Češka přeplavala potřetí kanál La Manche - stylem prsa jako 5. žena na světě

Autor:
  9:36
Sledovat Metro na Googlu

Praha 4. srpna 2026 (PROTEXT) - Česká plavkyně Abhejali Bernardová (49) přeplavala 29. července potřetí kanál La Manche, tentokrát způsobem prsa. Stala se teprve 5. ženou na světě (třetí, pokud nepočítáme plavecký způsob trudgen, předchůdce kraula), která slavnou úžinu přeplavala tímto náročným plaveckým způsobem.

Plaveckou trasu dlouhou 34 kilometrů urazila plavkyně ze Sri Chinmoy Marathon Teamu v čase 17 hodin 38 minut. Start byl kolem osmé hodiny ráno a podmínky byly prvních 7 hodin brutální. U Francie potom několik hodin bojovala s přílivem a proudy, které jí nechtěly dovolit doplavat na břeh. Ve stejnou dobu vyplavaly další 2 lodě, z nich ani jedna nedoplavala, z 11 lodí ten den jich doplavalo 8.

Za pár dní to bude 100 let, kdy La Manche přeplavala první žena, Gertrude Ederle. Přeplavbou obtížnějším stylem prsa chce Abhejali vzdát hold všem ženám, které to v nějaké době a na nějakých místech měly nebo ještě stále mají obtížnější. Je 5. ženou, která La Manche přeplavala stylem prsa, a 3. v obtížnějším směru z Anglie do Francie, a celkově 19. plavcem. Podle dostupných zdrojů je jediným člověkem, který La Manche přeplaval způsoby kraul i prsa. Z Česka přeplaval kanál způsobem prsa v roce 1998 Richard Blatný, trvalo mu to pozoruhodných 23hodin 38minut.

Zlínská plavkyně úspěšně přeplavala La Manche už v letech 2011 a 2021, podruhé byla přeplavba součástí La Manche triatlonu z Doveru do Prahy (celkem 1111 km). V roce 2018 se stala 1. Čechem, 10. člověkem na světě, 4. ženou a 1. suchozemcem, který dokončil výzvu Oceans Seven, sedm obtížných dálkových přeplaveb po celém světě. Je také zatím jedinou českou držitelkou tzv. Trojkoruny dálkového plavání. Je třetím Čechem, který La Manche přeplaval třikrát (předtím to dokázal David Čech a Yvetta Hlaváčová).

Výjimečné je také to, že se Abhejali podařilo zvládnout každou přeplavbu na první pokus. Tato poslední přeplavba se u ní v náročnosti zařadila na 2. místo hned za Kanálem kostí na Havaji – ta trvala téměř 22 hodin. Vzhledem k obtížnosti každé z těchto přeplaveb je její úspěch pozoruhodný a ukazuje na její odhodlání a vnitřní sílu.

Bernardová po přeplavbě řekla: 

Když jsem si četla, jak málo lidí přeplavalo La Manche stylem prsa, divila jsem se. Ale když jsem začala trénovat, pochopila jsem proč. A začala jsem z legrace říkat – JE TO SICE NÁROČNĚJŠÍ STYL, ZATO O DOST POMALEJŠÍ :-) Kraulem už jsem La Manche plavala dvakrát, tak proč to nezkusit těžší cestou,“ dodala s úsměvem. „Nevěděla jsem, jestli to vydrží moje kolena, v tréninku jsem stylem prsa dokázala uplavat maximálně 8 hodin. Tady jsem na konci musela asi hodinu a půl sprintovat, až už to vypadalo, že budu muset přejít do rychlejšího kraula.

Abhejali o svých plaveckých dobrodružstvích a cestě k poznávání sebe sama napsala knihu „Dokud voda neskončí“.  Od 18 let se věnuje meditaci pod vedením Sri Chinmoye, je přes 30 let vegetariánka. Pracuje pro nakladatelství Madal Bal a můžete ji potkat i ve vegetariánské restauraci Pranaya. Je také několikanásobnou mistryní ČR v běhu na 100 km a 24 hodin a má za sebou i 2 šestidenní závody v New Yorku. Ve Zlíně pořádá pro veřejnost Plaveckou šestihodinovku. Ve volném čase také běhá a organizuje Mírový běh (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run), což je nejdelší štafetový běh s pochodní na světě. Svými přeplavbami se snaží spojovat místa a lidi a inspirovat ostatní k překonávání vlastních hranic.

Fotografie ke stažení a použití zdarma: https://www.dropbox.com/scl/fo/1gjdpptau4c5tuhtta30g/AJgV_yxI34u987KfAQN4ECg?rlkey=tndqyczertkexod4qvlaynl68&dl=0 

Více informací a fotografie také zde:

http://abhejali.cz/clanky-a-media/pro-media/

Zdroj statistik přeplaveb: https://www.channel-swims.info/

 

Zdroj: Prineet Slouková - Madal Bal

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

Pátrání na jezeře Most pokračuje. Policie zachraňovala další dva paddleboardisty

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Silná bouřka kraj zasáhla i ve středu a policisté museli v...

5. srpna 2026  8:22,  aktualizováno  19:18

Horko na jihu Čech pokračuje, v Českých Budějovicích dnes bylo 37,9 stupně

ilustrační snímek

Teplotní rekordy dnes překonalo 18 z 20 meteorologických stanic v Jihočeském kraji, na většině z nich bylo kolem 35 stupňů Celsia. ČTK to řekla...

5. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obři proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

5. srpna 2026  19:15

Policie pátrá po muži s omezenou svéprávností z chráněného bydlení na Příbramsku

Policie pĂˇtrĂˇ po muĹľi s omezenou svĂ©prĂˇvnostĂ­ z chrĂˇnÄ›nĂ©ho bydlenĂ­ na PĹ™Ă­bramsku

Příbramští policisté pátrají po sedmatřicetiletém Tomáši Mitrovi, který je omezen na svéprávnosti. V úterý se nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci...

5. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O převodu letiště v Karlových Varech se rozhodne na podzim

ilustrační snímek

O převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat zřejmě na podzim. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské...

5. srpna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Demoliční firma si vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně zatím nepřevzala

ilustrační snímek

Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by...

5. srpna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Filmový festival Litoměřice se zaměří na snímky, které zachycují okamžiky zlomu

ilustrační snímek

Tématem nazvaným Na konci světa letos propojí Filmový festival Litoměřice (FIFELI) snímky, které různými způsoby zachycují okamžiky zlomu, a to osobního,...

5. srpna 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

ilustrační snímek

V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu. Po nehodě byla při vědomí, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl...

5. srpna 2026  17:52,  aktualizováno  18:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Pardubickém kraji zatím není známa obec, kde by na podzim nemohly být volby

ilustrační snímek

Krajský úřad v Pardubicích nemá informace o tom, že by se v některé obci v kraji nepodařilo sestavit kandidátku pro podzimní komunální volby. ČTK to dnes řekla...

5. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

V Hasičském domě v Telči začala výstava obrazů Františka Skály

V HasiÄŤskĂ©m domÄ› v TelÄŤi zaÄŤala vĂ˝stava obrazĹŻ FrantiĹˇka SkĂˇly

V Telči na Jihlavsku začala výstava obrazů Františka Skály. V Městské galerii Hasičský dům bude výstava nazvaná Obrazy a... přístupná do 3. ledna příštího...

5. srpna 2026  16:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.