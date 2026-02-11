Česká leasingová a finanční asociace: Rok 2025 přinesl historicky nejvyšší objem financování – 220 miliard Kč

„Rok 2025 potvrdil, že leasingové, úvěrové a factoringové společnosti hrají klíčovou roli v podpoře investic českých firem i spotřebitelské poptávky. Rekordní objemy financování ukazují, že podniky pokračují v modernizaci a obnově majetku, zatímco domácnosti využívají dostupné formy financování pro nákup zboží a služeb,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.
Největší podíl financování připadl již tradičně na silniční dopravní prostředky. V minulém roce poskytli členové ČLFA na pořízení většinou nových dopravních prostředků přes 103 miliard Kč, což znamená meziroční nárůst o 5 %.
Na financování firemních investic a provozu bylo určeno 185 miliard korun (+10 %), zbývajících 35 miliard korun (+14 %) připadlo na úvěry a leasing pro spotřebitele.
Hodnota pohledávek postoupených podnikateli v rámci factoringu v roce 2025 dosáhla 330 miliard korun, v porovnání s rokem 2024 se zvýšila o 11 %. Výše prostředků poskytnutých klientům v rámci factoringu meziročně stoupla o 18 % na 44 miliard korun.
Na financování silničních dopravních prostředků poskytli členové ČLFA 103 miliard korun, o 5 % více než v roce 2024. Z této sumy bylo 50 miliard korun určeno na pořízení necelých 77 tisíc nových osobních vozů. Členské společnosti ČLFA financovaly v roce 2025 téměř třetinu všech nových osobních automobilů prvně registrovaných v České republice.
V oblasti podnikatelského financování reprezentují členské společnosti ČLFA 86 % finančního trhu v Česku. U spotřebitelského financování jde o 83 % trhu. U factoringu dosahuje podíl členských společností dokonce 95 % trhu.
Rozložení prostředků poskytnutých v roce 2025 (srovnání s rokem 2024)
|celkový objem v mld. Kč ( 2025)
|celkový objem v mld. Kč ( 2024)
|změna v %
financování podnikatelských investic (finanční a operativní
leasing, podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)
|140,51
|130,30
|7,8 %
|financování firemního provozu (factoring)
|44,37
|37,78
|17,5 %
|financování domácností (spotřebitelské úvěry, spotřebitelský leasing)
|34,66
|30,45
|13,8 %
|CELKEM
|219,54
|198,53
|10,6 %
Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.
Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace