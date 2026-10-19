Česká spořitelna ve Znojmě vyhrála Bank Branch of the Year za třetí kvartál 2026

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  10:54
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Praha 19. října 2026 (PROTEXT) - Pobočka České spořitelny na adrese Kosmákova 3952/2 ve Znojmě zvítězila v hodnocení Visa Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2026. Společně s dalšími dvěma nejlépe hodnocenými pobočkami postupuje do finále mezi 12 nejlepších bankovních poboček v České republice, které budou usilovat o titul celkového vítěze roku 2026. O vítězi rozhodne odborná porota a slavnostní vyhlášení proběhne na Visa Awards.

Výsledky potvrzují výraznou proměnu bankovních poboček. Ty dnes nejsou pouze místem pro běžné transakce, ale stávají se centry finančního poradenství, digitální asistence a budování dlouhodobé důvěry s klienty.

1. místo: Česká spořitelna, Znojmo

Vítězná pobočka zaujala především mimořádnou kvalitou klientské zkušenosti, moderním prostředím a špičkovou úrovní poradenství. Hodnotitelé ocenili intuitivní uspořádání prostoru, vysoký standard samoobslužné zóny, komfortní konzultační místnosti i promyšlené propojení osobního poradenství s digitálními službami.

Právě propojení fyzické pobočky s digitálním světem představuje jeden z nejdůležitějších trendů současného bankovnictví a znojemská pobočka v této oblasti nastavila velmi vysokou laťku. Poradci aktivně využívají demonstrační prostředí George, ve kterém klientům názorně představují funkce internetového a mobilního bankovnictví. Digitální asistence zde není doplňkovou službou, ale přirozenou součástí každého poradenského rozhovoru. Klienti získávají praktické dovednosti a větší jistotu při využívání digitálních kanálů.

Výjimečné hodnocení získala také oblast kybernetické bezpečnosti. Zaměstnanci systematicky vzdělávají klienty v prevenci podvodů, rozpoznávání phishingových útoků a bezpečném používání digitálních služeb. Ochrana financí a osobních údajů se stala nedílnou součástí klientské péče a významným prvkem celkové zákaznické zkušenosti.

Pobočka zároveň nabízí moderní a reprezentativní prostředí s výrazným lokálním prvkem #silnějšíZnojmo, který propojuje značku s regionem. Právě spojení kvalitního finančního poradenství, digitální edukace, prevence podvodů a prémiového klientského servisu přineslo pobočce nejvyšší hodnocení ve 3. kvartálu.

2. místo: MONETA Bank, Chotíkov

Druhé místo obsadila pobočka MONETA Bank umístěná v areálu hypermarketu Globus v Chotíkově. Silnými stránkami jsou výborná dostupnost, moderní design nové generace poboček, kvalitní poradenské zázemí a vysoký klientský komfort.

Mezi nejvýraznější přednosti patří samoobslužná zóna, kde mohou klienti využít bankomat umožňující vklady eurových bankovek, což představuje zajímavou přidanou hodnotu zejména pro klienty pracující se zahraniční měnou. Pozitivně bylo hodnoceno rovněž profesionální finanční poradenství, aktivní podpora digitálního bankovnictví a moderní klientské zázemí.

3. místo: Partners Banka, Praha Vyšehrad

Třetí příčku získala Partners Banka na adrese Na Pankráci 1618 v Praze. Pobočka zaujala reprezentativním a dobře viditelným exteriérem, bezbariérovým přístupem a profesionálně řešeným interiérem odpovídajícím moderním trendům bankovnictví.

Silnou stránkou je přítomnost recepce s okamžitou asistencí klientům, komfortní čekací zóna, oddělené poradenské prostory poskytující vysokou míru soukromí a kvalitní finanční poradenství zaměřené na individuální potřeby klienta. Pozitivně byla hodnocena také prevence podvodů, komplexní přístup k finančnímu plánování a důraz na celkový klientský komfort včetně občerstvení a dětského koutku.

Finále mezi nejlepšími

Všechny tři oceněné pobočky se díky svým výsledkům zařadily mezi 12 finalistů soutěže Visa Bank Branch of the Year 2026. Jejich společným jmenovatelem je důraz na kvalitní finanční poradenství, moderní digitální služby, bezbariérovost, ochranu soukromí a vytváření prostředí, kde se klient cítí komfortně a bezpečně.

Výsledek 3. kvartálu zároveň ukazuje, jak bude vypadat budoucnost bankovních poboček: méně přepážek, více poradenství, digitální podpory a individuální péče. V tomto směru se pobočka České spořitelny ve Znojmě stala aktuálním etalonem trhu a právem si odnáší prvenství za třetí kvartál roku 2026. Společně s pobočkami MONETA Bank Chotíkov a Partners Banka Praha Vyšehrad nyní vstupuje do závěrečného finálového hodnocení, které rozhodne o držiteli titulu nejlepší bankovní pobočky roku 2026.

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59669.

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