních dodavatelů a jejich následnou transformaci na ESG kompatibilní. Současně bude zdokonalovat využití umělé inteligence pro cenotvorbu a řízení nákupních procesů, což přinese vyšší efektivitu celého dodavatelského řetězce

Celým procesem PARTORY aktivně doprovázel Jakub Císař z advokátní kanceláře NOVALIA, kteří nabízejí komplexní právní řešení a oporu ve chvílích, které vyžadují transakční zkušenosti a mezinárodní expertízu.

Co-founder & CTO Jakub Málek k investici dodává: "Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s Jet Ventures, kteří mají téměř třicetiletou zkušenost s transformací průmyslových podniků. Jejich podpora mladých průmyslových inovátorů, kteří svými průlomovými technologiemi přispívají k modernizaci a růstu evropské ekonomiky, je pro nás obrovskou příležitostí. Evropa má největší strojírenský trh na světě, i když Čína a USA se k nám rapidně přibližují. Na evropském trhu je přibližně 1 milion firem o velikosti 10-15 lidí, a naším hlavním cílem je podpořit a posílit páteř evropského průmyslu."

MEDAILONKY

PARTORY je český technologicko-strojírenský startup, který vychází z myšlenky zakladatelů s dlouhou historií ve strojírenství. Pomáhá strojírenským a výrobním firmám zvýšit efektivitu nákupního procesu a digitalizovat dodavatelský řetězec. V roce 2018 spustili bratři Málkovi projekt Kooperace.cz, což byl katalog volných strojírenských kapacit. Jejich zákazníci chtěli službu na klíč, včetně vzorků, balení a kontrol podle jejich specifikace, a tak vznikl projekt Factoree. Dnes společnost funguje pod názvem PARTORY. V roce 2022 oslovili i zahraniční zákazníky a rozšířili rozsah činnosti. Nyní nabízejí kompletní výrobní řešení ve strojírenském průmyslu po celé Evropě. Svým řešením nastavují zrcadlo reálnému světu, ve kterém je proces dodávek neefektivní. K realizaci jim pomohl fond Lighthouse Ventures GP první investicí v roce 2020 a druhou pro další rozvoj v roce 2021. Fondy SFG, Presto Ventures a Depo Ventures později společně přidaly 22 milionů korun v seedovém investičním kole. Mezi klienty PARTORY patří např. společnosti Wanzl, Trumpf, Bobcat či Dražice.

Česká investiční společnost Jet Investment a.s., založená v roce 1997, se specializuje na investice do středoevropského průmyslu. Ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva včetně dosud nesvolaného kapitálu ve výši 15 mld. Kč. Fond Jet Ventures, založený v roce 2024, investuje do rychle rostoucích start-upů v průmyslovém B2B sektoru. Více informací na www.jetinvestment.cz