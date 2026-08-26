Česká společnost AIDS pomoc otevírá nové testovací místo v Táboře

Slavnostního otevření checkpointu se zúčastní předseda představenstva a ředitel Nemocnice Tábor, a.s. Ing. Ivo Houška, MBA, primářka infekčního oddělení MUDr. Jana Sysová a zástupci České společnosti AIDS pomoc.
Nový checkpoint se nachází v areálu Nemocnice Tábor na adrese Kpt. Jaroše 2000/10, v budově E, v přízemí, v ambulanci č. 1. Pro veřejnost bude otevřený každé úterý od 15:00 do 18:00.
Návštěvníci mohou využít anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a virové hepatitidy B a C. Součástí služeb checkpointu je také odborné poradenství v oblasti prevence, sexuálního zdraví a preexpoziční profylaxe neboli PrEP. Výsledky testů si mohou klienti převzít prostřednictvím SMS, zabezpečené online aplikace nebo osobně.
„Nemocnice by neměla být pouze místem, kam lidé přicházejí ve chvíli, kdy už mají zdravotní problém. Chceme jim nabídnout také možnost získat včas potřebné informace a odbornou pomoc. Otevření checkpointu a PrEP ordinace je jedním z konkrétních kroků tímto směrem,“ zdůrazňuje ředitel nemocnice Ivo Houška.
„Otevřením checkpointu v Táboře přibližujeme testování lidem v dalším regionu. Dostupné, anonymní a bezplatné služby pomáhají odstraňovat obavy i další překážky, které mohou návštěvu testovacího místa komplikovat,“ uvádí Jiří Pavlát, předseda představenstva Česká společnosti AIDS pomoc.
„Prevence a včasný záchyt infekčních onemocnění jsou důležitou součástí naší práce, a proto otevření checkpointu považujeme za smysluplné rozšíření našich služeb. Chceme, aby lidé vnímali test jako běžnou a zodpovědnou součást péče o své zdraví a přicházeli bez obav či pocitu stigmatizace. Spolupráce s Českou společností AIDS pomoc nám umožňuje nabídnout jim důvěryhodné a respektující prostředí,“ říká MUDr. Jana Sysová, primářka infekčního oddělení Nemocnice Tábor.
Pravidelné testování je jedním ze základních nástrojů prevence HIV. Včasné zjištění infekce umožňuje rychlé zahájení účinné léčby, která lidem s HIV pomáhá žít plnohodnotný život a zároveň zásadně snižuje riziko dalšího přenosu viru. Člověk, který díky léčbě dosáhne dlouhodobě nedetekovatelné virové nálože, HIV dále nepřenáší.
Testování má význam také u dalších infekcí, které mohou dlouhou dobu probíhat bez viditelných příznaků. Včasná diagnóza umožňuje zahájit odpovídající péči, chránit vlastní zdraví a omezit další šíření nákazy.
Praktické informace – checkpoint ČSAP Tábor
- Nemocnice Tábor: infekční oddělení, budova E, přízemí, ambulance č. 1
- Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor
- Provozní doba: každé úterý od 15:00 do 18:00
- Testování: HIV, syfilis a virové hepatitidy B a C
- Podrobnosti: https://www.hiv-testovani.cz/checkpoint-tabor
- Slavnostní otevření: 1. září 2026 ve 13:30
Kromě checkpointu ČSAP Nemocnice Tábor zahajuje také provoz PrEP ordinace. Toto pracoviště je zaměřené na poradenství a používání pre-expoziční profylaxe, tedy léku, který se užívá jako prevence přenosu HIV.
Praktické informace – PrEP ordinace
- Nemocnice Tábor: infekční oddělení, budova E, přízemí, ambulance č. 1
- Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor
- Provozní doba: každý čtvrtek od 13:00 do 15:00
- Poradenství v oblasti užívání PrEP
- Vedoucí ordinace: MUDr. Simona Vaňková
- Více informací: https://www.nemta.cz/oddeleni/infekcni/
O České společnosti AIDS pomoc
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již více než 35 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).
O Nemocnici Tábor
Nemocnice Tábor, a. s., je významným poskytovatelem zdravotní péče v regionu. Disponuje 457 lůžky a zaměstnává 1230 pracovníků. V roce 2025 zde bylo hospitalizováno více než 20 tisíc pacientů. Nemocnice dlouhodobě modernizuje své zázemí a rozvíjí zdravotnické služby s důrazem na jejich kvalitu, bezpečnost a dostupnost. Více informací je k dispozici na www.nemta.cz.
Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc