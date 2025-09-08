Česká společnost spustila první online polikliniku hrazenou pojišťovnou v Evropě

Nová služba nabízí péči praktického lékaře, pediatra a dalších třináct odborných specializací, mezi které patří například dermatologie, urologie nebo neurologie. Dostupnost je garantována tak, aby se pacient k praktickému lékaři nebo pediatrovi dostal do třiceti minut – průměrná doba čekání na lékaře je přitom pouze dvě minuty. Ke konzultaci se specialistou se pacient dostane nejpozději do 48 hodin, skutečná průměrná čekací doba však činí jen sedm hodin.
„Naším cílem je dát pacientům jistotu, že kvalitní zdravotní péče je dostupná kdykoliv a odkudkoliv. Online poliklinika je první svého druhu v Evropě a věřím, že nastavuje nový směr, jak bude zdravotnictví fungovat v budoucnu,“ vysvětluje Branislav Jendroľ, ředitel úseku služeb pro pojištěnce ve společnosti Dôvera. Ta postupně buduje celý ekosystém telemedicínských služeb, jehož součástí je od 1. září také přístup k aplikaci MEDDI app pro všechny klienty zdarma.
„Pro většinu pacientů je nejdůležitější rychlost a dostupnost. Díky naší online poliklinice mají praktického lékaře nebo pediatr a doslova na dosah ruky a to kdykoliv a kdekoliv. Zároveň už nemusí čekat týdny na specialistu nebo složitě cestovat – vše zvládnou z pohodlí domova, a navíc bez dodatečných nákladů,“ vysvětluje Jiří Pecina, ředitel a zakladatel společnosti MEDDI hub, a.s., a dodává: „Věřím, že telemedicína se stane standardní součástí zdravotní péče. Na Slovensku jsme udělali další krok a ukázali, že moderní technologie mohou fungovat ruku v ruce s tradičním zdravotnickým systémem.“
Celý systém funguje obdobně jako při fyzické návštěvě ordinace, jen s tím rozdílem, že komunikace probíhá přes zabezpečený videohovor nebo chat. Lékař po konzultaci vystaví zdravotní zprávu, která se uloží do elektronické karty pacienta. Pacient rovněž může obdržet elektronický recept hrazený ze zdravotního pojištění, doplněný o informaci o dostupnosti předepsaného léku v lékárnách, který je platný ve všech zemích Evropy. Vše je plně zabezpečeno a napojeno na oficiální slovenský zdravotnický systém NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií).
Online poliklinika tak představuje moderní a bezpečnou formu zdravotní péče, která pacientům šetří čas a zároveň garantuje stejnou úroveň služeb, na jakou jsou zvyklí při osobní návštěvě lékaře.
MEDDI app je na trhu od roku 2020. Jedná se o telemedicínskou aplikaci, která slouží jako most mezi pacienty a lékaři. Díky aplikaci se můžete bezpečně spojit s lékaři kdykoliv a kdekoliv, doslova 24/7, a řešit jejím prostřednictvím jakékoliv zdravotní potíže. Od jara letošního roku aplikace nabízí také spojení s psychoterapeuty.
Kromě veřejnosti je aplikace oblíbená také mezi firmami, které její služby využívají v rámci benefitů pro své zaměstnance. Mezi klienty patří společnosti jako Veolia, Novartis, Notino, České dráhy, Tesco nebo klienti společnosti VISA. Od loňského roku také její služby pro své občany využívají Jihočeský a Karlovarský kraj. Kromě České republiky a Slovenska je společnost MEDDI hub aktivní také v Německu nebo dalších zemích střední Evropy a v Latinské Americe.