Česká telemedicína pokračuje v expanzi a růstu

Česká technologická společnost MEDDI hub, která stojí za vývojem úspěšné telemedicínské platformy MEDDI, dosáhla za rok 2023 obratu téměř 250 milionů korun, z toho 130 milionů korun v České republice. Jde o meziroční nárůst o 158 %. Obrat společnosti tvořily hlavně příjmy od korporátních klientů, kteří telemedicínskou aplikaci MEDDI app pořizují pro své zaměstnance jako součást programu zdravotní péče o zaměstnance a jejich rodiny. Mezi ně patří například Veolia, Hartmann-Rico, VISA, Notino, Generali Česká pojišťovna, Erste, České dráhy a další.

Společnost v současné době nabízí své služby uživatelům v České republice, na Slovensku a ve čtyřech zemích Latinské Ameriky. Nyní ale plánuje významnou expanzi, když chce do konce roku rozšířit své působení do dalších zemí, jako je Německo, Itálie a vybrané země střední, jižní a východní Evropy. „Po úspěšném uvedení našich řešení pro lékaře a pacienty v Latinské Americe, na kterou jsme se soustředili poslední dva roky, se naše pozornost obrací zpět do Evropy. Se společností Veolia jsme podepsali memorandum o spolupráci, které nám umožňuje významně rozšířit naše geografické působení a aplikaci tak nabídnout milionům dalších uživatelů. Na konci letošního roku budeme fungovat v celkem ve 21 zemích na dvou kontinentech,“ říká Jiří Pecina, zakladatel a majitel společnosti MEDDI hub, a.s.

Jako první jsou na řadě Maďarsko, Srbsko a Slovinsko, kde již byly podepsány smlouvy o dodávání telemedicínských služeb s téměř padesáti společnostmi a kde již probíhá implementace řešení MEDDI do programů zdravotní péče o zaměstnance a jejich rodiny. Spuštění služeb je plánované na září tohoto roku. Společnost bude na nových trzích nabízet své služby jak korporátní klientele, tak postupně i veřejnosti a zdravotnickým zařízením.

V České republice funguje aplikace MEDDI app již od roku 2020. V současné době je v ní zaregistrováno více než 5 500 lékařů a 300 000 uživatelů. „Nyní společně se společností CompuGroup Medical plánujeme integrovat naše řešení do jejích informačních systémů, které využívá až 70 % českých ambulancí. Takže do konce tohoto roku bude mít většina lékařů k dispozici naše nástroje plně integrované v programu, který běžně používají,“ říká Jiří Pecina. Jen v loňském roce vyhledalo služby lékaře s pomocí aplikace MEDDI app přes 100 000 lidí. „V současné době tyto služby pro veřejnost dotujeme, protože téměř nejsou hrazeny pojišťovnami. Situace se ale postupně zlepšuje, pojišťovny začínají být vstřícnější a v přípravě jsou také potřebné legislativní změny,“ vysvětluje Jiří Pecina.

O aplikaci MEDDI app

MEDDI hub nabízí řešení jak pro lékaře, tak i pro pacienty, cílem je oběma ušetřit čas a zefektivnit péči. Aplikace MEDDI app zajišťuje bezpečné spojení lékaře a pacienta doslova kdykoliv. Jejím prostřednictvím je s pomocí videohovoru nebo chatu možné konzultovat jakékoliv nemoci či zdravotní potíže. Využití MEDDI app ale u spojování pacientů s lékaři zdaleka nekončí – aplikace umí například uchovávat nejrůznější zdravotnická data, je možné přes ni sdílet informace z chytrých hodinek lékaři nebo přes ni lékař může na základě online konzultace zasílat eRecepty. Díky spolupráci s Dr.Max je v aplikaci možné i zkontrolovat dostupnost léků a rezervovat si je na vybrané pobočce této sítě lékáren. Kromě verze pro veřejnost společnost MEDDI hub vyvíjí také specializované verze aplikace určené pro specifické skupiny pacientů. Jde například o pacienty trpící diabetem, nadváhou, onkologické pacienty nebo o nastávající maminky.

O společnosti MEDDI hub

Společnost MEDDI hub se rozvoji telemedicínské platformy MEDDI věnuje již od roku 2016. Jejím cílem je rozvíjet telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví. Nabízí telemedicínská řešení pro veřejnost, především ale pro korporátní klientelu a zdravotnická zařízení.

V roce 2020 se společnost MEDDI hub stala partnerem a dodavatelem telemedicínského řešení pro Masarykův onkologický ústav v Brně. Kromě dalších zdravotnických zařízení spolupracuje také s Ústavem pro matku a dítě v Podolí, kde byl úspěšně implementován pilotní telemedicínský program MEDDI Baby zaměřený na nastávající maminky.

V roce 2021 započala expanzi na Slovensko a do zemí Latinské Ameriky. Expanze v současné době pokračuje rozšiřováním aktivit do dalších evropských zemí. Společnost MEDDI hub rovněž stojí za vývojem funkce BioScan, která umožňuje orientační dálkové měření fyziologického stavu pomocí aplikace MEDDI a čelní nebo hlavní kamery chytrého telefonu.

Zdroj: Oxygen Communications