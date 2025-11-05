Češka Jana Marvanová vyhrála světovou soutěž krásy Miss Business Global 2025

Ve Vietnamu zazářila mezi ženami z celého světa. Titul Miss Business Global 2025 přinesla do Česka modelka Jana Marvanová (28), která porotu okouzlila nejen svým vystupováním, ale i projektem o vzdělávání pro všechny.
Z Ústí nad Labem až na světové pódium
Jana pochází z Ústí nad Labem, žije v Praze a věnuje se modelingu několik let. Aktuálně dokončuje magisterské studium mediálních studií a pracuje v marketingu. Kromě vlastní kariéry pomáhá i ostatním dívkám s přípravou na soutěže krásy – vede Modeling Masterclass a projekt MJ TOPMODEL.
Na Miss Business Global se představila s projektem „Vzdělání pro všechny“, který vznikl ve spolupráci se vzdělávacím a certifikačním orgánem TAYLLORCOX.
„Tvrdě jsem makala a nevzdala se,“ říká Jana
„Jsem z toho pořád na měkko a stále tomu nevěřím,“ říká Jana krátce po svém triumfu.
„Vím, že spousta lidí nevěřila, že to dokážu, ale já se nevzdala, tvrdě pracovala a proměnila svůj sen ve skutečnost. Doufám, že tím inspiruji ostatní – že když se nevzdají, mohou dokázat cokoliv,“ dodává.
Podle svých slov je nejvíc vděčná rodině, Aleši Pilnému, společnosti TAYLLORCOX, přátelům, týmu, Letuška.cz i všem, kteří ji podporovali. „Doufám, že budu reprezentovat naši zemi a tento titul s grácií a pomohu co nejvíce lidem – protože když můžu, tak pomůžu,“ uzavírá novopečená královna krásy.
Za úspěchem stojí profesionální tým
Na přípravě se podílel celý tým odborníků:
• Ateliér Chris: hairstylist
• TAYLLORCOX: vzdělávání, certifikace
• Návrháři: Tereza Sabáčková, Debbie Brown a Hanell
• Letuška.cz partner zajišťující cestu na světovou soutěž,
• Zahraniční catwalk coach, který Janě pomohl s pasarellou
Pomáhá i doma – chystá se na charitativní přehlídky
Po návratu z Vietnamu čeká Janu náročný program. V listopadu se zúčastní hned dvou charitativních akcí:
• Esence žen v Českých Budějovicích – kde předvede modely návrhářky Terezy Sabáčkové a bude součástí křtu charitativního kalendáře.
• Dobrou noc v olomouckém showroomu Mercedes-Benz – přehlídka návrhářky Hanell, jejíž výtěžek poputuje na dětské hematoonkologické oddělení FN Olomouc.
Poté ji čeká cesta po světě, kde bude jako držitelka titulu Miss Business Global propagovat vzdělávání a českou eleganci.
Z malé země na velké pódium
Úspěch Jany Marvanové je dalším důkazem, že i z malé země může přijít silný hlas, který osloví svět. Česká modelka se tak zařadila mezi ženy, které propojují krásu s inteligencí, odvahou a touhou měnit svět k lepšímu.
