Česká literatura se ve Frankfurtu představí jako pevná součást světové kultury

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Praha 1. října 2026 (PROTEXT) - Česká republika se od 7. do 11. října 2026 ujme role čestného hosta Frankfurtského knižního veletrhu, největší a nejvýznamnější světové knižní události. Hostování, které pod názvem Czechia 2026 organizuje na základě pověření Ministerstva kultury ČR Moravská zemská knihovna v Brně, ponese lehce provokativní motto „Česko: země na pobřeží“. To má za cíl zdůraznit, že česká literatura je pevnou součástí světového kulturního prostoru. Hostování podpořila Nadace PPF, která dlouhodobě podporuje projekty pomáhající českému talentu vstupovat do mezinárodního kontextu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem bude Českou republiku reprezentovat 75 českých autorek a autorů z oblastí prózy, poezie, komiksu, literatury pro děti a mládež, dramatu i non-fiction. Do němčiny bylo v souvislosti s přípravami hostování v letech 2024 až 2026 přeloženo více než 160 českých titulů, v polovině května 2026 jich podle organizátorů bylo evidováno 115. Český program nabídne přes 100 literárních a kulturních vystoupení a jeho centrem bude pavilon České republiky o ploše více než 2400 metrů čtverečních se dvěma programovými scénami a rozsáhlými výstavami knih.

Vedle samotných autorek a autorů se na veletrhu představí také více než 40 českých nakladatelství. Český program se zároveň neomezí jen na areál frankfurtského výstaviště. Během veletržního týdne proběhnou další akce v knihovnách, knihkupectvích, muzeích, galeriích, divadlech, filmových a koncertních sálech po celém Hesensku.

Čestné hostování doprovází Rok české kultury v německojazyčných zemích, který od října 2025 do prosince 2026 zahrnuje více než 100 akcí v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Představují se na nich nejen české autorky a autoři, nakladatelství, překladatelé, ale i další osobnosti české kultury.

„Podpora české účasti na Frankfurtském knižním veletrhu v prestižní roli čestného hosta skvěle zapadá do celkové koncepce Nadace PPF a hodnot, kterými se při výběru projektů řídíme. Nadaci jsme před sedmi lety založili proto, aby českému talentu pomáhala hledat a otevírat cesty do světa a současně přinášela mezinárodní inspiraci a know-how do České republiky. Prezentace českých autorek a autorů i literatury a kultury vůbec na největším knižním veletrhu na světě nepochybně splňuje obojí,“ říká Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.

Podpora Nadace PPF umožnila také zpracování studie dopadů celého projektu na českou kulturní scénu i ekonomiku, kterou provedly společnosti Krokem ze skupiny Kreia group a EEIP. Projekt podle studie přispěje ke zvýšení prodeje knih, posílení viditelnosti české literatury v zahraničí i k růstu exportu práv na překlady a případné audiovizuální zpracování vybraných děl. Nepřímo může podpořit také příjezdový cestovní ruch či zahraniční investice a obrat české ekonomiky může zvýšit v realistickém scénáři o 465 až 530 milionů korun, v optimistické variantě až o 745 až 840 milionů korun. Mediální hodnota výstupů o české literatuře a kultuře v českých i zahraničních médiích se odhaduje na 340 až 490 milionů korun.

Příkladem dalšího rozšiřování přínosů projektu je program Book-to-Screen at KVIFF, který společně připravily Czechia 2026, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Frankfurter Buchmesse a Svět knihy za podpory Nadace PPF. Jeho cílem je vytvořit trh s právy k filmovým adaptacím literárních předloh ze střední a východní Evropy a posílit spolupráci mezi knižním a filmovým průmyslem. Do projektu se přihlásilo 56 titulů, z toho 28 z České republiky; vybraných osm děl bylo představeno 7. července během KVIFF Industry Days domácím i zahraničním producentkám a producentům. Právě vznik Book-to-Screen at KVIFF ukazuje jeden z dlouhodobých principů Nadace PPF: podporované projekty nemají zůstávat izolované, ale mají mezi sebou vytvářet synergie a otevírat si navzájem nové cesty.

Czechia 2026 tak není pouze prezentací české literatury na jednom veletrhu. Jde o rozsáhlý kulturní projekt, který má posílit obraz České republiky jako sebevědomé, kreativní a otevřené země, zvýšit zájem o české knihy a jejich překlady, podpořit export práv a představit českou kulturu jako součást širšího mezinárodního dialogu.

Zdroj: Nadace PPF

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59376.

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