Česká investiční skupina SCF rozšiřuje své aktivity v Polsku, kupuje retail park

„Polsko dlouhodobě v oblasti retailu považujeme za jeden z nejatraktivnějších realitních trhů ve střední Evropě. Proto zde máme vlastní kancelář s týmem lokálních expertů a intenzivně zde rozšiřujeme počet našich investičních nemovitostí. Každá akvizice, kterou na polském trhu uzavíráme, je dalším krokem k vybudování portfolia s dlouhodobou hodnotou pro naše investory," říká Josef Malíř, generální ředitel a majitel SCF.
„Tato transakce je v souladu s naší dlouhodobou strategií správy portfolia. Nadále se soustředíme na rozvoj retail parků pod značkou M Park a zároveň aktivně prověřujeme naše aktiva, abychom zajistili jejich optimální strategické začlenění do našeho portfolia. Jsme rádi, že jsme tuto transakci se společností SCF úspěšně dokončili, a přejeme jí další úspěchy na polském trhu,“ uvedla Magdalena Kowalewska Kasperowicz, provozní ředitelka společnosti LCP Poland, která je součástí skupiny M Core.
Skupina SCF vstoupila na polský retailový trh před dvěma lety, kdy koupila portfolio šesti obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota tehdejší transakce byla přes 7 miliard Kč, jednalo se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. V letošním roce pak zde své portfolio rozšířila o rozsáhlé nákupní centrum Jantar ve Słupsku, které je největším ve středním Pomoří s pronajímatelnou plochou 44 tisíc m2. Všechna polská nákupní centra skupiny SCF jsou součástí projektově zaměřeného podfondu SCF Eagle, který je součástí fondu SCF Investment Partners SICAV, a.s.
Bankovní financování nyní dokončené transakce poskytla Aareal Bank. Poradenství zajistily společnosti JLL a Gleeds, právní stránku transakce zabezpečila kancelář Dentons.
SCF (Star Capital Finance) je investiční, správcovská a poradenská skupina vedená Josefem Malířem. Zaměřuje se na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství v regionu střední a východní Evropy. Cílí především na komerční nemovitosti, konkrétně na kanceláře a maloobchod se zbožím každodenní potřeby, jako jsou retail parky, supermarkety nebo nákupní centra. Hodnota majetku spravovaného skupinou SCF dosahuje přibližně 800 milionů EUR. Součástí portfolia vlastněných, spoluvlastněných a spravovaných nemovitostí je sedm rozsáhlých obchodních center a jeden retail park v Polsku umístěných například ve Varšavě, Vratislavi, Lodži, nebo Štětíně, obchodní centra v Bratislavě, v Ostravě a v Praze, průmyslové parky v Pardubicích a Kolíně nebo administrativní komplexy Lighthouse Towers a Palác Křižík v Praze.
