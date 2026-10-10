Česká paraglidová reprezentace obhájila evropské zlato

Český národní tým nastoupil do soutěže ve složení Vlastimil Kricnar, Petr Garbier, Karolína Koudelová, Hugo Hadaš, Lukáš Karlík, Anna Halamová a Lucie Martínková. V individuální soutěži výpravu podpořil Jiří Novák. Tým pod vedením team leadera Kamila Konečného se po celou dobu šampionátu opíral o mimořádnou soudržnost, výbornou připravenost a energii mládí - hned šest reprezentantů ve výpravě soutěžilo také v juniorské kategorii.
Soutěž v nejprestižnější kategorii týmů byla letos dramatická do poslední chvíle. Po dvanácti náročných kolech a lítém boji získala Česká republika zlatou medaili, stejně jako před dvěma lety neuvěřitelně těsným rozdílem pouhého jednoho centimetru. Mistrovství Evropy potvrdilo, že se nastupující mladá generace hlásí o slovo napříč celou Evropou.
Absolutním mistrem Evropy se stal po napínavém rozletu (kvůli shodnému výsledku po finálovém 12. kole) Španěl Víctor Rodríguez Santamarta. Druhé místo obsadil Ivan Pavlov ze Srbska a bronz si odváží Migien Shala z Kosova. V juniorské kategorii opanovali stupně vítězů reprezentanti Turecka - zlatý Faruk Karateke, stříbrný Tuguay Karateke a bronzová Kübra Cengiz, která se navíc stala novou mistryní Evropy v ženské kategorii.
Reprezentace děkuje trenérům Radku Václavíkovi a Vlastimilu Vachtlovi za pomoc v předzávodní přípravě a všem fanouškům a partnerům za podporu. Zvláštní poděkování patří sponzorům týmu: Svazu paraglidingu - LAA ČR, MEATFLY a společnosti Sky Paragliders.
Kontakt: Svaz Paraglidingu - Letecká amatérská asociace ČR, media@laacr.cz
Zdroj: Letecká amatérská asociace ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59565.