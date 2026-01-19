Česká rodinná firma LIKO-S získala patent na technologii hydroponických zelených fasád. Výrobu přesouvá do Česka.

Slavkov u Brna 19. ledna 2026 (PROTEXT) - Česká rodinná firma LIKO-S, známá interiérovými příčkami a akustickými řešeními, rozšiřuje své portfolio o další klíčovou technologii. Od společnosti z USA odkoupila patent na systém hydroponických zelených fasád. Vertikální zahrady obecně podle vlastního měření LIKO-S dokážou snížit povrchovou teplotu budov až o 30 °C.

Akvizice patentu je zásadním krokem v rozvoji divize živých staveb, která se postupně stává jedním z pilířů budoucí strategie LIKO-S a posiluje postavení firmy na evropských trzích. „Tento systém dlouhodobě používáme v praxi a je odzkoušený v různých klimatických podmínkách – od Anglie až po Dubaj. Tím, že se výroba přesouvá do Česka, dokážeme technologii lépe škálovat a udělat ji dostupnější pro zákazníky na trzích, kde už působíme. Zároveň je to pro nás důležitý krok pro expanzi do dalších evropských zemí,“ říká Jan Musil, předseda představenstva LIKO-S.

Jde o modulární hydroponický systém předpěstovaných vegetačních panelů s minerální vlnou, určený pro rozsáhlé zelené fasády. Díky vertikálnímu hydroponickému pěstování si rostliny vytvářejí vlastní mikroklima, lépe prospívají a jsou odolnější vůči chorobám a škůdcům. Zelené fasády přirozeně zlepšují vlhkost a kvalitu vzduchu, podporují biodiverzitu ve městském prostředí a přispívají k ochlazování svého okolí. Modulární koncepce systému usnadňuje jeho začlenění do projektů architektů, developerů i realizačních firem. Předpěstované panely zároveň zajišťují okamžitý vizuální efekt a přirozeně doplňují moderní architekturu.

Akvizice navazuje na předchozí koupi patentu PLANTBox®. LIKO-S tak rozšiřuje své portfolio o oba hlavní typy systémů zelených fasád a stěn – hydroponické i substrátové. Nově získanou technologii uvede společnost na trh pod vlastním názvem PLANTaTILE®.

Technologie bude nově kompletně vyráběna v České republice. Dosud ji společnost do svých realizací nakupovala od původního výrobce. Do budoucna ji chce dále rozvíjet a integrovat chytré prvky pro měření, regulaci a závlahu tak, aby byla ještě jednodušší na provoz a údržbu.

Nový systém otevírá společnosti další možnosti v mezinárodních projektech zeleného stavění. Firma proto připravuje nové distribuční modely zaměřené na spolupráci s realizačními a stavebními firmami ve více evropských zemích. Získání patentu přichází v době, kdy LIKO-S rozšiřuje své kapacity a posiluje ambici stát se největším evropským výrobcem zelených fasád a stěn. „Evropa se stále více potýká s přehříváním měst. Díky dlouhodobému výzkumu a testování věříme, že právě naše hydroponické zelené fasády jsou efektivní způsob, jak minimalizovat městské tepelné ostrovy a zpříjemnit život pro další generace,“ dodává Libor Musil, zakladatel společnosti LIKO-S.

 

Fotky a další materiály jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1omTyWueEMFQd3hXQxNdyvEKJIiVLDJeO?usp=sharing

 

O společnosti

LIKO-S je česká rodinná firma s dlouholetou tradicí v oblasti vývoje a výroby modulárních stavebních systémů a zároveň průkopníkem v oblasti zeleného stavění. Společnost získala díky svému inovativnímu přístupu, firemní kultuře a lásce k řemeslu řadu ocenění. S více než 250 zaměstnanci, pěti pobočkami a exportním zastoupením v desítkách zemí po celém světě se LIKO-S zaměřuje na výrobu prémiových stavebních systémů s cílem vytvářet lepší budovy pro lidi a přírodu.

 

Kontakt: 

LIKO-S, a.s.

www.liko-s.cz

marketing@liko-s.cz

 

