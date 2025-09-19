Česká stomatologická komora převzala vlajku světové stomatologie a chystá klíčová politická jednání do Prahy

Šanghaj se od 9. do 12. září 2025 stala dějištěm Světového stomatologického kongresu, vlajkové akce FDI (Mezinárodní stomatologická federace), která dlouhodobě posiluje vazby a podporuje spolupráci v rámci celosvětové komunity v oblasti orálního zdraví.Kongres přinesl bohatý vědecký program, interaktivní fóra zaměřená na nejaktuálnější témata ve stomatologii a rozsáhlou výstavu s účastí významných osobností stomatologického průmyslu. Stomatologický parlament odhlasoval řadu klíčových materiálů s dopadem na celý svět. Výstava Světového stomatologického kongresu FDI 2025 v Šanghaji se stala jednou z největších v historii. Na ploše o rozloze 60 000 m2 se představilo více než 700 vystavujících společností z celého světa i z Číny. Nechyběly přední globální značky ani stovky čínských výrobců a technologických dodavatelů stomatologického vybavení. Výstava byla dobrou platformou pro navázání kontaktů s čínským trhem i pro objevování široké škály technologií a digitálních inovací. Součástí programu byla také jednání s ERO (Evropská regionální organizace Světové dentální federace) a CED (Rada evropských zubních lékařů), která umožnila delegátům sladit priority a posílit spolupráci.
Prezident ČSK povede globální vzdělávání stomatologů v oblasti AI
Významným okamžikem bylo i rozhodnutí vedení FDI, kdy byl prezident ČSK, doc. MUDr.Roman Šmucler, CSc., jmenován ambasadorem pro oblast umělé inteligence. Toto jmenování podtrhuje rostoucí roli České republiky v globální debatě o budoucnosti stomatologie a digitálních technologiích. Program systematického školení stomatologů a jejich týmů v oblasti umělé inteligence bude spuštěn ve 12 časových pásmech – od Skotska až po Vladivostok. Cílem je, aby stomatologové lépe rozuměli tomu, co ví a očekává informovaný pacient, a aby jejich práce byla maximálně efektivní. Scénář školení vznikne v Praze a z Prahy bude také řízen. ČSK připravuje program v sedmi jazykových verzích.
ČR přebírá štafetu
Dalším dějištěm Světového stomatologického kongresu FDI v roce 2026 bude Česká republika. Praha přivítá tisíce odborníků z celého světa ve dnech 4.–7. září 2026 v prostorách O2 areny a O2 universa. Česká stomatologická komora na letošním Světovém stomatologickém kongresu FDI v Šanghaji symbolicky převzala vlajku pro tuto akci. Nebude se jednat pouze o kongres, součástí budou politická jednání a rozhodnutí Světového stomatologického parlamentu, která se budou zabývat jak stomatologickými tématy – regulací reklamy, odpovědností, odbornými postupy, tak i širšími medicínskými a politickými otázkami, jako je omezení spotřeby cukrů, danění cukrů, omezení kouření a používání alternativ kouření. Tato témata budou nyní předmětem jednání v Praze, přičemž jejich finální podoba se očekává v příštím roce.
Prezidentem kongresu bude doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Odbornou část kongresu povede nejspíše současná vědecká jednička stomatologie, prof. Dr. Falk Schwendicke, MDPH z Mnichova. Jde o prestižní příležitost, která představí nejen Českou republiku, ale i celou Evropu na světové stomatologické scéně.
Zdroj: Česká stomatologická komora