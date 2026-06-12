Česká investiční skupina SCF vstupuje do Rumunska, kupuje zde retail parky

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  14:17
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Praha 12. června 2026 (PROTEXT) - Česká investiční skupina SCF spolu se svými partnery dokončila tento týden akvizici dvou rumunských retail parků NEST od jejich developera RC Europe. Hodnota transakce je téměř miliarda Kč (téměř 40 milionů EUR). SCF tímto krokem vstupuje již do čtvrté země a dále tak posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a spravuje obchodní centra a retail parky v České republice, Polsku a na Slovensku. Obě nemovitosti s celkovou pronajímatelnou plochou téměř 24 tisíc m2 se staly součástí portfolia nedávno založeného projektově zaměřeného podfondu SCF CROP fondu kvalifikovaných investorů SCF Investment Partners SICAV. Ten se zaměřuje právě na investice do retail parků v regionu střední a východní Evropy.

„Rumunsko je jedním z nejatraktivnějších realitních trhů ve střední a východní Evropě a vstup sem je logickým rozšířením naší regionální strategie. Pro první akvizici jsme hledali nemovitosti v prověřených lokalitách se stabilním nájemním mixem a reálným potenciálem pro růst hodnoty, což oba zakoupené retail parky naprosto splňují. Důraz právě na retail parky není náhoda, protože jejich role se mění – lidé do nich dnes nechodí jen nakupovat, ale bavit se a setkávat se, fungují jako komunitní prostor i jako výdejny e-shopů. V Rumunsku navíc lidé milují jídlo, což se přímo odráží ve stabilní poptávce po nákupních zónách s potravinářskými řetězci,“ říká Josef Malíř, generální ředitel a majitel SCF. 

„Skupina RC EUROPE vstoupila do Rumunska v roce 2006 v úzké spolupráci s potravinářskými řetězci. Za uplynulých 20 let jsme zde realizovali téměř 100 projektů obchodních center, kancelářských budov a energetických instalací. Prodej těchto dvou retail parků je součástí naší strategie snížení počtu spravovaných a vlastněných projektů a koncentrací naší pozornosti na nové velké projekty. Velká část kapacity naší skupiny je nyní alokována v Chorvatsku, kde intenzivně rozvíjíme naše logistické projekty v Samoboru a dalších lokalitách. V minulých letech se nám podařilo zajistit pozemky u nové části dálnice D1 okolo Přerova a nyní zde intenzivně developujeme další projekty,“ říká Martin Grünwald, CFO a člen představenstva RC EUROPE. 

Větší z retail parků NEST Miercurea Ciuc se nachází na okraji stejnojmenného města v Transylvánii. Jedná se o jediný moderní retail park v tomto regionálním centru, realizovaný ve dvou etapách v letech 2020 a 2022. Celková pronajímatelná plocha dosahuje téměř 18 tisíc m2, přičemž součástí areálu je dvoupodlažní parkovací dům s 463 stáními. Potravinářským kotevním nájemcem je LIDL, doplněný silnou sestavou módních a lifestyle značek jako JYSK, Altex, LC Waikiki, Sportisimo, Pepco, Deichmann, KFC, Sinsay, TEDi a Kik. Obsazenost parku dlouhodobě přesahuje 98 %.

Druhý retail park NEST Moine?ti leží v severovýchodním Rumunsku v oblasti s přibližně 60 tisíci obyvateli. Park je jediným moderním maloobchodním projektem v lokalitě, nejbližší srovnatelná konkurence je vzdálena 50 km. Celková pronajímatelná plocha činí téměř 6 tisíc m2, areál disponuje 170 parkovacími místy. Kotevním nájemcem v segmentu potravin je Kaufland, obchodní mix doplňují značky JYSK, Pepco, Deichmann, Sinsay, KiK, TEDi a Martes Sport. Park byl otevřen v prosinci 2024 s obsazeností přes 96 %.

Rumunský retailový trh prochází výraznou strukturální proměnou – nová nabídka se rychle přesunuje od tradičních nákupních center k retail parkům, jejichž podíl na nové výstavbě vzrostl z pouhých 4 % v roce 2016 na více než 70 % v letech 2022 až 2023. Makroekonomické podmínky jsou příznivé, rumunská ekonomika dosahuje vyššího růstu HDP než eurozóna a nezaměstnanost se stabilně drží pod průměrem EU. Rumunsko také vyrovnalo úroveň HDP na obyvatele v paritě kupní síly s Polskem a předstihlo Řecko, Maďarsko i Slovensko, což z něj činí jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících retailových trhů v regionu střední a východní Evropy.

Bankovní financování nyní dokončené transakce poskytla J&T Banka. Právní stránku transakce zajistila kancelář Filip & Company, komerční poradenství společnost iO partners, technické poradenství Gleeds a finanční a daňové TPA.

SCF (Star Capital Finance) je investiční, správcovská a poradenská skupina vedená Josefem Malířem. Zaměřuje se na investice do nemovitostí, jejich správu a investiční poradenství v regionu střední a východní Evropy. Cílí především na komerční nemovitosti, konkrétně na kanceláře a maloobchod se zbožím každodenní potřeby, jako jsou retail parky, supermarkety nebo nákupní centra. Hodnota majetku spravovaného skupinou SCF dosahuje přibližně 830 milionů EUR.

Zdroj: EMC 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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