Česká Leonarda a nadějné projekty českých filmařek na Finále Plzeň

Filmová cena pro ženy Česká Leonarda je jediná cena určená pouze filmařkám. Ve svém 2. ročníku představí porotě 15 nominovaných projektů ve stádiu raného vývoje na Pitchingu, který začíná v neděli 27. září v 11 hodin v Měšťanské besedě v Plzni jako součást Finále Plzeň. Akce je otevřena pro filmové profesionály i pro veřejnost.
Členy poroty letošního ročníku jsou scenáristka a režisérka Irena Pavlásková, dokumentární režisérka a herečka Petra Nesvačilová, producentka Nataša Slavíková, ředitelka Nadačního fondu Propolis 33 Mirka Vokounová Krepčíková, wildlife filmař Steve Lichtag, producent Martin Vandas a kameraman Marek Jícha.
Autorkou ceny a jejího konceptu je režisérka Zora Cejnková, držitelka prestižní ceny Eurovision Creative Forum.
V 1. ročníku ceny v loňském roce získaly stipendium Olga Dabrowská, která díky němu vytvořila scénář dokumentárního filmu o týraných dětech Ohroženi, Magdalena Drahovská, která napsala scénář k 6-dílnému TV seriálu Smíchovská dívka a Veronika Zacharová, která vytvořila obrazový scénář ke svému krátkému filmu Zatoulaná.
V 19 hodin proběhne slavnostní vyhlášení tří vítězných projektů, které získají finanční stipendium České Leonardy 2026.
Nadační fond Česká Leonarda
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59233.