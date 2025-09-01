Česká unie vydavatelů má od 1. září novou výkonnou manažerku

Autor:
  14:35
Praha 1. září 2025 (PROTEXT) - Od 1. září nastupuje do funkce výkonné manažerky České unie vydavatelů (ČUV) Kateřina Kroupová.

„Ve spolupráci se správní radou ČUV chci pracovat na tom, aby naše asociace rychle a efektivně reagovala na aktuality, které ovlivňují činnost vydavatelů tiskových publikací ať už v digitální či tištěné formě. Mým cílem je, aby ČUV poskytovala svým členům podporu a zázemí v širokém spektru oblastí a témat na současné moderní úrovni,“ řekla ke svému budoucímu působení K. Kroupová.

Konkrétně se chce K. Kroupová zaměřit na podporu čtení tištěných a digitálních publikací vydavatelů, které mají klíčový význam při poskytování kvalitních a důvěryhodných informací, přípravě nové fáze výzkumu čtenosti Media projekt, podpoře v ekologických, legislativních či autorskoprávních tématech a agendě v souvislosti s nástupem systémů umělé inteligence.

Kateřina Kroupová má za sebou zkušenosti v mezinárodním prostředí, kdy působila jako šéfka středoevropského regionu pro nadnárodní skupinu a odpovídala za chod šesti zemí. Pracovala pro mediální dům Economia jako vedoucí speciálního obsahu a během kariéry v ekonomické diplomacii zastupovala zájmy českých firem v zahraničí. Vystudovala ekonomii, mluví anglicky a německy. Vystřídá ve funkci výkonného manažera Tomáše Tkačíka, který ji od března tr. dočasně vykonával. T. Tkačík se nyní bude plně věnovat své funkci předsedy správní rady ČUV, do které byl zvolen v letošním lednu.

Tomáš Tkačík ke jmenování K. Kroupové uvedl: „Kateřinu vybrala správní rada ČUV v náročném několikakolovém výběrovém řízení z 30 zájemců na základě jejích zkušeností, výsledků v přechozích zaměstnáních a zejména motivace, s níž chce pomáhat vydavatelskému trhu.“

 

Česká unie vydavatelů (ČUV) je profesní asociace vydavatelů České republiky, která zastupuje 44 členů s přibližně 400 tištěnými a více než 200 online tituly. Tištěné tituly členů ČUV mají zásah 77 % populace České republiky, online tituly tvoří převážnou většinu online obsahu vytvářeného v České republice. Členové ČUV zaměstnávají na 5000 pracovníků ve svých společnostech a podílejí se zásadně na reklamním trhu ČR.

ČUV je členem evropských vydavatelských asociací EMMA - ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

 

Kontakt: Česká unie vydavatelů, e-mail: info@cuv.cz, www.cuv.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Požár kamionu zastavil dopravu na D5 na Tachovsku na více než devět hodin

Po více než devíti hodinách se na Tachovsku po ranním požáru nákladního automobilu podařilo obnovil provoz na dálnici D5 v obou směrech. Krátce před 17. hodinou o tom informovali policisté na síti X.

1. září 2025  8:12,  aktualizováno  16:46

Plzeň dá semafory na křižovatku Jateční a Chrástecké ulice, urychlí jízdu MHD

Rychlejší průjezd autobusů MHD i bezpečnější přecházení chodců umožní nová světelná signalizace, kterou Plzeň instaluje na rušnou křižovatku Jateční a...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

VSZ rozhodne o zveřejnění auditu v úterý, s auditorskou zprávou se seznamuje

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci dnes dopoledne obdrželo žádost ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) k vyjádření k auditorské zprávě v kauze...

1. září 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

1. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Brno plánuje do roku 2028 opravit vyklizený bytový dům ve Francouzské ulici

Vedení Brna plánuje opravu vyklizeného domu ve Francouzské ulici, kde má vzniknout několik bytů. Na úpravu dispozice, vybudování sociálního zázemí nebo výtahu...

1. září 2025,  aktualizováno 

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích první hřiště na ragby v kraji

Do dvou let by mělo být v Českých Budějovicích hřiště na ragby. Šlo by o první sportoviště tohoto druhu v Jihočeském kraji. Náklady na výstavbu areálu činí...

1. září 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Tradiční festival Den hrdinů letos poprvé v Praze představí humanitární základnu: Na Výstavišti!

1. září 2025  16:25

Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili...

1. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Stanice s duší. Praha vyhlásí soutěž na vzhled stanic metra D Náměstí Míru a Náměstí Bratří Synků

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z letošního března schválila Rada hl. m. Prahy (RHMP) architektonickou soutěž na stanice metra D Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Soutěž...

1. září 2025  16:07

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Městský soud v Brně odeslal stížnost Jiřikovského proti vazbě na krajský soud

Městský soud v Brně odeslal spis se stížností Tomáše Jiřikovského proti vazbě na krajský soud. Dorazit by měl dnes odpoledne nebo v úterý ráno. ČTK to dnes...

1. září 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Insolvenční správce chystá dražbu majetku zkrachovalé firmy Okay

Insolvenční správce chystá dražbu majetku zkrachovalé firmy Okay. Prodávala spotřební elektroniku a nábytek, avšak loni se dostala do problémů, které vyústily...

1. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.