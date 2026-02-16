Česká gastro aplikace TasteTown za necelé 2 roky ovládla telefony generace Z

Autor:
  11:41
Praha 16. února 2026 (PROTEXT) - Český startup TasteTown má za sebou rok silného růstu. Platforma, která se profiluje jako průvodce gastronomií pro generaci Z, v roce 2025 úspěšně expandovala na Slovensko a do Polska a dosáhla 18,7 milionu korun v ročním obratu z opakujících se příjmů (ARR). S ambiciózním cílem ztrojnásobit obrat i v roce 2026 nyní otevírá další investiční kolo.

TasteTown se v roce 2025 transformoval z lokálního projektu ve významného středoevropského gastronomického hráče. Aplikace, která propojuje uživatele s unikátními nabídkami v gastronomických podnicích, vstoupila v zahraničí do Bratislavy, Varšavy a Krakova. V České republice posílila svou pozici v Ostravě a letos v lednu i v Českých Budějovicích. Celkem si ji stáhlo už více než 300.000 lidí, především z řad generace Z, z toho více než 15.000 lidí ji otevírá denně.

Dine-in jako opomenutá příležitost na trhu

Strategie TasteTown se opírá o data, která ukazují na nevyužitý potenciál segmentu konzumace přímo v podniku. „V posledních letech se velká pozornost upřela na rozvozové služby, realita trhu ale vypadá jinak. Rozvoz tvoří pouze 21 % celkového trhu stravování, dalších 23 % pak drive-thru a take away. Dominantním hráčem zůstává s obrovským náskokem Dine-In, tedy konzumace přímo v restauraci, která generuje 56 % veškerých útrat,“ vysvětluje Filip Hanzel, spoluzakladatel a provozní a marketingový ředitel TasteTown.

U rozvozových služeb má každý jasno, ale pro dine-in na trhu stále chybí silné komerční řešení. Když chcete vyrazit ven, většinou skončíte u zdlouhavého hledání v Google mapách nebo scrollování sítěmi. My tuhle mezeru vyplňujeme. Budujeme globální platformu pro objevování, kde najdete kompletní informace včetně menu na jednom místě. Naší přidanou hodnotou jsou pak dealy, které fungují jako pozvánka k tomu, abyste objevili svůj příští oblíbený podnik,” dodává Jakub Vyskočil, spoluzakladatel a CEO TasteTown.

Výhody nejen pro uživatele, ale i pro podniky

V roce 2025 do sítě TasteTown přibylo 1382 nových podniků, které TasteTownu neplatí žádné poplatky, ani provize. Jedinou podmínkou spolupráce jsou právě exkluzivní slevy neboli dealy. Mezi klíčové partnery se zařadily značky jako Pizza Hut, Waf-Waf, Hoxton Burgers či Starbucks. Platforma se rovněž stala průvodcem pro gastronomický areál SAPA.

Být dlouhodobě mezi nejstahovanějšími aplikacemi v sekci gastronomie je skvělý úspěch, ale pro mě osobně je nejdůležitějším měřítkem reálný dopad na každodenní život našich partnerů a uživatelů. To, že jsme jim za loňský rok pomohli uskutečnit přes půl milionu návštěv v restauracích, bistrech a kavárnách, kde uživatelé ušetřili více než 125 milionů korun, považuji za náš nejvýznamnější milník,“ říká Luise Krist, spoluzakladatelka a obchodní ředitelka společnosti. K úspěchu podle ní přispěly především schopnosti a výkon mladého týmu, který se z původních tří zakladatelů rozrostl na dvacet lidí.

Co čekat v roce 2026? Další růst a další globální řetězec

Vstup do roku 2026 je pro TasteTown ve znamení dalšího škálování. Už 1. února 2026 se síť partnerů rozšíří o globální řetězec Burger King. V rámci ČR je naplánována expanze do Plzně, Olomouce a Liberce. V Polsku se pozornost zaměří například na metropole Poznaň, Lodž a Vratislav. Firma má v plánu také další, blíže nespecifikovanou expanzi.

