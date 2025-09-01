Česká unie vydavatelů má od 1. září novou výkonnou manažerku

„Ve spolupráci se správní radou ČUV chci pracovat na tom, aby naše asociace rychle a efektivně reagovala na aktuality, které ovlivňují činnost vydavatelů tiskových publikací ať už v digitální či tištěné formě. Mým cílem je, aby ČUV poskytovala svým členům podporu a zázemí v širokém spektru oblastí a témat na současné moderní úrovni,“ řekla ke svému budoucímu působení K. Kroupová.
Konkrétně se chce K. Kroupová zaměřit na podporu čtení tištěných a digitálních publikací vydavatelů, které mají klíčový význam při poskytování kvalitních a důvěryhodných informací, přípravě nové fáze výzkumu čtenosti Media projekt, podpoře v ekologických, legislativních či autorskoprávních tématech a agendě v souvislosti s nástupem systémů umělé inteligence.
Kateřina Kroupová má za sebou zkušenosti v mezinárodním prostředí, kdy působila jako šéfka středoevropského regionu pro nadnárodní skupinu a odpovídala za chod šesti zemí. Pracovala pro mediální dům Economia jako vedoucí speciálního obsahu a během kariéry v ekonomické diplomacii zastupovala zájmy českých firem v zahraničí. Vystudovala ekonomii, mluví anglicky a německy. Vystřídá ve funkci výkonného manažera Tomáše Tkačíka, který ji od března tr. dočasně vykonával. T. Tkačík se nyní bude plně věnovat své funkci předsedy správní rady ČUV, do které byl zvolen v letošním lednu.
Tomáš Tkačík ke jmenování K. Kroupové uvedl: „Kateřinu vybrala správní rada ČUV v náročném několikakolovém výběrovém řízení z 30 zájemců na základě jejích zkušeností, výsledků v přechozích zaměstnáních a zejména motivace, s níž chce pomáhat vydavatelskému trhu.“
Česká unie vydavatelů (ČUV) je profesní asociace vydavatelů České republiky, která zastupuje 44 členů s přibližně 400 tištěnými a více než 200 online tituly. Tištěné tituly členů ČUV mají zásah 77 % populace České republiky, online tituly tvoří převážnou většinu online obsahu vytvářeného v České republice. Členové ČUV zaměstnávají na 5000 pracovníků ve svých společnostech a podílejí se zásadně na reklamním trhu ČR.
ČUV je členem evropských vydavatelských asociací EMMA - ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.
Kontakt: Česká unie vydavatelů, e-mail: info@cuv.cz, www.cuv.cz