Česká kultura dobývá Londýn: 29. ročník festivalu Made in Prague láká širokým programem, prestižními místy i výraznými osobnostmi domácí scény

Festival zahájí 31. října oficiální gala večer s vystoupením mezinárodně uznávané české zpěvačky Aiko. Ve stejný den proběhne také vernisáž dvou výstav zabývajících se konceptem dechu z uměleckého i vědeckého hlediska. Galerie Bouda Českého centra Londýn uvede sólovou výstavu 'Breathing' with 'Breaths - Air Bladders' české umělkyně Filomeny Borecké, jejímž středobodem je „dýchající socha“ Air Bladders. Výstava akcentuje autorčin dlouhodobý zájem o téma dýchání a poukazuje na hlubokou propojenost všeho živého. Do Londýna se přesouvá z prestižní oxfordské galerie Maison Française d’Oxford.
V sousední galerii Vitrínka se pak návštěvníci mohou těšit na česko-britskou skupinovou výstavu Silent Systems: Breathing Devices inspirovanou dílem Filomeny Borecké a jejím výzkumem na téma dechu jako biologického aktu, ale i metafory na svět kolem nás.
Další dvě výstavy se návštěvníkům otevřou hned v sobotu 1. listopadu. Ve vstupní hale londýnské Královské opery České centrum uvede výstavu Leoš Janáček: Věc Makropulos, přibližující historii a zákulisí Janáčkova předposledního díla skrze archivní fotografie, Janáčkovy rukopisy a původní dobové kulisy Josefa Čapka. Výstava tak dokresluje dramatický příběh nesmrtelné operní divy z pera Karla Čapka, jež se na prknech Královské opery odehraje poprvé v historii, a to pod taktovkou nového hudebního ředitele Královské opery, Jakuba Hrůši.
„Jsem nesmírně hrdý na to, že mohu stát jako hudební ředitel Královské opery dirigentsky za vůbec prvním uvedením mistrovského díla české opery – Věci Makropulos Leoše Janáčka – v tomto domě. Že se při té příležitosti uskuteční v rámci Made in Prague festivalu také výstava, pořádaná Českým centrem v Londýně a věnovaná tematice našeho nejoriginálnějšího hudebního skladatele, mě nesmírně těší. Taková úžasná aktivita podpoří svátečnost celé události,“ dodává Jakub Hrůša, hudební ředitel Královské opery v Londýně.
Poctu Leoši Janáčkovi, jež je v zahraničí nejhranějším českým skladatelem, dále umocní výstava Leoš Janáček a jeho opery, která bude od soboty 1. listopadu k vidění ve veřejném prostoru na rušné třídě vedoucí z populární londýnské čtvrti Notting Hill až ke Kensingtonskému paláci.
Mezi významné hudební akce festivalu patří koncert Future Tones – koncert mladých talentů. Pět výjimečně nadaných mladých českých klavíristů ve věku mezi 13 a 19 lety okouzlí posluchače na společném koncertě v Královské hudební akademii v sobotu 8. listopadu. Koncertu předchází série individuálních lekcí klavíristů s profesory akademie.
Hudební program festivalu uzavře v neděli 30. listopadu smyčcový gala koncert jednoho z nejvýraznějších představitelů současné české klasické hudby, houslového virtuosa Pavla Šporcla, v doprovodu Anglického komorního orchestru.
„Made in Prague festival, který se za dobu téměř třiceti let svého trvání stal největší přehlídkou české kultury ve Spojeném království, bude v letošním roce oslavou tvůrčího talentu, umělecké svobody a tvořivosti v mnoha jejích podobách i uměleckých žánrech. Od výstavy v Královské opeře Covent Garden inspirované Janáčkovou operou Věc Makropulos, historicky poprvé uvedenou na scéně Královské opery pod vedením Jakuba Hrůši, přes virtuozitu mladých klavíristů, ale i koncerty moderní a klasické hudby, až po přehlídku a britské premiéry mezinárodně oceněných českých filmů, divadelních představení či společnou výstavu českých a britských výtvarníků. Nicméně Made in Prague není jen festivalem prezentujícím pestrý a inspirativní kulturní program, ale zvláště také místem nespočetných příležitostí k setkávání, uměleckému objevování a vzájemného dialogu mezi českou kulturou a britským publikem, posilující pozitivní vnímání Česka ve Spojeném království,“ říká Přemysl Pela, ředitel Českého centra Londýn.
