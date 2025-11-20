Česká společnost pro jakost ocenila osobnosti i organizace, které posouvají hranice kvality v Česku

„Každý rok nás těší, kolik inspirativních organizací a osobností se hlásí o naše ocenění. Kvalita pro ně není jen slovo v příručce, ale skutečná hodnota. Obdivuji jejich odvahu a zapálení sdílet zkušenosti a inovace,“ uvedla Elena Stibůrková, předsedkyně České společnosti pro jakost.
Ambasador kvality České republiky 2025
V podnikatelském sektoru získala titul česká společnost ELLA-CS s.r.o., která se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků. Patří mezi přední výrobce intervenčních stentů a je uznávaným partnerem v oblasti moderních lékařských technologií díky důrazu na inovace, špičkovou kvalitu, bezpečnost a spolupráci s odborníky po celém světe. Vedle toho hodnotitelé ocenili vlastní výzkum, řadu jedinečných patentů, množství získaných ocenění a certifikací, pečlivou práci se zainteresovanými stranami, environmentální odpovědnost či garantství vlastního odborného semináře na VŠCHT na téma Systém managementu jakosti ve výrobě biomateriálů.
Ve veřejném sektoru se Ambasadorem kvality stal Úřad městské části Praha 10, který dlouhodobě usiluje o podporu kvality života obyvatel městské části, poskytuje moderní, dostupnou a otevřenou veřejnou správu, aktivně reaguje na potřeby místní komunity a vytváří prostředí, kde lidé rádi žijí a zapojují se do nejrůznějších místních aktivit. Úřad zavedl a dlouhodobě udržuje systém kvality dle ISO 9001 a rozvíjí i další systémy řízení. Hodnotitele dále zaujaly Strategický plán udržitelného rozvoje do roku 2030 a aktivní podpora komunitních a ekologických projektů.
„Vítězové dokazují, že kvalita není jednorázový projekt, ale dlouhodobý závazek vůči zaměstnancům, zákazníkům i společnosti,“ doplnil Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ.
Cena za Návrat do života
Ocenění získala nezisková organizace Pferda z. ú. z Rychnova nad Kněžnou za projekt Pferdí trénink Náchod, který pomáhá lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním stát se soběstačnými a aktivními členy společnosti a naplňovat konkrétní životní cíle svých klientů – začít samostatně bydlet, zvládnout pracovní návyky, získat zaměstnání. Pferda proto provozuje řadu projektů a podniků – například tréninkové kavárny „Kavárna Láry Fáry“.
Značka Czech Made
Czech Made je tradiční značkou kvalitních výrobků a služeb. Vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislou organizací a že splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky. Díky možnosti nezávislého ověření dostávají firmy a organizace neziskového sektoru silný důkaz, který stvrzuje, že o kvalitu výrobků a služeb špičkově pečují. To následně přispívá k budování pozitivní image subjektu a spotřebitelům usnadňuje orientaci na trhu.
Právo ji nově užívat získaly:
- Charita Uherský Brod – na službu Poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci;
- Futures Contproduct s.r.o. – na výrobek Obytné, sanitární a skladovací kontejnery;
- 1. VOX s.r.o. – na službu Vzdělávání dospělých.
Personální ocenění
Manažerem kvality roku 2025 se stal Dr. Florian Weymar ze společnosti Škoda Auto a.s., který řadu let působil na pozici ředitele řízení kvality v automobilce Škoda, od letošního srpna pak zastává pozici výkonného ředitele pro integraci, ověřování a validaci hotového vozu. Oceněn byl především za inovativní přístup k řízení kvality prostřednictvím digitalizace, využití umělé inteligence a zavádění moderních nástrojů sledování kvality. Pod jeho vedením se kvalita stala pevnou součástí firemní kultury a značka Škoda dosáhla řady mezinárodních uznání.
Cenu Anežky Žaludové převzala Romana Hofmanová, ředitelka úseku certifikací ČSJ a viceprezidentka Evropské organizace pro kvalitu (EOQ), za mimořádný přínos mezinárodní spolupráci a rozvoj vzdělávacích a certifikačních programů.
Čestné členství ČSJ bylo uděleno Zuzaně Galajdové a Monice Ryšánkové za dlouholetý přínos v oblasti hodnocení kvality, vzdělávání a certifikace.
Cena Františka Egermayera
Studentské ocenění za odborné práce v oblasti kvality a udržitelnosti získali:
• Tereza Urbanová a Štefan Vranovský (TUL) – za poster Využití umělé inteligence v kvalitě;
• Zuzana Vacová, Tadeáš Pikous a Jan Boček (TUL) – za podcast AI a její vliv na řízení kvality;
• Vojtěch Žmolík – za seminární práci Uživatelsky přívětivé prostředí pro seniory;
• Matěj Augustin (TUL) – za bakalářskou práci Bezpečnost práce v nových organizačních podmínkách;
• Marie Palátová (VŠB-TU Ostrava) – za diplomovou práci Nastavení procesu měření technické čistoty v oblasti elektronických dílů.
Česká společnost pro jakost již více než 30 let podporuje kulturu kvality v soukromém i veřejném sektoru a svými programy inspiruje organizace i jednotlivce ke zlepšování procesů, produktů a služeb.
Zdroj: Česká společnost pro jakost
PROTEXT