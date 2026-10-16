Česká platforma Forga spustila pronájem e-shopů

Začít jde zdarma s tarifem START až pro 10 produktů. Placené tarify stojí od 290 Kč bez DPH za celý první rok. K dispozici je i volitelný AI agent, který pomůže se správou produktů, cen a skladu.
Platformu Forga provozuje pod značkou OpenServis pardubický podnikatel Dominik Ulrich, který se e-shopům dlouhodobě věnuje.
Více na https://forga.cz/?
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Zdroj: Forga
Kontakt:
Dominik Ulrich
Forga
E-mail: info@forga.cz
Tel.: +420 732 223 955
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59383.