Filmový program festivalu odstartuje v neděli 9. listopadu britská premiéra snímku Vlny na největším evropském promítacím plátně v kině BFI IMAX za účasti režiséra filmu Jiřího Mádla, producentky Moniky Kristl, a herečky Tatiany Pauhofové.
V britské premiéře festival uvede také oceňovaný Karavan, který diváci mohou zhlédnout v ikonickém kině Regent Street Cinema, známém jako kolébka britské kinomatografie, jelikož zde proběhlo historicky první promítání pro veřejnost ve Velké Británii v roce 1896. Po filmu se diváci mohou těšit také na debatu s režisérkou snímku Zuzanou Kirchnerovou a představitelkou hlavní role Aňou Geislerovou.
Mezi dalšími snímky, které festival představí jako britské premiéry, patří autorský film Viktora Tauše Amerikánka, dokukomedie Petera Kerekeše Je to ve hvězdách, či dokumentární portrét Janžurka odkrývající osudy jedné z největších českých hereckých ikon. Iva Janžurová bude také jednou z hvězdných hostů festivalu a zavítá do Londýna, aby debatovala s místními diváky.
Závěr festivalu potěší milovníky fotografie. V londýnském Institutu současného umění, známém pro pestrost a kvalitu svého programu, promítne Made in Prague festival v neděli 30. listopadu dokument Kláry Tasovské Ještě nejsem, čím chci být, sestávající z tisíců analogových fotek Libuše Jarcovjákové. Po dokumentu bude následovat debata s fotografkou Libuší Jarcovjákovou, režisérkou filmu Klárou Tasovskou a producentem Lukášem Kokešem.
Den před projekcí, 29. listopadu, se fotografka Libuše Jarcovjáková zúčastní v rámci festivalového programu také prestižního symposia v londýnském Victoria and Albert muzeu, pojednávajícího o tom, jak vizuální tvorba mění vnímání identity, ekologie a geopolitiky východní Evropy na globální scéně.
Pohybové divadlo zastoupí na festivalu přední český mim Radim Vizváry se svým představením Sólo, které slibuje zaujmout jak příznivce pantomimy, tak i ty, kteří se s tímto žánrem ještě osobně nesetkali. V londýnském divadle The Coronet rozehraje svou strhující one-man show v pondělí 24. listopadu.
„Je mi velkou ctí, že mohu se svou show Sólo vystoupit v renomovaném Divadle Coronet, a to právě v rámci programu festivalu Made in Prague. Je to pro mě velká příležitost představit a popularizovat českou pantomimu spolu s její dlouholetou tradicí v Londýně. Jsem potěšen, že mohu přinést tento jedinečný umělecký žánr na zdejší scénu.“ dodává Radim Vizváry.
Příznivci činohry se pak mohou těšit na novou surrealistickou komedii Vedlejší účinky mohou obsahovat, jejíž spoluautorkou a zároveň představitelkou hlavní role je česká herečka žijící ve Velké Británii, Ivi Moravcová. Provokativní, hravá, ale zároveň velmi aktuální hra o tom, jak bychom se všichni mohli mít, kdyby existovala pilulka na štěstí, bude uvedena na prknech divadla Etcetera.
Neopomenutelná je také debata Semafor: zrození české pop kultury ve zlatých šedesátkách s Pavlem Klusákem, autorem knihy Suchý a Šlitr: Semafor 1959–1969, a Dominikou Křesťanovou, dcerou Jiřího Šlitra, kteří přiblíží roli divadla Semafor v atmosféře pražského jara a kulturní odkaz nezapomenutelného dua Suchý a Šlitr.
Festival Made in Prague pořádá České centrum Londýn
31. října – 30. listopadu 2025
Film, literatura, hudba, divadlo, a výtvarné umění
Místa konání: BFI IMAX, The Coronet Theatre, České centrum Londýn a Velvyslanectví České republiky v Londýně, Church House, The Garden Cinema, Holy Sepulchre, ICA, Regent Street Cinema, Royal Opera House, Royal Academy of Music, Victoria & Albert Museum‘
KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU:
https://bit.ly/29thMadeInPragueFestival
- 31. 10. 2025 – Made in Prague festival zahajovacígalavečer – Velvyslanectví České republiky, Londýn
- 31. 10. 2025 – 16. 1. 2026 – Silent Systems Breathing Device (výstava) – Galerie Vitrínka, České centrum Londýn
- 31. 10. 2025 – 16. 1. 2026 – ‘Breathing’ with ‘Breaths – Air Bladders’ (výstava) – Galerie Bouda, České centrum Londýn
- 1. 11. 2025 – 15. 1. 2026 – Leoš Janáček: Věc Makropulos (výstava) – Foyer @ Linbury Studio, Královská opera, Londýn
- 1. 10. 2025 – 15. 1. 2026 – Leoš Janáček a jeho opery (výstava) – Veřejný prostor před Velvyslanectvím České republiky, Londýn
- 1. 11. 2025 – 30. 11. 2025 – 3 You Must See: Česká filmová klasika – BFI Player, české filmy online
- 4. 11. 2025 19.30 – premiéra opery Věc Makropulos – Královská opera, Londýn
- 8. 11. 2025 19:30 – Future Tones – koncert mladých talentů – David Josefowitz Recital Hall, Royal Academy of Music, Londýn
- 7. 11. 2025 17:00 – Alone Together @ In Short, Europe 2025 (krátké filmy) – Regent Street Cinema, Londýn
- 9. 11. 2025 19:30 – Vlny + debata s režisérem Jiřím Mádlem, herečkou Tatianou Pauhofovou a producentkou Monikou Kristl – BFI IMAX, Londýn
- 13. 11. 2025 19:00 – Semafor: zrození české pop kultury ve zlatých šedesátkách (přednáška + filmový program) – České centrum, Velvyslanectví České republiky, Londýn
- 15. 11. 2025 19:00 – Karavan + debata s režisérkou Zuzanou Kirchnerovou a herečkou Aňou Geislerovou – Regent Street Cinema, Londýn
- 16. 11. 2025 14:00 – Život k sežrání + umělecká dílna pro děti – České centrum, Velvyslanectví České republiky, Londýn
- 18. 11. 2025 20:00 – Amerikánka + debata s režisérem Viktorem Taušem – The Garden Cinema, Londýn
- 19. 11. 2025 – 20. 11. 2025 – Vedlejší účinky mohou obsahovat (divadlo) – Etcetera Theatre, Londýn
- 20. 11. 2025 9:30 – The Price of War: Economic Security and Freedom (konference) – Church House, Londýn
- 22. 11. 2025 16:45 – Petrolejové lampy + úvodní slovo herečky Ivy Janžurové a Mehelliho Modiho – Regent Street Cinema, Londýn
- 22. 11. 2025 19:30 – Janžurka + debata s herečkou Ivou Janžurovou a režisérkou Theodorou Remundovou – Regent Street Cinema, Londýn
- 24. 11. 2025 19:00 – Radim Vizváry: Sólo (divadlo – pantomima) – The Coronet Theatre, Londýn
- 25. 11. 2025 18:15 – Je to ve hvězdách + debata se scenáristkou a producentkou Ericou Barbiani – The Garden Cinema, Londýn
- 29. 11. 2025 10:00–17:30 – Fluid Futures: Recalibrating Land and History in Global Eastern Europe (konference) – V&A, The Lydia and Manfred Gorvy Lecture Theatre, Londýn
- 30.11.2025 12:30 – Ještě nejsem, čím chci být + debata s Libuší Jarcovjákovou – ICA, Londýn
- 30. 11. 2025 večer – Made in Prague Festival závěrečný gala koncert – Pavel Šporcl a Anglický komorní orchestr – St Sepulchre, Londýn
Zdroj: Česká centra