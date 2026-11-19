Aplikace mimo jiné přináší flexibilní zobrazení různých pohledů, nástroje pro měření zakřivených prvků, vizualizaci terénu a poznámky navázané na konkrétní místo. Týmy se tak snadno přesunou od celkového pohledu k jednotlivým detailům, porovnají stav v čase a o svá zjištění se podělí s těmi, kdo je potřebují.
„Každé zaměření zachytí cenné informace. Jejich skutečná hodnota se ale ukáže teprve tehdy, když s nimi může pracovat víc lidí,“ říká Miroslav Štaubr, CEO společnosti AVAG Pro. „Chceme týmům pomáhat hledat odpovědi na praktické otázky a usnadnit jim jejich sdílení. Poslední aktualizace AVAGu nás k tomu zase posouvá blíž.“
Celý obraz i to, co se změnilo
Letecký snímek ukáže uspořádání staveniště. Mračno bodů ho zobrazí ve 3D. Fotografie zachytí detail pod mostem. Platforma AVAG spojuje všechny tyto pohledy na jednom místě, takže uživatelé snadno využijí data z různých zdrojů.
Díky novému systému panelů mohou týmy procházet několik pohledů a geoprostorová data pořízená v různých obdobích. Propojené kamery při pohybu udržují v záběru stejná místa, takže je porovnání stavu v čase jednodušší a uživatel se v datech neztratí.
Nově lze nahrávat také modely ve formátu IFC. Týmy tak mohou do platformy AVAG přenést informační modely budov (BIM) a prohlížet je spolu s nasnímanými daty ze stavby. Kolegové z BIM, geodézie i realizace stavby tak mají společný vizuální podklad pro diskuzi o projektu i skutečném stavu.
Zaměřeno na detail
„Stavba vám málokdy dá celou odpověď z jednoho úhlu,“ říká Marek Růžek, CTO společnosti AVAG Pro. „Prostředí jsme navrhli tak, aby uživatelé mohli spojit různé pohledy, sledovat geometrii stavby a soustředit se na detail, který právě potřebují. Chceme, aby data, nástroje i souvislosti měli vždy po ruce.“
Nástroj Oblouk umožňuje sledovat zakřivené prvky, například silnice, a zkoumat jejich výškové profily a příčné řezy. Vizualizace terénu odhalí tvar staveniště, zatímco limit boxy, které lze libovolně posouvat a otáčet, vyčlení ve velkých 3D datech jen oblast, která vás zajímá. Fotografie a 360° snímky nabízejí další pohledy pro podrobnou kontrolu.
Od zjištění ke společnému dalšímu kroku
Pochopit, co se změnilo, je jen část práce. Dalším krokem je srozumitelně to vysvětlit ostatním.
V AVAG mohou týmy třídit měření do složek, zanechávat poznámky přímo na konkrétních místech a zvát kolegy s nastavenými přístupovými právy. Každé zjištění tak zůstává navázané na místo, kterého se týká, a další člověk má k dispozici souvislosti, aby mohl s daty pracovat dál.
„Tohle je přesně ten typ novinky, kterou chcete hned ukázat svému týmu. Všechna zaměření, měření a detaily stavby jsou pohromadě, takže snadno vysvětlíte, co vidíte. Ukážete na konkrétní místo a hned vedete smysluplnou debatu,“ říká Lukáš Kos, vedoucí oddělení digitalizace a BIM ve společnosti STRABAG.
Vyzkoušejte nové prostředí
Nové pracovní prostředí je základem pro další vývoj, směr ale zůstává stejný: „Všechna vaše geoprostorová data na jednom místě, pro všechny.“
Aktualizace je už dostupná. Noví uživatelé mohou AVAG vyzkoušet zdarma na 14 dní bez nutnosti zadávat platební kartu.
O společnosti AVAG Pro
AVAG Pro vyvíjí cloudovou fotogrammetrickou platformu, která z dat pořízených drony, skenery a 360° kamerami vytváří přesné mapy, 3D modely, výpočty objemů a podklady pro fakturaci. Týmy mohou data zpracovat automaticky, nebo nechat výsledky zkontrolovat a ověřit fotogrammetrickými odborníky AVAG. Díky neomezenému počtu uživatelů a jedinečným vrstveným 2D a 3D vizualizacím platformě AVAG důvěřují firmy jako STRABAG, Vinci Construction a Colas. Více na avagpro.com.
Zdroj: AVAG
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60120.