V roce 2026 míříme na více než trojnásobný obrat než v loňském roce. Momentálně vedeme jednání s několika zájemci, kteří chtějí participovat na další etapě našeho rozvoje a vstupu na další evropské trhy. Tento rok však nebude pouze v duchu teritoriální, ale i produktové expanze, kdy uživatelům nabídneme ještě intuitivnější objevování pro co největší gastronomický zážitek,“ uzavírá Jakub Vyskočil.

O TasteTown

TasteTown založili Jakub Vyskočil, Filip Hanzel a Luise Krist s cílem pomáhat uživatelům objevovat nová místa a zároveň ušetřit. Za měsíční předplatné nabízí exkluzivní slevy a akce. Pro zapojené podniky pak aplikace funguje jako další marketingový kanál a zajišťuje nové návštěvníky za nulový poplatek. TasteTown začal fungovat začátkem září 2024.

www.tastetown.app

www.instagram.com/tastetown_czsk

Zdroj: TasteTown

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Přerov přebuduje frekventovanou křižovatku v Předmostí, stát to bude 18 milionů

ilustrační snímek

Přerov se chce ve druhé polovině letošního roku pustit do přestavby frekventované křižovatky ve své největší místní části v Předmostí. Na jejím místě vznikne...

16. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

16. února 2026  14:15

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

16. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Přestavba paláce na byty se zpozdí. Komplikuje ji i nález středověké studny

Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.

V renesančním Hauenschildově paláci na Dolním náměstí v Olomouci do roku 2024 sídlily místní neziskové organizace. Následně se magistrát rozhodl budovu přestavět na bytový dům, ve kterém vznikne 19...

16. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Alpské lyžování na zimní olympiádě 2026: Na start se chystají ještě Dubovská a Sommerová

Olympijský sjezd žen v Cortině doprovází nádherné počasí.

Alpské lyžování patří tradičně k nejsledovanějším disciplínám zimních olympijských her a nejinak je tomu i na ZOH 2026. Fanoušci se mohou těšit na souboje největších hvězd současnosti i české...

16. února 2026  14:06

Olomoucké muzeum otevře výstavu připomínající křehkost domova v čase války

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci otevře ve středu výstavu připomínající křehkost domova v čase války. Expozice s názvem Křehký domov je projektem českého VR...

16. února 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Parkouristka Měrková debutuje na ZOH. Ve freestyle lyžování využije zkušenosti z překážek

Adéla Měrková

Česká reprezentantka Adéla Měrková nastoupí na ZOH 2026 v Miláně a Cortině ve freestyle lyžování. Čtyřiadvacetiletá sportovkyně patří k netradičním členům výpravy. Vedle zimní akrobacie totiž...

16. února 2026

Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci

Ilustrační snímek

Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají...

16. února 2026  13:52

Ústí se po letech zbaví díry v centru, podoba nové stavby zatím zůstává nejasná

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Zastupitelé Ústí nad Labem rozhodli o výstavbě na místě opuštěného staveniště v centru města. Na takzvaném bloku 004, kterému se přezdívá díra, bude stavět společnost BBP Stavby Management formou PPP...

16. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Novou zastupitelkou Vysočiny za KDU-ČSL je Marie Dudíková

ilustrační snímek

Novou krajskou zastupitelkou Vysočiny se dnes stala Marie Dudíková z KDU-ČSL. Nahradila Víta Kaňkovského, který rezignoval, když se stal ředitelem Zdravotnické...

16. února 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Oprava ledové plochy v brněnské hale Rondo se posunula na příští rok

ilustrační snímek

Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními...

16. února 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Oprava ledové plochy v brněnské hale Rondo se posunula na příští rok

ilustrační snímek

Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními...

16. února 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.