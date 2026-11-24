Slavnostní večer byl součástí dvoudenní konference Dny kvality 2026. Vedle odborných výsledků bylo několikrát zdůrazněno, že kvalita má mnoho podob: pro firmy znamená spolehlivost a konkurenceschopnost, pro zákazníky důvěru a pro společnost také odpovědnost a respekt k potřebám druhých.
Ambasadoři kvality: výrobní podnik a škola, které dávají prostor nápadům
Ocenění Ambasador kvality České republiky vyzdvihuje organizace, které kvalitu rozvíjejí dlouhodobě a systematicky. V podnikatelském sektoru uspěla společnost Edwards z Lutína, výrobce vakuových vývěv a ventilů. Hodnotitele zaujala zejména silná kultura kvality založená na zapojení zaměstnanců do zlepšování, mimo jiné prostřednictvím programů Right From Me a Quality Hero. Firma zároveň věnuje pozornost životnímu prostředí, vzdělávání a spolupráci se školami. Tento český závod dosáhl jako první certifikované uhlíkové neutrality z celé mezinárodní skupiny.
Ve veřejném sektoru získala titul škola EDUSO – Střední odborná škola multimediální a reklamní tvorby z Prahy. V rámci vzdělávacích oborů průběžně aktualizuje výuku a otevírá nová témata včetně umělé inteligence, zapojuje žáky do chodu školy a spolupracuje s rodiči i odbornou praxí. Systém řízení kvality podle ISO 9001 má certifikovaný od roku 2008.
„Kvalita se zdaleka neskrývá jen v dokumentech a kontrolních postupech. Vzniká teprve tam, kde lidé rozumějí společnému cíli, mají prostor uplatnit vlastní nápady a kde vedení dokáže proměnit dobré úmysly v každodenní praxi. A přesně takový přístup vidíme u organizací a jednotlivců, kteří si dnes ocenění převzali,“ říká Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ.
Cena Anežky Žaludové za budování důvěry v českou akreditaci
Jedno z nejvýznamnějších osobních ocenění ČSJ, Cenu Anežky Žaludové, získal Jiří Růžička, který až do poloviny roku 2026 působil jako dlouholetý ředitel Českého institutu pro akreditaci. Je s ním spojen od jeho vzniku v roce 1998 a téměř tři desetiletí se podílel na rozvoji českého akreditačního systému. Významně přispěl k mezinárodnímu uznávání výsledků zkoušek, kalibrací, inspekcí a certifikací. Právě důvěryhodnost těchto výsledků pomáhá českým podnikům prosazovat se také na zahraničních trzích.
Cena připomíná odkaz Anežky Žaludové, uznávané odbornice a průkopnice moderního pojetí kvality. ČSJ ji uděluje osobnostem, jejichž práce má mimořádný a dlouhodobý význam přesahující jednu organizaci.
Metrolog roku: nová cena pro odborníky, bez nichž není přesné měření
Premiéru mělo letos ocenění Metrolog roku, jež je věnované odborníkům, kteří zajišťují spolehlivost měření v průmyslu, laboratořích i výzkumu. V kategorii průmysl, služby a laboratoře uspěl Milan Řezáč ze společnosti M&B Calibr, který se více než dvacet let věnuje kalibračním a zkušebním činnostem, rozšiřování akreditace a digitalizaci. V kategorii fundamentální metrologie byl oceněn profesor Miloslav Suchánek za přínos metrologii v chemii i v oblasti referenčních materiálů a mezinárodních postupů. Čestné uznání za celoživotní práci získal Vít Zelený, který patří mezi přední české odborníky v oblasti metrologie a svou dlouholetou prací v Českém metrologickém institutu významně přispěl k rozvoji přesného měření, zvýšení kvality kalibrací a posílení mezinárodního postavení české metrologie.
Manažerka kvality roku propojuje digitalizaci a aktivní participaci týmů napříč firmou
Titul Manažerka kvality roku 2026 získala Eva Blahutková ze skupiny QPAG, nominovaná společností 100% REWORK. Ve své práci propojuje řízení kvality, kybernetickou bezpečnost a digitalizaci. Pro firmy ve skupině QPAG vytváří nástroje pro audity, řízení úkolů a práci laboratoří, podílela se také na vzniku laboratoře technické čistoty Q-LAB. Ocenění vyzdvihuje nejen odborné výsledky, ale i schopnost prosazovat změny a zapojovat spolupracovníky.
„Letošní laureáti ukazují, že kvalita není vyhrazena jedinému odvětví. Stejně důležitá je v průmyslu, ve školství, ve vědě i v sociálních službách. Spojuje je odpovědnost za výsledek a snaha, aby jejich práce přinášela skutečný užitek ostatním,“ uvádí Elena Stibůrková, předsedkyně ČSJ.
Kvalita služeb a pomoc při návratu do běžného života
Značku CZECH MADE, která potvrzuje kvalitu nezávisle ověřených českých výrobků a služeb, převzaly společnosti Telly a EDUSO. U poskytovatele televizních a digitálních služeb Telly se ocenění týká distribuce televizního signálu prostřednictvím satelitního a internetového vysílání. V případě školy EDUSO je oceněnou službou střední odborné a umělecké vzdělávání s maturitou. Značka CZECH MADE je součástí Národního programu Česká kvalita.
Silný lidský rozměr má Cena za návrat do života. Tu letos získala obecně prospěšná společnost Pastelky z Vilémova. Prostřednictvím chráněného bydlení, podpory samostatného bydlení a osobní asistence pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním rozhodovat o vlastním životě. Její projekt Život mým způsobem klade důraz na individuální potřeby a začlenění do komunity.
Podpora studentů i poděkování za celoživotní práci
O cenu Františka Egermayera se letos ucházelo 17 soutěžních prací ze šesti vysokých škol. Ocenění získali mimo jiné Matěj Jirků z Jihočeské univerzity za bakalářskou práci věnovanou systému měření, Otakar Hrůza z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za diplomovou práci o kalibrační křivce v koloristice a Milan Pospíchal z LIGS University za disertační práci o využívání dotačních programů. Oceněny byly rovněž studentské projekty Technické univerzity v Liberci, včetně prací o cirkulární ekonomice.
Čestným členem ČSJ se stal Jaroslav Matějček. Společnost tak ocenila jeho nesmazatelný vklad v oblasti spolehlivosti, technické normalizace, údržby a řízení rizik i předávání odborných poznatků do praxe.
O České společnosti pro jakost
Česká společnost pro jakost (ČSJ) je nezávislá odborná organizace, která od roku 1990 propojuje odborníky a organizace v oblasti kvality a systémů managementu. Poskytuje vzdělávací a certifikační služby, vydává odborné publikace, pořádá konference a spravuje značku kvality CZECH MADE.
Zdroj: Česká společnost pro jakost, z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60197.