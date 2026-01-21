Česká rodinná firma KidPro rozšiřuje divizi oční optiky a zahajuje výrobu vlastních obrub v České republice

Přestože je divize oční optiky nová, stojí na pevných základech dlouholetého know-how. Vedení společnosti KidPro navazuje na více než 60 let zkušeností předávaných napříč generacemi, které vycházejí z praxe v provozu očních optik, optometrie i úzké spolupráce s odbornými institucemi včetně oční školy. Důraz je kladen na odbornost, prevenci a dlouhodobou péči o zrak.
Nové služby v oblasti péče o zrak
V rámci rozšiřování služeb KidPro uvádí hned několik novinek:
• Akademie zraku – specializovaný program určený pro malé děti a děti předškolního věku, zaměřený na pravidelný screening zraku, cvičení očních svalů, rozvoj zrakových funkcí a edukaci rodičů i dětí v oblasti správných zrakových návyků.
• Screening zraku – který slouží jako orientační měření zrakových funkcí v čase. Cílem screeningu není stanovení diagnózy ani nahrazení odborného očního vyšetření, ale včasné zachycení možných změn naměřených hodnot a následnému. Pravidelné orientační měření umožňuje dlouhodobé sledování vývoje zraku a v případě zjištění změny doporučení klienta k návštěvě očního lékaře.
• Spolupráce s odborníky – KidPro aktivně spolupracuje s oftalmology po celé České republice a se společností Unimed Pharma, což umožňuje komplexní a odpovědný přístup k péči o zrak napříč obory a informovanosti v problematice zraku, očních kapek a správné oční hygieny.
Zásadní novinka: výroba vlastních brýlových obrub v ČR
Hlavním tématem aktuálního oznámení je zahájení výroby vlastních brýlových obrub značky KidPro přímo v České republice. Obruby budou vyráběny výhradně pro síť vlastních očních optik a nebudou určeny pro velkoobchodní distribuci.
Sortiment bude zahrnovat:
• titanové obruby,
• acetátové obruby,
• kovové obruby,
• obruby s flexibilními stranicemi.
Cílem tohoto kroku je výrazně zvýšit cenovou dostupnost špičkových obrub na českém trhu. KidPro reaguje na dlouhodobý problém, kdy jsou ceny obrub v očních optikách pro zákazníky často neúměrně vysoké. Důvodem je tradiční distribuční řetězec – výrobce, distributor, oční optika – kdy každý mezičlánek navyšuje konečnou cenu.
KidPro tento model záměrně zkracuje a nabízí zákazníkům obruby přímo z výroby, bez provizí a marží distributorů. Cenově se obruby pohybují od 490 Kč do 2000 Kč. Kvalita přitom zůstává na úrovni nejdražších obrub na trhu.
Důraz na kvalitu a certifikaci
Veškeré obruby značky KidPro podléhají stejně jako ostatní výrobky společnosti nejpřísnějším standardům kvality. Každý model je testován v akreditovaných českých laboratořích a disponuje vlastním certifikátem kvality a zdravotní nezávadnosti. Vše je konzultováno s dozorovými orgány na českém trhu.
„Naším cílem je nabídnout zákazníkům férovou cenu, vysokou kvalitu a maximální transparentnost. Věříme, že kvalitní brýle by neměly být luxusem, ale dostupnou součástí péče o zdraví,“ uvádí Eva Domorádová, jednatel skupiny KidPro.
Zdroj: KidPro
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.