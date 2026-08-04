Češka přeplavala potřetí kanál La Manche - stylem prsa jako 5. žena na světě

Plaveckou trasu dlouhou 34 kilometrů urazila plavkyně ze Sri Chinmoy Marathon Teamu v čase 17 hodin 38 minut. Start byl kolem osmé hodiny ráno a podmínky byly prvních 7 hodin brutální. U Francie potom několik hodin bojovala s přílivem a proudy, které jí nechtěly dovolit doplavat na břeh. Ve stejnou dobu vyplavaly další 2 lodě, z nich ani jedna nedoplavala, z 11 lodí ten den jich doplavalo 8.
Za pár dní to bude 100 let, kdy La Manche přeplavala první žena, Gertrude Ederle. Přeplavbou obtížnějším stylem prsa chce Abhejali vzdát hold všem ženám, které to v nějaké době a na nějakých místech měly nebo ještě stále mají obtížnější. Je 5. ženou, která La Manche přeplavala stylem prsa, a 3. v obtížnějším směru z Anglie do Francie, a celkově 19. plavcem. Podle dostupných zdrojů je jediným člověkem, který La Manche přeplaval způsoby kraul i prsa. Z Česka přeplaval kanál způsobem prsa v roce 1998 Richard Blatný, trvalo mu to pozoruhodných 23hodin 38minut.
Zlínská plavkyně úspěšně přeplavala La Manche už v letech 2011 a 2021, podruhé byla přeplavba součástí La Manche triatlonu z Doveru do Prahy (celkem 1111 km). V roce 2018 se stala 1. Čechem, 10. člověkem na světě, 4. ženou a 1. suchozemcem, který dokončil výzvu Oceans Seven, sedm obtížných dálkových přeplaveb po celém světě. Je také zatím jedinou českou držitelkou tzv. Trojkoruny dálkového plavání. Je třetím Čechem, který La Manche přeplaval třikrát (předtím to dokázal David Čech a Yvetta Hlaváčová).
Výjimečné je také to, že se Abhejali podařilo zvládnout každou přeplavbu na první pokus. Tato poslední přeplavba se u ní v náročnosti zařadila na 2. místo hned za Kanálem kostí na Havaji – ta trvala téměř 22 hodin. Vzhledem k obtížnosti každé z těchto přeplaveb je její úspěch pozoruhodný a ukazuje na její odhodlání a vnitřní sílu.
Bernardová po přeplavbě řekla:
„Když jsem si četla, jak málo lidí přeplavalo La Manche stylem prsa, divila jsem se. Ale když jsem začala trénovat, pochopila jsem proč. A začala jsem z legrace říkat – JE TO SICE NÁROČNĚJŠÍ STYL, ZATO O DOST POMALEJŠÍ :-) Kraulem už jsem La Manche plavala dvakrát, tak proč to nezkusit těžší cestou,“ dodala s úsměvem. „Nevěděla jsem, jestli to vydrží moje kolena, v tréninku jsem stylem prsa dokázala uplavat maximálně 8 hodin. Tady jsem na konci musela asi hodinu a půl sprintovat, až už to vypadalo, že budu muset přejít do rychlejšího kraula.“
Abhejali o svých plaveckých dobrodružstvích a cestě k poznávání sebe sama napsala knihu „Dokud voda neskončí“. Od 18 let se věnuje meditaci pod vedením Sri Chinmoye, je přes 30 let vegetariánka. Pracuje pro nakladatelství Madal Bal a můžete ji potkat i ve vegetariánské restauraci Pranaya. Je také několikanásobnou mistryní ČR v běhu na 100 km a 24 hodin a má za sebou i 2 šestidenní závody v New Yorku. Ve Zlíně pořádá pro veřejnost Plaveckou šestihodinovku. Ve volném čase také běhá a organizuje Mírový běh (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run), což je nejdelší štafetový běh s pochodní na světě. Svými přeplavbami se snaží spojovat místa a lidi a inspirovat ostatní k překonávání vlastních hranic.
Fotografie ke stažení a použití zdarma: https://www.dropbox.com/scl/fo/1gjdpptau4c5tuhtta30g/AJgV_yxI34u987KfAQN4ECg?rlkey=tndqyczertkexod4qvlaynl68&dl=0
Více informací a fotografie také zde:
http://abhejali.cz/clanky-a-media/pro-media/
Zdroj statistik přeplaveb: https://www.channel-swims.info/
Zdroj: Prineet Slouková - Madal Bal