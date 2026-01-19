Česká republika v čele inovací: dnes bylo zahájeno klinické hodnocení přístroje s molekulárním vodíkem

Cíl: další klíčový krok k registraci prvního zdravotnického prostředku na světě
Studie je navržena tak, aby přinesla další klinická data potřebná pro návazný postup v registraci zdravotnického prostředku využívajícího molekulární vodík, s ambicí vytvořit nový standard v oblasti bezpečného, jednoduchého a neinvazivního přístupu v moderní medicíně.
„Po tolika letech výzkumu jsem nesmírně rád, že se konečně podařilo navázat na naše předchozí aktivity v Japonsku a zahájit studii, která je dalším důležitým krokem k registraci prvního zdravotnického prostředku na světě s molekulárním vodíkem. Potenciál je obrovský a my už teď víme, že tento jednoduchý a neinvazivní přístup může následně pomáhat lidem po celém světě,“ uvedl profesor Shigeo Ohta.
Prvních 9 pacientů je ve studii, nábor pokračuje
Dnešním dnem byla studie zahájena s prvními devíti pacienty. Nábor nadále pokračuje, celkem bude potřeba přibližně 30 účastníků. Platí přitom stále stejná kritéria výběru, jaká byla komunikována v dříve publikovaných článcích a materiálech k projektu. Tedy dobrovolníci, kteří se chtějí studie účastnit a splňují základní kritéria: věk 50–80 let, celkově dobrý zdravotní stav, diagnózu mírné kognitivní poruchy, případně mírné až středně těžké demence, a ideálně bydliště v Ostravě a okolí, kde bude studie probíhat. Účast v této studii nezaručuje žádný zdravotní přínos a neměla by být chápána jako náhrada standardní léčby. Zájemci se mohou stále přihlásit na e-mail: david.skoloudik@H2medical.com
„Dnes jsme studii oficiálně zahájili s prvními 9 pacienty. Další pacienti již mají naplánovaný termín zahájení, nicméně stále se mohou hlásit i noví zájemci. Jsem velmi rád, že mohu být součástí takto průlomové studie tady u nás v České republice, a navíc v přímém propojení na japonské vědce. Je to významný okamžik pro naše zdravotnictví i pro mezinárodní spolupráci,“ říká prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.
Důraz na odpovědnost, kvalitu a správné výsledky
Realizační tým klade důraz na maximální kvalitu provedení studie, bezpečnost, správné nastavení procesů a rychlé získání dat, která umožní posun směrem k praxi.
„Těším se na výsledky. Mojí prioritou je, abychom měli vše správně nastaveno a získali co nejdříve výsledky, díky kterým se posuneme směrem do využití ve zdravotnictví,“ uvedl PharmDr. Milan Krajíček, Ph.D., vedoucí studie.
Význam pro Českou republiku i přesah do světa
Zahájení klinického hodnocení v Ostravě potvrzuje, že Česká republika dokáže být místem, kde vznikají a klinicky se ověřují inovace s globálním přesahem. Projekt zdůrazňuje společenskou odpovědnost, propojuje vědu, klinickou praxi a mezinárodní spolupráci s cílem přinést pacientům přístup, který má potenciál být do budoucna dostupný a škálovatelný i mimo hranice České republiky.
„Zároveň je to pozitivní signál i pro investory, kteří se k projektu postupně přidávají. Potvrzuje se, že i když jsme relativně malá země, dokážeme držet krok se světovými trendy. V zahraničí je běžné, že se na zdravotnických inovacích mohou podílet i menší a středně velcí investoři, a být tak součástí projektů s reálným společenským dopadem,“ uzavírá zakladatel a generální ředitel H2 Global Group David Maršálek.
Další informace zde: www.H2Global.group a www.MolekularniVodik.cz
Zdroj: H2 Global Group