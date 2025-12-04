Česká tisková kancelář hledá pro doplnění svého týmu kolegu/kolegyni na pozici Obchodník pro nezpravodajské produkty

Náplň práce:
• Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí a akvizice nových klientů
• Prezentace portfolia nezpravodajských produktů a služeb ČTK a návrh řešení na míru
• Příprava obchodních nabídek, cenových kalkulací a prezentací
• Pravidelný reporting obchodních výsledků a práce v CRM systému
• Úzká spolupráce s interními týmy při sestavování zakázek a řešení klientských požadavků
• Komunikace a péče o klienty
• Spolupráce na budování pozitivního image ČTK
• Plnění dalších úkolů dle pokynů nadřízeného
• Aktivní podílení se na rozvoji a směřování služeb ČTK Connect – očekáváme chuť přicházet s novými nápady a podněty reflektujícími trendy v komunikaci
Požadujeme:
• Zkušenost s obchodní činností (ideálně B2B prostředí)
• Schopnost pracovat samostatně, pečlivě a zodpovědně
• Silné obchodní myšlení a orientace na výsledky
• Dobré komunikační a organizační dovednosti
• Pokročilou znalost MS Office
• Min. středoškolské vzdělání
• Příjemné vystupování, spolehlivost a proaktivní přístup
• Praxe v médiích nebo PR výhodou
Nabízíme:
• Pracovní smlouvu na HPP
• Zázemí stabilní společnosti s více než 100letou tradicí
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 123 Kč/den
• Program zaměstnaneckých benefitů (příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy, multisportka aj.)
• Motivační finanční ohodnocení a bonusový systém
• Možnost odborného i osobního rozvoje (kurzy Akademie ČTK)
• Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy, možnost částečného home office po zapracování
• Práci je možné vykonávat po zapracování částečně z domova
• Nástup možný ihned
Zaujali jsme vás? Pošlete nám svůj strukturovaný životopis na hr@ctk.cz.
ČTK Connect
ČTK Connect zastřešuje služby, které komunikačně propojují informace a aktivity firem či institucí s médii a uživateli v ČR i po celém světě. Mezi hlavní služby patří publikace PR sdělení v České republice i ve světě, zajišťování videopřenosů a jejich vysílání na různých platformách, tvorba obsahových speciálů nebo pronájem eventových prostor v centru Prahy (PressCentrum ČTK). Mezi další nezpravodajské služby patří například také výroba a instalace fotovýstav, focení na míru nebo příprava a tisk obrazových publikací.
Zdroj: ČTK Connect
