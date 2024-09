Česká skladatelka Jindra Nečasová Nardelli získala dvě stříbrné medaile ve světové hudební soutěži GLOBAL MUSIC AWARDS 2024 v americké Kalifornii za skladbu Spirit of Lake Michigan

Praha 5. září 2024 (PROTEXT) - Skladatelka Jindra Nečasová Nardelli se řadí mezi přední české autory klasické soudobé hudby. Oceněná skladba pro symfonický dechový orchestr byla s úspěchem provedena na českých koncertních pódiích – festivalu Pražské premiéry 2009 ve Dvořákově síni Rudolfina Dechovým symfonickým orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky za řízení plk. Václava Blahunka, na Northern Illinois University pro “All Czech Composers Concert” ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Chicagu (dirigoval Joel Blahnik), dále v americkém Oregonu v roce 2018 na koncertě West Coast Premiere v The LaSells Steward Center – Corvallis za řízení Dr. Chrise Chapmana. Vyšla také tiskem v americkém vydavatalství Alliance Publications Inc. Sinsinawa (dnes National Music Publishers, Glendale, California). Společnost českých skladatelů provedla skladbu na festivalu Dny soudobé hudby v roce 2017 Ústřední hudbou Armády České republiky (mimořádný koncert AHUV k poctě Karla Bělohoubka In memoriam) za řízení mjr. Josefa Kučery.