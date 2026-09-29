Česká Leonarda dává hlas českým filmařkám. A peníze. V Plzni rozhodovali Pavlásková, Nesvačilová, Vandas a další o budoucnosti projektů talentovaných českých autorek

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  9:27
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Plzeň 29. září 2026 (PROTEXT) - Scenáristka a režisérka Zora Cejnková přišla s unikátním konceptem České Leonardy, která jako kulturní inovace podporuje filmové projekty žen ještě ve fázi jejich vývoje. Už druhým rokem tak dává talentovaným českým autorkám šanci proměnit jejich nápady v nové scénáře a posunout je směrem k realizaci.

Česká Leonarda podruhé dala hlas českým filmařkám. Na Dni České Leonardy, který se v neděli 27. září stal významnou součástí industry programu festivalu Finále Plzeň, byly vyhlášeny vítězky tří kategorií. Zuzana Piussi, Bára Valecká a Adéla Špaljová získaly tvůrčí stipendia v celkové výši 450 000 Kč na další rozvoj svých projektů.

Cena nekončí vyhlášením vítězky, která získá stipendium. Tímto okamžikem začíná její cesta za novým filmem,“ říká scenáristka a režisérka Zora Cejnková, autorka idey a zakladatelka České Leonardy. Vítězka má jeden rok na vytvoření nového scénáře a další rozvoj svého projektu.

Za Českou Leonardou stojí scenáristka a režisérka Zora Cejnková, autorka jejího konceptu a zakladatelka ceny. V roce 2015 vytvořila pro Českou televizi původní televizní formát Dovolená v protektorátu, který získal 2. místo na prestižní EBU Creative Forum v Berlíně. Od té doby se žádný další český televizní formát mezi nominované projekty nedostal. Právě zkušenost s vývojem a realizací vlastního autorského formátu přivedla Cejnkovou k myšlence vytvořit Českou Leonardu.

Tři kategorie, tři vítězné projekty

Ve všech třech kategoriích rozhodovala porota vedená scenáristkou a režisérkou Irenou Pavláskovou. V porotě zasedli také filmová producentka Nataša Slavíková, režisérka a herečka Petra Nesvačilová, ředitelka Nadačního fondu Propolis33 Miroslava Vokounová Krepčíková, producent Martin Vandas a kameraman Marek Jícha.

V kategorii Cena Luxor Česká Leonarda: Adaptace původního českého literárního díla zvítězila Zuzana Piussi s projektem Virtuální realita. Druhé místo získala Michaela Sysová s Věkem přízraků, třetí Milada Těšitelová s Temnou spravedlností. Tvůrčí stipendium činí 200 000 Kč.

Virtuální realita vychází z románu Martiny Mátlové. Devatenáctiletý Zachariáš po nehodě při horolezení zůstane upoután na invalidní vozík a únik před realitou hledá ve videohrách. Zuzana Piussi chce natočit celovečerní film.

V kategorii Cena OOA-S Česká Leonarda: Animovaná tvorba získala první místo Bára Valecká s projektem Nia na začátku světa. Druhá byla Veronika Pasterná-Szemlová s Přetlakem, třetí Jana Pujinová s Ovečkou Jůlií a jejími kamarády. Stipendium činí 150 000 Kč.

Nia na začátku světa je postapokalyptický příběh o dospívání tisíce let po zániku lidské civilizace. Nia a její sestry žijí za polárním kruhem, kde tajemná Rádkyně, umělá inteligence, plánuje obnovu života na Zemi. Projekt je zamýšlen jako celovečerní loutkový stop-motion film kombinující klasickou animaci, videoprojekce a moderní technologie.

Ve třetí kategorii, Cena Česká Leonarda: Dokumentární tvorba „Femina Femininum – žena není tabu“, zvítězila Adéla Špaljová s filmem Hlasy, které zůstaly. Druhá místa získaly Barbora Johansson s Iris a Greta Stocklassa s Pupíkem. Tvůrčí stipendium činí 100 000 Kč.

Hlasy, které zůstaly je celovečerní dokument o třech ženách, které spolu dvacet let zpívají a patří k průkopnicím české world music a acappella scény. Procestovaly se svou hudbou svět, vychovaly děti a prošly tragickými životními ztrátami i zásadními životními zlomy. Přesto zůstaly spolu.

Pavlásková, Nesvačilová, Slavíková, Vandas a Jícha rozhodovali o vítězných projektech  

Do druhého ročníku bylo nominováno 15 autorek: v adaptaci knihy Jessica Mackie Hunter, Anna Bobreková, Milada Těšitelová, Michaela Sysová a Zuzana Piussi; v animaci Jana Pujinová, Miroslava Bittnerová, Sofia Litvinova, Veronika Pasterná-Szemlová a Bára Valecká; v dokumentu Adéla Špaljová, Jana Hunterová, Bibiana Beňová a Evženie Brabcová, Greta Stocklassa a Barbora Johansson.

Slavnostním večerem provedl Lumír Olšovský.

Mezi hosty večera byli Kateřina Pešatová, náměstkyně ministra kultury, Libor Picka, zastupitel a člen rady pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje, Tereza Marianová, brand manažerka vydavatelství Euromedia Group, Eva Štěpánková, ředitelka OOA-S, Lenka Simerská, členka správní rady Nadačního fondu Propolis33, a Gabriela Dědičová, zakladatelka šperkařské firmy TIAMI. Za Nadační fond Česká Leonarda vystoupily Andrea Matoušková a Hana Stelzer, za ARAS Zuzana Martincová a za Finále Plzeň Petr Veruněk.

Soška od Rücklu. Umělecká brož s laboratorním diamantem, kterou si nekoupíte

Zora Cejnková na večeru poprvé představila novou skleněnou sošku Česká Leonarda, kterou navrhly a vyrobily Sklárny Rückl. Její podoba vychází z loga ceny, vlasy punkové Leonardy se proměnily v motiv nohou kráčejících do budoucnosti. Sošku získává vítězka každé ze tří kategorií.

Další novinkou je brož Česká Leonarda od firmy TIAMI, založené Gabrielou Dědičovou. Je ze zlata a je osazená diamantem, existuje ve zlatém a stříbrném provedení a získávají ji držitelky prvního, druhého i třetího místa ve všech třech kategoriích. Brož není možné koupit, lze ji pouze získat jako podporovatel České Leonardy.

Česká Leonarda podporuje filmy už ve fázi scénáře

„Chci podpořit konkrétní projekty kolegyň, českých filmařek,“ uvedla Zora Cejnková při letošním ceremoniálu. 

První ročník už přinesl konkrétní výsledky: všechny tři laureátky díky tvůrčím stipendiím vytvořily autorské scénáře svých budoucích děl.   

Na druhém ročníku se podíleli Ministerstvo kultury ČR, Plzeňský kraj, knihkupectví Luxor, Euromedia Group, OOA-S, Nadační fond Propolis33, Nadační fond Česká Leonarda a Finále Plzeň. Podobu ocenění podpořily Sklárny Rückl a TIAMI, večer podpořil také Bohemia Sekt.

Česká Leonarda tak podruhé v Plzni podpořila ženské filmové projekty ještě před jejich vznikem. Tři vítězné autorky, tři tvůrčí stipendia a patnáct soutěžních projektů, které mají šanci pokračovat dál.

 

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY 2. ROČNÍKU ČESKÉ LEONARDY 2026

Cena Luxor Česká Leonarda

Adaptace původního českého literárního díla

1. místo: Zuzana Piussi – Virtuální realita

2. místo: Michaela Sysová – Věk přízraků

3. místo: Milada Těšitelová – Temná spravedlnost

Tvůrčí stipendium: 200 000 Kč

Cena OOA-S Česká Leonarda

Animovaná tvorba

1. místo: Bára Valecká – Nia na konci světa

2. místo: Veronika Pasterná-Szemlová – Přetlak

3. místo: Jana Pujinová – Ovečka Jůlie a její kamarádi

Tvůrčí stipendium: 150 000 Kč

Cena Česká Leonarda

Dokumentární tvorba „Femina Femininum – žena není tabu“

1. místo: Adéla Špaljová – Hlasy, které zůstaly

2. místo: Barbora Johansson – Iris

2. místo: Greta Stocklassa – Pupík

Tvůrčí stipendium: 100 000 Kč

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59357.

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