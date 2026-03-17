Česká stomatologická komora zve novináře na osvětové akce ke Světovému dni ústního zdraví 2026 – padne český rekord!

Hlavní pražské akce se uskuteční 18. března v Komunitním centru Matky Terezy a 19. března v Kulturním centru Zahrada (Praha 11), kde je připraven program pro přibližně 2000 dětí. To představuje český rekord – nikdy předtím nebylo najednou edukováno tolik dětí! Program začíná v 8:00 hodin, slavnostní zahájení proběhne v 9:00 za účasti prezidenta České stomatologické komory doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc. Vše je financováno partnery Světového dne ústního zdraví.
Na místě budou připraveny interaktivní stanoviště zaměřená na správnou péči o zuby, prevenci zubního kazu a význam ústního zdraví pro celkové zdraví člověka.
Edukaci organizuje Česká stomatologická komora ve spolupráci se studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Sdružením studentů stomatologie ČR a městskou částí Praha 11.
Do osvětových aktivit se zapojí také další vzdělávací instituce a odborné organizace. Střední zdravotnická škola a SOŠ Benešov, SVOŠZ pro dentální hygienistky organizuje programy pro děti a veřejnost v pražských základních školách i ve svých prostorách.
Studenti stomatologie ze Sdružení studentů stomatologie ČR budou pořádat osvětové akce také v dalších univerzitních městech, například v Olomouci, Ostravě, Brně, Plzni nebo Hradci Králové.
Významnou roli bude mít rovněž Asociace dentálních hygienistek, jejíž členky připravují vzdělávací programy po celé České republice. Do aktivit se zapojí přibližně 80 dentálních hygienistek, které budou pořádat přednášky a praktické ukázky v mateřských a základních školách, domovech seniorů nebo během dnů otevřených dveří v ordinacích.
Osvětové akce se letos uskuteční například v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Pardubicích, Karlových Varech, Táboře, Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Mladé Boleslavi, Opavě, Přerově, Prachaticích, Náchodě, Rumburku, Frýdku-Místku, Českých Budějovicích, Berouně, Kladně, Říčanech, Nymburku, Jablonci nad Nisou a v řadě dalších měst a obcí.
Světový den ústního zdraví 2026 se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Informace o aktivitách jsou průběžně zveřejňovány na sociálních sítích České stomatologické komory, na webu Republika bez kazu a v odborném časopise LKS.
Pozvání pro média
Novináři jsou srdečně zváni zejména na hlavní pražské akce:
• 18. března 2026 – Komunitní centrum Matky Terezy, Praha 11
• 19. března 2026 – Kulturní centrum Zahrada, Praha 11
Na místě budou k dispozici odborníci, studenti stomatologie i organizátoři projektu.
