Česká herní hudba na podiu Rudolfina s Filmovou filharmonií

Filmová filharmonie pravidelně uvádí koncerty herní hudby od roku 2018 a listopadový večer bude už pátým pokračováním této úspěšné řady. Po předchozích ročnících zaměřených hlavně na zahraniční tituly přichází na řadu český speciál – výběr toho nejlepšího z domácí herní scény. Program nabídne hudbu z nezávislých i světově proslulých her, osobní účast autorů a moderované vstupy, které posluchačům přiblíží pozadí vzniku herních soundtracků.
Na programu budou již osvědčené symfonické klasiky, které Filmharmonie zařadila v minulých ročnících, jako Kingdom Come: Deliverance 1 a 2, dále Mafia 1 a 2 a série Arma. Posluchači se mohou také těšit na další tituly včetně legendárních devadesátkových i novějších her, jako Brány Skeldalu, Polda 2, Posel smrti, Factorio: Space Age, Space Engineers 2, Someday You’ll Return, Bulánci 2, Samorost 3, Machinárium a další. Na koncertě zazní díla skladatelů Jana Valty, Karla Antonína, Jana Kavana, Dominika Svobody, Petra Wajsara a mnoha dalších. Koncert bude moderovat legenda herní žurnalistiky Mikoláš Tuček.
„Česká republika je líhní skvělých her se stejně výjimečnou hudbou, proto jsme se rozhodli věnovat celý večer právě jim. Je to příležitost ukázat, že i česká herní hudba patří na velké pódium a zaslouží si být slyšena v plném symfonickém zvuku orchestru a sboru. Ten spolu s nádhernými prostory Rudolfina nabídne neopakovatelný zážitek z živého provedení,“ říká Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie. „Většina děl zazní ve světové premiéře a jedná se tak o naprosto unikátní projekt.“
Koncert GAMES: český speciál se uskuteční 23. listopadu 2025 v Dvořákově síni Rudolfina. Filmová filharmonie, která se více než deset let specializuje na koncertní provedení filmové a herní hudby, naváže na řadu vyprodaných koncertů, které dokazují sílu spojení symfonického orchestru a herního světa.
Vstupenky jsou v prodeji na www.filmharmonie.cz.
Zdroj: Filmová filharmonie