Česká investiční skupina SCF vstupuje do Rumunska, kupuje zde retail parky

„Rumunsko je jedním z nejatraktivnějších realitních trhů ve střední a východní Evropě a vstup sem je logickým rozšířením naší regionální strategie. Pro první akvizici jsme hledali nemovitosti v prověřených lokalitách se stabilním nájemním mixem a reálným potenciálem pro růst hodnoty, což oba zakoupené retail parky naprosto splňují. Důraz právě na retail parky není náhoda, protože jejich role se mění – lidé do nich dnes nechodí jen nakupovat, ale bavit se a setkávat se, fungují jako komunitní prostor i jako výdejny e-shopů. V Rumunsku navíc lidé milují jídlo, což se přímo odráží ve stabilní poptávce po nákupních zónách s potravinářskými řetězci,“ říká Josef Malíř, generální ředitel a majitel SCF.
„Skupina RC EUROPE vstoupila do Rumunska v roce 2006 v úzké spolupráci s potravinářskými řetězci. Za uplynulých 20 let jsme zde realizovali téměř 100 projektů obchodních center, kancelářských budov a energetických instalací. Prodej těchto dvou retail parků je součástí naší strategie snížení počtu spravovaných a vlastněných projektů a koncentrací naší pozornosti na nové velké projekty. Velká část kapacity naší skupiny je nyní alokována v Chorvatsku, kde intenzivně rozvíjíme naše logistické projekty v Samoboru a dalších lokalitách. V minulých letech se nám podařilo zajistit pozemky u nové části dálnice D1 okolo Přerova a nyní zde intenzivně developujeme další projekty,“ říká Martin Grünwald, CFO a člen představenstva RC EUROPE.
Větší z retail parků NEST Miercurea Ciuc se nachází na okraji stejnojmenného města v Transylvánii. Jedná se o jediný moderní retail park v tomto regionálním centru, realizovaný ve dvou etapách v letech 2020 a 2022. Celková pronajímatelná plocha dosahuje téměř 18 tisíc m2, přičemž součástí areálu je dvoupodlažní parkovací dům s 463 stáními. Potravinářským kotevním nájemcem je LIDL, doplněný silnou sestavou módních a lifestyle značek jako JYSK, Altex, LC Waikiki, Sportisimo, Pepco, Deichmann, KFC, Sinsay, TEDi a Kik. Obsazenost parku dlouhodobě přesahuje 98 %.
Druhý retail park NEST Moine?ti leží v severovýchodním Rumunsku v oblasti s přibližně 60 tisíci obyvateli. Park je jediným moderním maloobchodním projektem v lokalitě, nejbližší srovnatelná konkurence je vzdálena 50 km. Celková pronajímatelná plocha činí téměř 6 tisíc m2, areál disponuje 170 parkovacími místy. Kotevním nájemcem v segmentu potravin je Kaufland, obchodní mix doplňují značky JYSK, Pepco, Deichmann, Sinsay, KiK, TEDi a Martes Sport. Park byl otevřen v prosinci 2024 s obsazeností přes 96 %.
Rumunský retailový trh prochází výraznou strukturální proměnou – nová nabídka se rychle přesunuje od tradičních nákupních center k retail parkům, jejichž podíl na nové výstavbě vzrostl z pouhých 4 % v roce 2016 na více než 70 % v letech 2022 až 2023. Makroekonomické podmínky jsou příznivé, rumunská ekonomika dosahuje vyššího růstu HDP než eurozóna a nezaměstnanost se stabilně drží pod průměrem EU. Rumunsko také vyrovnalo úroveň HDP na obyvatele v paritě kupní síly s Polskem a předstihlo Řecko, Maďarsko i Slovensko, což z něj činí jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících retailových trhů v regionu střední a východní Evropy.
Bankovní financování nyní dokončené transakce poskytla J&T Banka. Právní stránku transakce zajistila kancelář Filip & Company, komerční poradenství společnost iO partners, technické poradenství Gleeds a finanční a daňové TPA.
SCF (Star Capital Finance) je investiční, správcovská a poradenská skupina vedená Josefem Malířem. Zaměřuje se na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství v regionu střední a východní Evropy. Cílí především na komerční nemovitosti, konkrétně na kanceláře a maloobchod se zbožím každodenní potřeby, jako jsou retail parky, supermarkety nebo nákupní centra. Hodnota majetku spravovaného skupinou SCF dosahuje přibližně 830 milionů EUR.
Zdroj: EMC
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