Česká republika bude mít hojné zastoupení na největším světovém veletrhu stavebnictví BAU

Na veletrhu se značka NOVATOP společnosti AGROP NOVA a.s. představí spolu s dalšími českými firmami, a to za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Mezi další české vystavovatele patří 2N Telekomunikace a.s., Acara Praha s.r.o., BSL Industrie a.s., CIDEM Hranice, a.s., Dekmetal s.r.o., Fortemix a.s., GAPA MB s.r.o., H3 Ateliér s.r.o., Charvát a.s., Kolomaki s.r.o., Lasselsberger, s.r.o., Metal Trade Comax, a.s., Nexelit Czech s.r.o., PURLIVE spol. s r.o., REPONIO s.r.o. a TOPWET s.r.o.

„České firmy dlouhodobě podporujeme v jejich úsilí o vývoj výrobků a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Díky inovativním a kvalitním výrobkům a službám se tak mohou úspěšně prosadit na zahraničních trzích. Veletrh BAU 2025 je výkladní skříní nejlepších inovací a technologií stavebního průmyslu a účast dvanácti českých firem potvrzuje, že naše podniky drží krok s globálními trendy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Dřevěná expozice NOVATOP nezapře flexibilitu a kreativitu a zároveň svým konceptem reaguje na současné výzvy stavebnictví. Na ploše 60 m2 představí široké spektrum konstrukčních a produktových řešení, která jsou spojena do jednoho organického celku. „Primárním cílem naší expozice je srozumitelně a strukturovaně představit všechny skupiny našich výrobků, jejich výhody a ukázat nový pohled na design dřevěných konstrukcí,“ říká Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti vyrábějící NOVATOP. Návštěvníci najdou jejich expozici v hale B5/310.

Výstavy jako strategický nástroj růstu a inovací

Účast na mezinárodních výstavách a konferencích představuje zásadní nástroj pro zvýšení povědomí o produktech a posílení firemní image. Osobní setkání na těchto akcích umožňují navazovat a upevňovat obchodní vztahy a zároveň získávat cennou zpětnou vazbu od partnerů a zákazníků. „Výstavy tohoto formátu poskytují jedinečnou příležitost mapovat nejnovější trendy, analyzovat konkurenci a čerpat inspiraci pro vlastní inovace. Považujeme je za strategickou investici do našeho dalšího růstu. Hlavní důraz klademe na stabilní vysokou kvalitu našich výrobků, která zůstává naším nejsilnějším obchodním argumentem,“ zdůrazňuje Jiří Oslizlo. „Přítomnost dlouholetých obchodních partnerů na expozici jasně dokládá význam spolupráce, která je nezbytná pro úspěšné působení na mezinárodních trzích. Tímto bych rád poděkoval za podporu švýcarské společnosti KURATLE & JAECKER AG a rakouské firmě J. u. A. Frischeis, které nás doprovází na výstavě BAU, a rovněž ministerstvu průmyslu a obchodu za podporu českých exportních firem,“ dodává Oslizlo.

Platforma pro inovace a udržitelné stavebnictví

Společným tématem veletrhu BAU 2025 je odolná a klimaticky přívětivá výstavba, transformace měst a venkova, efektivní využívání zdrojů, modulární a sériová výstavba a nákladově efektivní stavění s důrazem na udržitelnost, inovace a zvýšení efektivity stavebního průmyslu.

Veletrh BAU 2025 představuje jedinečnou platformu pro odborníky ze stavebního průmyslu, architektury a urbanismu, kde se prezentují nejnovější inovace v oblasti materiálů, systémů a technologií. S výstavní plochou o rozloze 200 000 m2 nabízí nejen expozice předních firem, ale také odborná fóra s mezinárodně uznávanými architekty a specialisty. Klíčovými tématy letošního ročníku jsou udržitelné a klimaticky odolné stavebnictví, efektivní využívání zdrojů, modulární a sériová výstavba a cenově dostupné stavění, což reflektuje zásadní výzvy současného stavebního oboru.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.