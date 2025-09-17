Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ocenila v Senátu nejlepší lékařské publikace roku 2024

Toto prestižní setkání odborné i laické veřejnosti má již mnohaletou tradici. Cílem je vyznamenat mimořádné autory – členy ČLS JEP a jejich díla, která zásadně přispívají k rozvoji české i světové medicíny. Ceny se tradičně udělují ve dvou kategoriích, i letos se tak vybraly tři nejlepší monografie a jeden původní článek v odborném časopisu.
Předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. ve svém úvodním projevu připomněl, proč je akce stále tak významná a pro českou vědu i zdravotnictví velmi důležitá. „Vědecké práce našich kolegů představují to nejlepší z české medicíny, v mezinárodním srovnání máme být stále na co hrdí. Přál bych si ale, aby toto udělování cen nebylo jen odborným uznáním pro vybrané autory, ale také signálem pro mladé lékaře a vědce, že tyto práce mají stále smysl i společenský význam,“ řekl profesor Svačina.
Vítězem letošního ročníku v kategorii „monografie“ se stala publikace profesora MUDr. Štěpána Havránka s názvem Praktická arytmologie, kterou nominovala Česká internistická společnost. Poruchy srdečního rytmu patří k nejvýznamnějším výzvám moderní kardiologie a kvalitní odborná literatura je v tomto ohledu nezbytným nástrojem pro efektivní a bezpečnou péči o pacienty.
„Je pro nás velkou ctí, že se naše práce stala vítěznou publikací. Kniha vznikla s cílem být praktickým průvodcem pro lékaře, kteří se denně setkávají s pacienty s poruchami srdečního rytmu. Ocenění je povzbuzením k další odborné činnosti a potvrzením, že kvalitní česká literatura má v medicíně stále své pevné místo,“ uvedl ve svém projevu autor, prof. Havránek.
Součástí slavnostního aktu bylo také udělení Zlatých medailí ČLS JEP za celoživotní přínos české medicíně a ocenění letos převzalo pět lékařů. Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC a prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Slavnostní atmosféru akce na půdě Senátu podtrhlo hudební vystoupení dua Earl Duo a na závěr si hosté mohli prohlédnout historické prostory Valdštejnského paláce.
Výsledky soutěže za rok 2024
Monografie
1. místo – Praktická arytmologie – prof. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., a kol. (Maxdorf-Jessenius, 2024) – nominovala Česká internistická společnost.
2.–3. místo – Dětská hematologie – doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. a kol. (Grada, 2024) – nominovala Česká pediatrická společnost.
2.–3. místo – Patologické mikroskopické nálezy v kosterních pozůstatcích významných osobností české historie – prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (Grada, 2024) – nominovala Společnost pro pojivové tkáně.
Články
MUDr. Barbora Voglová Hagerf a kol.: Accuracy and Feasibility of Real-time Continuous Glucose Monitoring in Critically Ill Patients After Abdominal Surgery and Solid Organ Transplantation. Diabetes Care, 2024; 47 (6): 956–963 – nominovala Česká diabetologická společnost.
Předány byly rovněž Ceny Purkyňova nadačního fondu ČLS JEP za nejlepší práce publikované v impaktovaných časopisech v roce 2024. Purkyňův nadační fond svoji podporu zaměřuje na členy a členky ČLS JEP do 35 let.
