Česká Lípa opět prokázala výborné hospodaření. Získala nejvyšší možné finanční hodnocení

Stabilní finance, nulový dluh, chytré investice
Hodnocení vychází z analýzy základních ekonomických ukazatelů za období 2020 až 2024. Česká Lípa během těchto let vykázala vyšší příjmy i výdaje, než je průměr měst s 20 až 50 tisíci obyvateli. Zároveň hospodařila zcela bez dluhů a dokázala si vytvořit významné finanční rezervy.
Ročně město uspořilo v průměru o 100 milionů korun více než ostatní srovnatelná města. Tyto prostředky následně investovalo zpět do rozvoje – například do sportu, kultury, vzdělávání či infrastruktury. V kapitálových výdajích (tedy investicích) tak Česká Lípa překonala průměr své kategorie, a to i přesto, že čerpala méně investičních dotací.
Mezi špičkou v celé republice
Ve své velikostní skupině se Česká Lípa zařadila mezi pouhých 9 měst ze 47, která dosáhla na nejvyšší hodnocení. Finanční zdraví města bylo navíc podpořeno i růstem krátkodobých rezerv, které ke konci roku 2024 přesáhly dvojnásobek průměru.
Úspěch, který má váhu
Výsledky hodnotící zprávy potvrzují, že Česká Lípa je dlouhodobě ekonomicky stabilní, odpovědně hospodařící město, které se nebojí investovat do budoucnosti – bez zadlužení a s dostatečnou rezervou pro nečekané výdaje.