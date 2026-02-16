Česká gastro aplikace TasteTown za necelé 2 roky ovládla telefony generace Z

TasteTown se v roce 2025 transformoval z lokálního projektu ve významného středoevropského gastronomického hráče. Aplikace, která propojuje uživatele s unikátními nabídkami v gastronomických podnicích, vstoupila v zahraničí do Bratislavy, Varšavy a Krakova. V České republice posílila svou pozici v Ostravě a letos v lednu i v Českých Budějovicích. Celkem si ji stáhlo už více než 300.000 lidí, především z řad generace Z, z toho více než 15.000 lidí ji otevírá denně.
Dine-in jako opomenutá příležitost na trhu
Strategie TasteTown se opírá o data, která ukazují na nevyužitý potenciál segmentu konzumace přímo v podniku. „V posledních letech se velká pozornost upřela na rozvozové služby, realita trhu ale vypadá jinak. Rozvoz tvoří pouze 21 % celkového trhu stravování, dalších 23 % pak drive-thru a take away. Dominantním hráčem zůstává s obrovským náskokem Dine-In, tedy konzumace přímo v restauraci, která generuje 56 % veškerých útrat,“ vysvětluje Filip Hanzel, spoluzakladatel a provozní a marketingový ředitel TasteTown.
„U rozvozových služeb má každý jasno, ale pro dine-in na trhu stále chybí silné komerční řešení. Když chcete vyrazit ven, většinou skončíte u zdlouhavého hledání v Google mapách nebo scrollování sítěmi. My tuhle mezeru vyplňujeme. Budujeme globální platformu pro objevování, kde najdete kompletní informace včetně menu na jednom místě. Naší přidanou hodnotou jsou pak dealy, které fungují jako pozvánka k tomu, abyste objevili svůj příští oblíbený podnik,” dodává Jakub Vyskočil, spoluzakladatel a CEO TasteTown.
Výhody nejen pro uživatele, ale i pro podniky
V roce 2025 do sítě TasteTown přibylo 1382 nových podniků, které TasteTownu neplatí žádné poplatky, ani provize. Jedinou podmínkou spolupráce jsou právě exkluzivní slevy neboli dealy. Mezi klíčové partnery se zařadily značky jako Pizza Hut, Waf-Waf, Hoxton Burgers či Starbucks. Platforma se rovněž stala průvodcem pro gastronomický areál SAPA.
„Být dlouhodobě mezi nejstahovanějšími aplikacemi v sekci gastronomie je skvělý úspěch, ale pro mě osobně je nejdůležitějším měřítkem reálný dopad na každodenní život našich partnerů a uživatelů. To, že jsme jim za loňský rok pomohli uskutečnit přes půl milionu návštěv v restauracích, bistrech a kavárnách, kde uživatelé ušetřili více než 125 milionů korun, považuji za náš nejvýznamnější milník,“ říká Luise Krist, spoluzakladatelka a obchodní ředitelka společnosti. K úspěchu podle ní přispěly především schopnosti a výkon mladého týmu, který se z původních tří zakladatelů rozrostl na dvacet lidí.
Co čekat v roce 2026? Další růst a další globální řetězec
Vstup do roku 2026 je pro TasteTown ve znamení dalšího škálování. Už 1. února 2026 se síť partnerů rozšíří o globální řetězec Burger King. V rámci ČR je naplánována expanze do Plzně, Olomouce a Liberce. V Polsku se pozornost zaměří například na metropole Poznaň, Lodž a Vratislav. Firma má v plánu také další, blíže nespecifikovanou expanzi.
„V roce 2026 míříme na více než trojnásobný obrat než v loňském roce. Momentálně vedeme jednání s několika zájemci, kteří chtějí participovat na další etapě našeho rozvoje a vstupu na další evropské trhy. Tento rok však nebude pouze v duchu teritoriální, ale i produktové expanze, kdy uživatelům nabídneme ještě intuitivnější objevování pro co největší gastronomický zážitek,“ uzavírá Jakub Vyskočil.
O TasteTown
TasteTown založili Jakub Vyskočil, Filip Hanzel a Luise Krist s cílem pomáhat uživatelům objevovat nová místa a zároveň ušetřit. Za měsíční předplatné nabízí exkluzivní slevy a akce. Pro zapojené podniky pak aplikace funguje jako další marketingový kanál a zajišťuje nové návštěvníky za nulový poplatek. TasteTown začal fungovat začátkem září 2024.
Zdroj: TasteTown