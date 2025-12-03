Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank: vítězové v soutěži VISA Bank Branch of the Year za Q3 2025 si přebrali ocenění

Praha 3. prosince 2025 (PROTEXT) - Společnost Visa CZ v rámci třetího čtvrtletí letošního roku oficiálně předala ocenění Bank Branch of the Year pobočkám bank. Slavnostní moment navázal na nedávné vyhlášení výsledků soutěže, která hodnotí kvalitu obsluhy, klientskou zkušenost a celkový výkon bankovních poboček napříč Českem.

Vítěz: Česká spořitelna v Olomouci na třídě Svobody

Vítězem se stala olomoucká pobočka České spořitelny, která odbornou porotu soutěže zaujala především vyváženým propojením moderních technologií a lidského přístupu. Prostor působí otevřeně, přirozeně a přívětivě tj., čisté linie, světlé barvy a dostatek denního světla vytvářejí prostředí, kde se klienti cítí vítáni. Digitální LED obrazovky, samoobslužné zóny a tablety pro rozvoj finanční gramotnosti doplňují osobní přístup poradců, kteří klientům pomáhají zvládnout i nové technologie.

„Technologie mají sloužit lidem, ne naopak. Naši poradci klientům trpělivě ukazují, jak mohou digitální nástroje zjednodušit jejich každodenní finance. Klíčové ale je, že zůstává zachován osobní kontakt, to znamená, že se klient vždy má na koho obrátit,“ vysvětluje Jana Macháčková, ředitelka olomoucké pobočky.

Dalším prvkem, který pobočku odlišuje, je důraz na komunitní a vzdělávací aktivity. Česká spořitelna zde dlouhodobě realizuje projekty finančního vzdělávání dětí i dospělých a pořádá lokální akce v komunitním centru umístěném přímo v pobočce. „Naší filozofií je být nejen bankou, ale i partnerem, který přináší hodnotu komunitě. V Olomouci se to daří skvěle díky propojení s místními školami, podnikateli i obyvateli,“ doplňuje regionální ředitelka České spořitelny Zuzana Gabzdylová.

Druhé místo: ČSOB v Ostravě v Hollarově ulici

Odborné hodnotitele pobočky ČSOB v Hollarově ulici v Ostravě, která se umístila na 2. místě, zaujala kombinace profesionálního prostředí, vysoké úrovně klientského servisu a důrazu na inkluzivní přístup. Pobočka je plně bezbariérová, což zajišťuje pohodlný přístup pro všechny zákazníky včetně osob s omezenou schopností pohybu. Moderní interiér s čistými liniemi, přírodními materiály a promyšleným uspořádáním podporuje příjemnou atmosféru a komfort klientů.

Silným prvkem hodnocení byla rovněž orientace na zákaznickou zkušenost a digitální inovace. Pobočka disponuje samoobslužnými zónami dostupnými 24/7, poradci aktivně pomáhají klientům s mobilními i dalšími on-line službami. Samotní zaměstnanci aktivně pracují s mladými talenty a pobočka se aktivně zapojuje do programu „Studuj a pracuj“, který studentů umožňuje získat praxi přímo v bance, rozvíjet tak jejich odborné dovednosti a připravit je na budoucí kariéru v oboru. Součástí podpory je i úhrada profesních zkoušek u ČNB, která z účastníků programu činí perspektivní budoucí bankéře.

„Naši nominaci vnímám nejen jako profesní uznání celého týmu, ale zároveň i potvrzení, že patříme mezi nejlepší pobočky v České republice,“ uvedl Michal Klimeš, ředitel pobočky.

Třetí místo: Raiffeisenbank v Praze na Budějovické ulici

Odborní hodnotitelé v pražské pobočce Raiffeisenbank,která se umístila na 3. místě, ocenili především promyšlený design, přehlednou organizaci provozu a lidský přístup k obsluze klientů. „Nový design nám velmi pomohl. Interiér je prosvětlený, kombinuje dřevo a sklo a působí teple a příjemně. Klienti často říkají, že se tu cítí komfortněji než dřív. Tento koncept se teď postupně zavádí i na dalších pobočkách,“ říká Daniel Krištof, ředitel pobočky Raiffeisenbank Budějovická.

Na pobočce funguje recepce, kde pracovník vítá klienty, pomáhá s objednávkami a nasměruje je k bankéřům. „Ukázalo se, že osobní přístup je efektivnější a klienti ho skutečně oceňují. Chceme, aby každý návštěvník odcházel s pocitem, že se mu někdo věnoval a že jeho čas má pro nás hodnotu,“ vysvětluje Daniel Krištof.

Raiffeisenbank Budějovická zároveň potvrzuje, že digitální technologie mají doplňovat, nikoliv nahrazovat lidský kontakt. „Mnoho klientů si sice například může vyřídit půjčku on-line, ale raději přijde osobně. Chtějí si promluvit, poradit se a mít jistotu, že volí správné řešení,“ dodává Daniel Krištof.

Velké finále již brzy

Finálové vyhlášení celoročního vítěze soutěže proběhne na jaře 2026 během slavnostního galavečera Visa Awards. Více informací o soutěži na www.mistoprodeje.cz/category/bank-branch-of-the-year.

