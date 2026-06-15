Česká platforma Fintokei jako první firma na světě vyplácí odměny během vteřin

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  13:25
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Praha 15. června 2026 (PROTEXT) - Fintokei mění payout z největší slabiny odvětví na jeho nejsilnější konkurenční výhodu a nastavuje nový standard pro celý trh.  Prop tradingová společnost Fintokei přichází první na světě s technologickým průlomem. Výplaty traderů nyní probíhají během několika vteřin – od podání žádosti až po připsání peněz. Za změnou stojí interně vyvinutá technologie skupiny Purple, ze které Fintokei pochází. Firma tak zcela odstraňuje jeden z hlavních problémů moderního prop tradingu, a sice rychlost a spolehlivost výplat.

V odvětví prop tradingu bylo vyplácení odměn dlouhodobě zdrojem největší nejistoty a mnohdy i frustrace traderů. I úspěšní tradeři často čekali na schválení a samotné vyplacení několik dní. Interní kontroly a prověrky klientů navíc často znamenaly, že trader po dosažení vysněného cíle narazil na zeď v podobě zdlouhavého čekání. Navíc nemohl ani dál obchodovat, dokud nebyla výplata schválena.

“Rozhodli jsme tento problém řešit systematicky. Minulý rok jsme zkrátili celý proces na pár desítek minut nebo jednotky hodin a nyní přichází finální krok, což výplata v reálném čase,” říká CEO a zakladatel Fintokei David Varga.

Jak celý proces funguje

Celý payout proces je navržený tak, aby byl maximálně jednoduchý a rychlý. Trader po splnění podmínek přejde do své klientské zóny, kde si o výplatu zažádá. Samotné schválení probíhá automaticky a v řádu vteřin.

Zásadní rozdíl oproti většině konkurence je v tom, kdy probíhá kontrola účtu. Zatímco jiné prop firmy provádějí kontrolu až po žádosti o výplatu – a trader tak může čekat i několik dní – Fintokei tyto kontroly provádí průběžně během obchodování.

Díky tomu může výplatu, neboli payout schválit okamžitě. V praxi je přitom schváleno 99,9 % žádostí. Následně si trader zvolí způsob výplaty. Pokud zvolí e-peněženku, peníze dorazí během několika dalších vteřin.

Vlastní e-peněženka místo bank

Klíčem k této změně je technologie fungující podobně jako například Revolut.

Trader, který zvolí výplatu peněz na svoji virtuální peněženku, obchází tradiční bankovní převody. Peníze tak nejsou závislé na mezibankovních procesech a má je k dispozici prakticky okamžitě.

Prop trading roste. A s ním i očekávání traderů

Prop trading se během posledních let stal jedním z nejrychleji rostoucích segmentů tradingu. Umožňuje začínajícím i pokročilým traderům rozvíjet své obchodní dovednosti a po splnění evaluační tradingové výzvy získat přístup k většímu kapitálu. To vše v podstatě bez nutnosti většího kapitálu, tradeři platí pouze vstupní poplatek za tradingovou výzvu. “Právě payout je pro tradery klíčovým momentem. A zároveň bodem, podle kterého hodnotí důvěryhodnost celé firmy,” dodává David Varga z Fintokei.

Technologie jako konkurenční výhoda

Fintokei dlouhodobě staví svou strategii na technologických inovacích a zlepšování uživatelského zážitku. Impulzy k těmto změnám přitom získává přímo od svých klientů.

Výsledky této strategie jsou viditelné i v číslech:

?      více než 298 milionů korun vyplacených traderům za poslední rok

?      průměrný payout kolem 60.000 Kč

?      rekordní payout přes 1,5 milionu korun, který směřoval do Japonska

Právě Japonsko dnes patří mezi klíčové trhy, kde má Fintokei jednu z nejsilnějších komunit traderů.

Konsolidace trhu nahrává inovátorům

Po rychlém růstu přichází v prop tradingu fáze konsolidace. Slabší hráči postupně mizí a na trhu zůstávají firmy, které dokážou nabídnout skutečnou hodnotu. Fintokei na tuto situaci reaguje důrazem na rychlost, transparentnost a technologické zázemí. Právě kombinace těchto faktorů jí umožňuje odlišit se od konkurence.

Zdroj: Fintokei 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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