Česká ThomasLloyd v konkursu, investorům běží lhůta na přihlášení pohledávek

Rozhodnutí dopadá na české investory, kteří do dluhopisů společnosti vložili přes miliardu korun a od roku 2020 nedostávají řádně výnosy. Zveřejněním v insolvenčním rejstříku začala běžet dvouměsíční lhůta k přihlášení pohledávek. Soud zároveň odmítl snahu ThomasLloyd přesunout řízení do Německa i jeho obranu, že závazky z dluhopisů nejsou splatné.
„Pro řadu klientů to mělo být bezpečné přilepšení k důchodu, ne spekulace. Lákala je pravidelnost a výše výnosu. O to důležitější je nepromeškat lhůtu k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení. Kdo pohledávku nepřihlásí do 16. listopadu, o možnost jejího uspokojení v rámci řízení přijde," říká advokát Martin Halada z ELEMENTZ LEGAL, která zastupuje přes 550 poškozených investorů.
Zdroj: ELEMENTZ LEGAL
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59205.