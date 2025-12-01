Česká republika vstupuje do roku 2026 s rekordními investicemi do digitálních inovací a AI

  9:18
Praha 1. prosince 2025 (PROTEXT) - Přestože v roce 2025 byly firmy v investicích do nových technologií spíše opatrné, nyní mají díky rekordní státní podpoře šanci dosáhnout až na 272 mld. Kč, což představuje 11 % celkového státního rozpočtu.

Vláda České republiky schválila pro rok 2026 rozpočet s bezprecedentní alokací zdrojů do oblasti digitálních technologií, vědy a výzkumu. Investice přesahují 272 miliard korun. Významná část těchto prostředků směřuje právě do podpory malých a středních podniků při jejich digitální transformaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační programy v objemu jedné miliardy korun zaměřené na automatizaci procesů a implementaci AI řešení.

Geopolitické napětí, inflace i nejistota na trzích přiměly mnoho firem odložit letos své investiční záměry. Investiční pobídky, stejně jako umělá inteligence, se stávají hlavními katalyzátory změn napříč sektory. Investice do inovací už nejsou vnímány jako volitelný nadstandard, ale jako zásadní podmínka přežití na globálním trhu.

Poptávka po výkonném cloudu a nástrojích pro práci s daty rychle roste

Firmy hledají způsoby, jak efektivněji analyzovat data, automatizovat rutinní operace a získávat konkurenční výhody prostřednictvím prediktivních modelů. Paralelně s tím roste poptávka po výkonné cloudové infrastruktuře, robustních bezpečnostních systémech a škálovatelných řešeních pro práci s big data.

Vshosting, přední český poskytovatel cloudové a serverové infrastruktury, potvrzuje rostoucí zájem firem o specializované GPU servery pro trénování modelů umělé inteligence, datovou analytiku a automatizaci. Díky vlastnímu datacentru a škálovatelné infrastruktuře nabízí vshosting podnikům možnost realizovat náročné AI projekty bez nutnosti vysokých počátečních investic do hardwaru a zároveň s minimální technickou zátěží na jejich straně.

"GPU od vshosting poskytují přesně ten výkon, který potřebujeme pro naše machine learning úlohy. Obzvláště oceňujeme, že nejnovější hardware je vždy k dispozici na našem trhu," reaguje na dostupnost Daniel Muffler, Co-Founder & CTO společnosti OriginStamp.

Dostupnost moderních výpočetních zdrojů prostřednictvím cloudových služeb výrazně snižuje bariéry pro využití pokročilých technologií. Firmy tak mohou pracovat s AI, automatizací či pokročilou analytikou bez nutnosti pořizovat nákladný hardware a provozovat vlastní infrastrukturu. Cloud navíc umožňuje pružně upravovat výkon, a tak i náklady podle aktuálního vytížení.

Regulační prostředí se otevírá inovacím a digitalizaci

Legislativní rámec České republiky postupně vytváří příznivé prostředí pro digitální transformaci. Strategické dokumenty, jako je Cesta k Evropské digitální dekádě, definují jasnou vizi digitalizace českého hospodářství do roku 2030. V kombinaci s evropskými iniciativami a národními dotačními programy vzniká ekosystém podporující inovace na všech úrovních ekonomiky.

Rok 2026 představuje klíčový moment. Firmy, které dokážou využít dostupné finanční podpory a promyšleně investovat do digitálních technologií, získají výraznou konkurenční výhodu. Rozhodující bude jejich schopnost rychle nasazovat AI řešení, efektivita práce s daty a posilování bezpečnosti IT systémů v době rostoucích kybernetických rizik.

„Firmy dnes řeší hlavně to, jak rychle zvládnout nasadit AI a jak nepřetížit vlastní IT týmy. Naše GPU infrastruktura jim umožňuje začít okamžitě – bez čekání, bez vysokých vstupních nákladů a s podporou specialistů, kteří technologiím opravdu rozumí,“ říká Marián Holý, CCO vshosting.

České firmy stojí před největší inovační příležitostí posledních let

České firmy tak mají jedinečnou příležitost. Rekordní státní investice, dostupné dotační programy a vyspělé technologické služby vytvářejí podmínky pro zásadní inovační posun. Otázkou už není, zda investovat do digitalizace a AI, ale jak efektivně a rychle tuto příležitost využít a vshosting je připraven být partnerem firem na jejich cestě k digitální transformaci.

 

Zdroj: vshosting

 

