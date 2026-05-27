Česká investiční skupina SCF rozšiřuje své aktivity v Polsku, kupuje retail park

Autor:
  12:43
Sledovat Metro na Googlu
Praha/Varšava (Polsko) 27. května 2026 (PROTEXT) - Česká investiční skupina SCF spolu se svými partnery dokončila akvizici retail parku Janki, který přímo sousedí se stejnojmenným obchodním centrem ve Varšavě. To je v portfoliu skupiny SCF již dva roky. Retail park Janki zahrnuje prodejny řetězců Media Markt a TK Maxx na více než 7 tisících m2. Prodávajícím byl investor a developer v oblasti komerčních nemovitostí, společnost LCP Poland, která je součástí skupiny M Core. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Skupina SCF tak dále posiluje svou pozici na polském retailovém trhu.

„Polsko dlouhodobě v oblasti retailu považujeme za jeden z nejatraktivnějších realitních trhů ve střední Evropě. Proto zde máme vlastní kancelář s týmem lokálních expertů a intenzivně zde rozšiřujeme počet našich investičních nemovitostí. Každá akvizice, kterou na polském trhu uzavíráme, je dalším krokem k vybudování portfolia s dlouhodobou hodnotou pro naše investory," říká Josef Malíř, generální ředitel a majitel SCF.

„Tato transakce je v souladu s naší dlouhodobou strategií správy portfolia. Nadále se soustředíme na rozvoj retail parků pod značkou M Park a zároveň aktivně prověřujeme naše aktiva, abychom zajistili jejich optimální strategické začlenění do našeho portfolia. Jsme rádi, že jsme tuto transakci se společností SCF úspěšně dokončili, a přejeme jí další úspěchy na polském trhu,“ uvedla Magdalena Kowalewska Kasperowicz, provozní ředitelka společnosti LCP Poland, která je součástí skupiny M Core.

Skupina SCF vstoupila na polský retailový trh před dvěma lety, kdy koupila portfolio šesti obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota tehdejší transakce byla přes 7 miliard Kč, jednalo se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. V letošním roce pak zde své portfolio rozšířila o rozsáhlé nákupní centrum Jantar ve Słupsku, které je největším ve středním Pomoří s pronajímatelnou plochou 44 tisíc m2. Všechna polská nákupní centra skupiny SCF jsou součástí projektově zaměřeného podfondu SCF Eagle, který je součástí fondu SCF Investment Partners SICAV, a.s.

Bankovní financování nyní dokončené transakce poskytla Aareal Bank. Poradenství zajistily společnosti JLL a Gleeds, právní stránku transakce zabezpečila kancelář Dentons.

SCF (Star Capital Finance) je investiční, správcovská a poradenská skupina vedená Josefem Malířem. Zaměřuje se na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství v regionu střední a východní Evropy. Cílí především na komerční nemovitosti, konkrétně na kanceláře a maloobchod se zbožím každodenní potřeby, jako jsou retail parky, supermarkety nebo nákupní centra. Hodnota majetku spravovaného skupinou SCF dosahuje přibližně 800 milionů EUR. Součástí portfolia vlastněných, spoluvlastněných a spravovaných nemovitostí je sedm rozsáhlých obchodních center a jeden retail park v Polsku umístěných například ve Varšavě, Vratislavi, Lodži, nebo Štětíně, obchodní centra v Bratislavě, v Ostravě a v Praze, průmyslové parky v Pardubicích a Kolíně nebo administrativní komplexy Lighthouse Towers a Palác Křižík v Praze.

Zdroj: EMC

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Zámky lásky pustoší pražské památky i na Malém náměstí.

vydáno 27. května 2026  13:50

Jungmannovo náměstí

Jungmannovo náměstí

Mlžítka a pítka jsou v létě oázou.

vydáno 27. května 2026  13:49

Praha - metro Karlovo náměstí

Praha - metro Karlovo náměstí

Z vestibulu stanice metra Karlovo náměstí mizí bývalá provozovna . Uprostřed vestibulu je jen konstrukce .

vydáno 27. května 2026  13:49

Havelská

Havelská

Pítko na Havelském trhu je v parném dni oázou.

vydáno 27. května 2026  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

Ilustrační snímek

Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Střetlo se tam pět osobních aut. Dálnice byla neprůjezdná několik desítek minut. Záchranáři pomáhali na...

27. května 2026  9:12,  aktualizováno  13:41

Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání, vydrží i povodeň

PoĹ™Ă­ÄŤnĂ­ policie v ĂšstĂ­ nad Labem mĂˇ novĂˇ krytĂˇ plovoucĂ­ stĂˇnĂ­, vydrĹľĂ­ i povodeĹ

Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání. Dvě garáže slouží pro čtyři lodě, kotveny jsou do břehu, odolají tak podle investora i největší...

27. května 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Noc kostelů 2026: Orloj, deskovky nebo grilovačka. Kterých 5 míst v Praze stojí za vidění?

Staroměstská radnice

Brány stovek chrámů, klášterů, kaplí, refektářů, modliteben či rajských zahrad napříč celou republikou se i letos otevřou v netradičním nočním čase. Akce Noc kostelů nabídne v pátek 29. května 2026...

27. května 2026  13:30

Čínské značky ukázaly nové modely pro český trh, dbají na to nejdůležitější

27. května 2026  13:30

Spoluzakladatelka Binance Yi He mezi nejvlivnějšími ženami byznysu

27. května 2026  13:25

Veletrh inovací Urbis se zaměří příští týden v Brně na odolnost měst a obcí

ilustrační snímek

Na brněnském výstavišti se příští týden od 2. do 4. června uskuteční veletrh Urbis, jehož hlavním tématem je letos odolnost měst a obcí. Dílčími tématy jsou...

27. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Pokuta až 10 tisíc korun za čekání na jídlo? Řidiči v Praze řeší u drive-thru absurdní problém

Na fotografii vidíme šest míst. Minimálně jeden ze dvou řidičů zleva parkuje na...

Stála vás někdy zastávka ve fast foodu více než deset tisíc korun? Pokud se budete bezhlavě řídit pokyny personálu restaurace v Praze 5, může se vám to klidně stát. Stačí přitom jen chvilka...

27. května 2026  9:41,  aktualizováno  14:12

Hnutí někdejšího hejtmana Vondráka se zapojí do komunálních i senátních voleb

ilustrační snímek

Hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka se chce zapojit do letošních komunálních i senátních voleb. V Opavě bude hnutí kandidovat...

27. května 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.