Česká rodinná značka MORA Vás zve na Lipno Sport Festival!

Lipno Sport Festival pořádá Kateřina Neumannová a každoročně spojuje sport, aktivní odpočinek i zábavu pro celou rodinu. Ani letos nebude chybět pestrý program se známými sportovci a dalšími inspirativními osobnostmi, doplněný o desítky aktivit pro všechny generace.
„Na Lipno Sport Festival se vždy těšíme, protože dokonale vystihuje hodnoty značky MORA. Chceme být součástí společných rodinných zážitků a motivovat návštěvníky k aktivnímu životnímu stylu. Letos jsme proto náš program ještě rozšířili a budeme tak k dispozici po plných deset dní festivalu,“ říká Anna Vrbovcová, Brand Manažerka značky MORA CZ/SK.
Sport, relax i kouzelný les
Promo stan hrdé české značky MORA bude letos sloužit jako sportovně relaxační zóna pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na řadu her, soutěží a drobných odměn. Novinkou letošního ročníku je interaktivní LCD obrazovka s oblíbenými 3D omalovánkami na téma Kouzelného lesa, které děti doslova oživí vlastními výtvory. V okolí stanu nebude chybět ani řada pohybových aktivit, například MORA labyrint, ping pong, slackline nebo další sportovní stanoviště. Ti nejšikovnější si odnesou malé dárky a všichni návštěvníci se budou moci zapojit také do soutěží o domácí spotřebiče značky MORA. Každý den festivalového programu budou probíhat také oblíbené lekce Mini MORAgym pro děti i MORAgym pro dospělé pod vedením Romana Ondráška, jejichž součástí bude soutěž o malé domácí spotřebiče.
Výběh na Stezku nazvaný MORArun, běh plný života korunami stromů i odměna za dobré jídlo
Jedním z vrcholů programu bude 17. srpna MORArun, běh plný života, výběh na Stezku korunami stromů, po kterém bude následovat after party na Kramci.
Zábava ale nekončí ani u sportu. Po celou dobu festivalu bude ve Festivalové restauraci připravené speciální MORAmenu. Každý, kdo si jej objedná, se může na stanu MORA přihlásit do každodenního slosování o sadu kvalitního nádobí značky MORA.
Lipno Sport Festival tak i letos nabídne deset dní plných pohybu, odpočinku, rodinné zábavy a nezapomenutelných zážitků. A značka MORA bude u toho od prvního do posledního dne.
Zdroj: MORA