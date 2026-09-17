Česká longevity značka NOZONO míří do Evropy i na Blízký východ

Trh s doplňky stravy v posledních letech výrazně roste. S větší nabídkou ale podle zakladatelů přichází také problém, jak se v jednotlivých produktech a jejich složení vyznat. NOZONO proto nechce stavět pouze na jednotlivých doplňcích nebo účinných látkách. Manželé Vašíčkovi od začátku navrhovali produkty jako jeden celek.
„Nechtěli jsme vyrábět další doplňky stravy, které budou jen slibovat výsledky. Chtěli jsme vyvinout produkty, kterým budeme sami rozumět a kterým budeme důvěřovat natolik, že je bez váhání doporučíme vlastní rodině a přátelům,“ říká Michala Vašíčková, CEO společnosti NOZONO.
Jeden promyšlený systém
NOZONO se soustředí na několik oblastí spojených s každodenní vitalitou, a to od energie a mentálního výkonu přes spánek a regeneraci až po podporu imunity. Každý ze šesti produktů lze užívat samostatně, ale zároveň jsou navrženy tak, aby se vzájemně v rámci systému podporovaly.
- LifeCharge – každodenní vitalita a zdravé stárnutí
- MitoGenix – energie a metabolismus
- DeepRest – kvalitní spánek a noční regenerace
- MindBoost – paměť, soustředění a mentální svěžest
- ShieldPro – podpora přirozené obranyschopnosti organismu
- NAD+ Prime – buněčná vitalita a podpora metabolismu NAD+
„Sami jsme naráželi na obrovské množství různých doplňků stravy a někdy pro nás bylo těžké zjistit, co vlastně dává smysl kombinovat. Chtěli jsme to udělat jednodušeji, aby měl každý produkt své místo a člověk nemusel všechno složitě hledat a dávat dohromady,“ vysvětluje František Vašíček.
Více než dva roky vývoje bez kompromisů v kvalitě
Na vzniku NOZONO pracovali manželé Vašíčkovi více než dva roky. Neřešili přitom jen samotné složení, ale také výběr surovin, výrobce nebo způsob kontroly kvality.
„U každé receptury jsme řešili, proč tam konkrétní látka je, v jaké formě a v jakém množství. Nechtěli jsme dělat kompromisy jen proto, abychom mohli produkt uvést na trh o pár měsíců dříve. Důležité pro nás je také to, aby lidé věděli, co užívají a odkud suroviny pocházejí,“ říká František Vašíček.
Produkty NOZONO se vyrábějí v nejmodernějších závodech v Evropě a získaly certifikaci z nezávislé akreditované laboratoře National Laboratory & Research Center ve Spojených arabských emirátech. Testováním přitom prošly hotové produkty, tedy finální složení jednotlivých kapslí. Laboratorní analýzy u všech šesti doplňků stravy ověřovaly obsah účinných látek a čistotu, přítomnost pesticidů a těžkých kovů i mikrobiologickou nezávadnost.
Z Česka rovnou za hranice
Český trh je pro NOZONO odrazovým můstkem. Zakladatelé chtějí značku postupně dostat na další evropské trhy a zároveň pracují na vstupu na Blízký východ. V Dubaji se na rozvoji značky podílí Patrik Valčák, bývalý profesionální hokejista, fitness trenér a dlouholetý přítel Františka Vašíčka. V emirátu žije řadu let a právě jeho zkušenost s místním prostředím má NOZONO pomoci při vstupu na tamní trh.
„Blízký východ je pro NOZONO zajímavý trh. Lidé tam hodně řeší zdraví, preventivní péči, výkon, regeneraci i celkovou kvalitu života a prémiový segment wellness je tam výrazně rozvinutý. Zároveň je to prostředí, které je otevřené novým značkám. Když mě František oslovil, dávalo mi smysl spojit moje zkušenosti ze sportu a života v Dubaji s projektem, který má ambici růst i mimo Česko,“ říká Patrik Valčák.
Značka chce na jednotlivých trzích zachovat stejné složení produktů. „Nechceme dělat jeden produkt pro Česko a jiný pro zahraničí. Pokud se nám podaří značku postupně dostat dál, chceme, aby zákazník dostal stejný produkt bez ohledu na to, kde si ho koupí,“ dodává Michala Vašíčková.
Longevity jako dlouhodobý přístup k životu
Zakladatelé NOZONO se na longevity dívají spíše jako na dlouhodobý způsob péče o sebe než jako na jeden konkrétní produkt. Suplementaci vnímají jako součást celého přístupu ke zdraví vedle spánku, pohybu, výživy, regenerace nebo každodenních návyků. Vedle jednorázového nákupu proto NOZONO nabízí také předplatné. To má zákazníkům usnadnit pravidelné užívání produktů a zapojit suplementaci do běžné rutiny.
„Nechceme lidem říkat, že potřebují deset různých doplňků. Spíš chceme, aby se v nich vyznali a věděli, proč konkrétní produkt užívají. Když se nám podaří vytvořit značku, které budou lidé věřit a ke které se budou vracet, budeme to považovat za úspěch,“ říká závěrem Michala Vašíčková.
O společnosti NOZONO
NOZONO je česká značka zaměřená na oblast longevity a moderní přístup ke zdraví. Propojuje nejnovější poznatky vědy, výzkumu a biochemie s praktickým využitím v každodenním životě. Vyvíjí prémiové doplňky stravy podporující klíčové oblasti, které ovlivňují kvalitu života – energii, buněčnou vitalitu, mentální výkon, kvalitní spánek, regeneraci i obranyschopnost organismu. Za značkou stojí manželé Michala a František Vašíčkovi, kteří ji založili s vizí nabídnout moderní a komplexní přístup k suplementaci. Projekt od začátku podporuje také bývalý profesionální hokejista a nyní fitness trenér Patrik Valčák. Produkty NOZONO vznikají s důrazem na kvalitní suroviny, promyšlené složení a odborné know-how. Vyrábějí se v Evropě a značka vedle českého trhu připravuje také expanzi do Evropy a na Blízký východ.
Zdroj: Zuzana Kantorová
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59209.