Česká mincovna na nové adrese

Česká mincovna je s Jabloncem nad Nisou spjata od roku 1993, kdy vznikla jako samostatná výrobní divize jablonecké společnosti Bižuterie. Jako samostatná společnost se pak vyčlenila v roce 2010. Pro potřeby České republiky razí oběžné i pamětní mince. Vedle nich se dlouhodobě věnuje také výrobě svých vlastních sběratelských, investičních a dárkových produktů z drahých kovů. Nový areál má představovat významný krok v další etapě tohoto více než třicetiletého příběhu.
„Nová budova pro nás není jen investicí do nemovitosti. Je především investicí do budoucnosti. Po dlouhých desetiletích se naše jednotlivé úseky konečně sejdou ve vlastních prostorách pod jednou střechou. Věřím, že nám to umožní pracovat ještě efektivněji, lépe spolupracovat a být připraveni na výzvy, které před českým mincovnictvím stojí,“ říká Michal Voborník, generální ředitel České mincovny.
Jeden areál místo několika pracovišť
Areál vzniká v jablonecké Mincovní ulici. Ta svůj název získala právě v souvislosti s plánem vybudovat zde nové sídlo České mincovny, přestěhovat do něj společnost jako celek, a vytvořit tak zázemí pro další rozvoj výroby, obchodu i všech souvisejících činností.
K hlavním přínosům projektu patří právě koncentrace klíčových aktivit České mincovny do jednoho moderního objektu. Společnost tak chce vytvořit podmínky pro užší spolupráci jednotlivých týmů, efektivnější provoz a další technologický rozvoj.
Výstavba nového závodu zároveň potvrzuje dlouhodobý záměr zachovat výrobu českých mincí na severu Čech. Vedle zástupců České mincovny a její mateřské společnosti Monetica, kterou reprezentoval managing partner David Zoubek, se proto položení základního kamene zúčastnili také představitelé statutárního města Jablonec nad Nisou v čele s primátorem Milošem Velem. Jejich účast podtrhla význam nové investice nejen pro Českou mincovnu, ale také pro celý region, který je tradičním centrem umělecko-průmyslových činností.
Mezi významnými hosty nechyběla ani Karina Kubelková – členka bankovní rady České národní banky, která je jako výhradní emitent českých platidel klíčovým partnerem a nejdůležitějším institucionálním klientem České mincovny.
Mincovna otevře své dveře návštěvníkům
Projekt nového sídla České mincovny zahrnuje také prodejnu a návštěvnické centrum, které má přiblížit současnost mincovnictví širší veřejnosti. Společnost tím chce přispět k turistické atraktivitě Jablonce nad Nisou.
„Jablonec je městem s mimořádnou tradicí zpracování kovů a výroby předmětů s vysokou řemeslnou i uměleckou hodnotou. Chceme, aby náš nový areál nebyl uzavřeným průmyslovým objektem, ale aby se stal místem, které tuto tradici přiblíží návštěvníkům z celé republiky i ze zahraničí,“ doplňuje Michal Voborník.
Připraveni i na budoucí výzvy
Při návrhu nové budovy České mincovny byl pochopitelně kladen důraz na bezpečnost. Objekt bude splňovat přísná bezpečnostní kritéria a bude koncipován s ohledem na všechny myslitelné požadavky spojené s výrobou mincí i dalšími ražebními projekty. Česká mincovna přitom nechce novou infrastrukturu budovat pouze podle dnešních potřeb. Ambicí je vytvořit areál, který bude schopen pružně reagovat na budoucí vývoj českého, evropského i světového mincovnictví.
Česká mincovna se chce více zaměřovat na zahraniční trhy. Může jít například o výrobu oběživa či pamětních mincí pro jiné státy, stejně jako o zakázkové ražby realizované pro významné zahraniční partnery. Právě schopnost reagovat na specifické technické a bezpečnostní požadavky různorodých zákazníků bude jedním z důležitých předpokladů dalšího rozvoje.
Tento přístup zároveň ponechává otevřené dveře budoucímu vývoji české měny – například výrobě euromincí, kterými by se jednoho dne mohlo v České republice platit.
„Netroufáme si posoudit, kdy nebo zda Česká republika přijme euro. Chceme ale být připraveni na různé scénáře. U takto významné investice dává smysl přemýšlet v horizontu desítek let a zohlednit i požadavky, které by případná budoucí výroba českých eurových mincí přinesla,“ vysvětluje Michal Voborník.
Stavba potrvá dva roky
Výstavba nového areálu byla zahájena v červenci 2026. Dokončení stavby je plánováno na květen 2028.
Investorem projektu je společnost Mincovní, a.s. Zástupcem objednatele je Savills CZ s.r.o., architektem Ing. arch. Tomáš Hanák, projektantem RESTYL PLAN s.r.o. a zhotovitelem IMOS Brno, a.s.
Zdroj: Česká mincovna
Kontakt:
Antonín Hujer
Česká mincovna / Koordinátor marketingové podpory
E-mail: marketing@mint.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.