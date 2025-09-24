Česká inovace proti Alzheimeru: H2 Global Group vstupuje do klíčové fáze růstu

Společnost vyvinula funkční prototyp zdravotnického přístroje pro řízenou vodíkovou terapii u pacientů s tzv. mírnou kognitivní poruchou, která často předchází Alzheimerově chorobě. Přístroj je neinvazivní, vhodný pro klinické prostředí i domácí použití, a vychází z patentované metody japonského týmu vedeného profesorem Shigeo Ohtou, jenž je také spolumajitelem společnosti H2 Global Group. Výsledky výzkumu ukazují, že molekulární vodík může hrát zásadní roli v ochraně mozkových buněk, zpomalení zánětlivých procesů a podpoře metabolismu i neuronální konektivity.
„Vodík je nejmenší molekula ve vesmíru, ale má obrovský potenciál chránit to nejcennější, co máme – naše vzpomínky a soběstačnost,“ vysvětluje profesor Ohta. Zakladatel skupiny David Maršálek, který se výzkumu a komercializaci vodíkových technologií věnuje od roku 2011, dodává: „Naším cílem je v co nejkratší době uvést na trh první zdravotnický prostředek na světě na bázi vodíku pro prevenci a podporu léčby Alzheimerovy demence. Jsem přesvědčen, že kombinace vědeckých důkazů, patentové ochrany a zkušeného týmu nám umožní potvrdit naši pozici světového lídra.“
H2 Global Group v letech 2021 až 2025 zvládla sérii Seed fázi, během níž získala přibližně 360 milionů korun od investorů, vybudovala síť více než 20 tisíc koncových zákazníků a přes padesát B2B partnerů a dosáhla obratu přes 150 milionů korun. Na základě aktuálních transakcí v rámci minoritního vlastníka společnosti H2 Founders 1 je valuace celé skupiny odhadována na 1,5 miliardy korun.
Nyní firma vstupuje do klíčové série A fáze, kde plánuje získat 25 až 30 milionů dolarů. Tyto prostředky mají financovat globální expanzi na evropské, americké, blízkovýchodní a africké trhy, dokončení klinických studií a registraci zdravotnického prostředku v EU a USA. Projekce počítají s růstem tržeb z 3,5 milionu dolarů v roce 2025 na téměř 48 milionů dolarů do roku 2029.
Portfolio skupiny není omezeno pouze na zdravotnický přístroj. Výrobce vodíkových generátorů H2 Medical Technologies dodává svá řešení do lázní, sportovních klubů, fyzioterapeutických pracovišť a dentálních klinik. Jejich využití je schváleno také ÚSKVBL pro veterinární praxi a v této oblasti skupina aktuálně vyvíjí specifické aplikace.
Zároveň dceřiná společnost H2 Pharm produkty vyvíjí, vyrábí a aktivně prodává – balenou H2 Premium Water®, doplňky stravy jako H2 Brain® a H2 Forte® nebo úspěšný kosmetický výrobek H2 Dent Care. Tyto produkty jsou komerčně dostupné a tvoří významnou část tržeb. Společnost je distribuuje prostřednictvím vlastního e-shopu a sítě B2B partnerů.
Úspěch na konferenci LSI Europe 2025 potvrdil, že H2 Global Group má silnou pozici nejen v Česku, ale i na světové scéně. Prezentace před stovkami investorů a odborníků otevřela cestu k novým partnerstvím a strategickým jednáním s fondy a technologickými společnostmi.
Vedle inovací se společnost hlásí také k významné společenské odpovědnosti. Jejím cílem je přispět k řešení jedné z největších výzev současnosti – stárnutí populace a narůstající zátěže neurodegenerativních onemocnění. „Naším posláním je přinést řešení, která zlepší kvalitu života milionů lidí po celém světě a uleví i jejich rodinám a pečovatelům,“ zdůrazňuje David Maršálek.
„Takové příležitosti nepřicházejí často. Až se o nás bude psát v učebnicích, budou naši investoři moci říct: byl jsem u toho. Hrajeme roli v revoluci, kde vodík není jen zdroj energie, ale také molekula života, která spojuje svět,“ uzavírá.
Více informací pro investory a dokumenty jsou k dispozici na www.H2global.group
Zdroj: H2 Global Group