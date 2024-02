Česká premiéra unikátního filmu "15 x 15 x 5 (minisalon 1984)" proběhne už 15. března

Film "15 x 15 x 5 (minisalon 1984)" zavádí diváky do období normalizace v Československu prostřednictvím jedinečného pohledu na ilegální iniciativu Minisalon, která vznikla v roce 1984. Skupinový experiment inicioval výtvarník a disident Joska Skalník, poháněný nesmyslnými omezeními nedemokratického režimu. Rozdistribuoval totožné krabičky čtvercového formátu mezi umělce, kteří měli za úkol vyjádřit svou dobovou individualitu. Kolekce 244 výtvarných děl, které nakonec vznikly, tvoří pomyslný rámec, skrze který film prozkoumává minulost a vytváří spojení mezi normalizací a současností.

Audiovizuální "minisalon" následně kombinuje různé autorské přístupy k tvorbě a omezení v podobě čtvercového formátu, aby vystihl podstatu původního projektu. Film přináší fascinující mozaiku minulosti, která promlouvá k naší současnosti a blízké budoucnosti. Čerpá inspiraci také z dnes už klasického románu George Orwella "1984", prostřednictvím něhož zkoumá roli odvahy a imaginace v odporu proti totalitním režimům a systémům. Diváci jsou vybízeni k zamyšlení nad výzvami, kterým čelíme i v dnešní době.

Mezi umělkyně a umělce, jejichž práce jsou ve filmu k vidění, patří Margita Titlová-Ylovsky, Michael Rittstein, Mária Bartuszová, Stanislav Kolíbal, Kurt Gebauer, Tamara Kolenčíková, Čestmír Suška, Adriena Šimotová, Rudolf Sikora, Otis Laubert, sestry Válovy, Vladimír Kokolia, Libor Fára a Květa Pacovská, a mnoho dalších tvůrců, jejichž umění a kreativita překonaly období režimu, kdy byly občanské a umělecké svobody omezeny. Výstava děl je v současnosti k vidění do 21. března v prostoru Tibet Open House ve Školské ulici v Praze.

Janek Růžička Filmový režisér, scénárista, dramaturg současného tance, publicista a básník. Vystudoval Katedru dokumentárního filmu FAMU v dílnách Jana Špáty a Olgy Sommerové (1995 -1998). Autor koncepce a jeden ze scénáristů a režisérů magazínu České televize "Q"/"Queer" (2007 - současnost). Scénárista a režisér dokumentárních filmů a cyklů pro Českou televizi i nezávislé producenty (např. Sametová revoluční procházka, Hlava státu, A vy jste kdo?, cyklus 13. komnata, For the Love of Prague, The Space of Light, Kmeny TV - Skinheads a Tuning, Úl, Cesta šedou zónou), krátkých filmů včetně animovaných, videoklipů, znělek a upoutávek (dlouhodobá spolupráce s Činohrou Národního divadla).

O produkční společnosti

Nomad Films Mnoha cenami ověnčená produkční společnost se sídlem v Praze a Bratislavě, vytváří obsah pro širokou škálu platforem, od TVC, online obsahu až po ten zážitkový, jak lokálně, tak globálně.

