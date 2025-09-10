Česká zbrojovka a Ministerstvo obrany ČR uzavřely rámcovou smlouvu

Rámcová dohoda pokrývá období let 2025–2031 a navazuje na úspěšnou spolupráci zahájenou v roce 2011. V jejím rámci resort obrany v minulosti realizoval několik kontraktů, díky nimž došlo k úplnému přechodu na výzbroj jednotlivce v ráži NATO.
Podle nové rámcové smlouvy bude armáda pokračovat v nakupování pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C a podvěsných granátometů CZ GL. Dodávky budou zahrnovat i rozsáhlé příslušenství – optoelektronické zaměřovače (denní a noční optika, laserové zaměřovače), soupravy náhradních dílů, soupravy zbrojířů, pouzdra a obaly. Zbraně budou nakupovány postupně podle aktuálních potřeb armády a celková částka 4,26 miliardy korun bez DPH nemusí být vyčerpána.
„Česká zbrojovka je naším strategickým partnerem, který se podílel na kompletním přezbrojení Armády ČR na moderní ruční palné zbraně v ráži NATO. Pokračující spolupráce s českou firmou, která patří mezi deset největších výrobců těchto zbraní na světě, je zcela logickým krokem,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.
„Děkuji paní ministryni a celému resortu obrany za projevenou důvěru. Je pro nás velkou ctí nadále spolupracovat s Armádou ČR a společně posilovat obranyschopnost naší země. Naše zbraně dlouhodobě prokazují spolehlivost i kvalitu v reálných bojových podmínkách. Tyto zkušenosti využíváme k jejich neustálému zdokonalování a k vývoji nových generací produktů,“ uvedl Jan Zajíc, generální ředitel České zbrojovky.
Česká zbrojovka a.s. sídlí v Uherském Brodě a je součástí mezinárodní skupiny Colt CZ Group. Vyrábí široké portfolio střelných zbraní pro komerční trh i ozbrojené složky a své produkty exportuje do více než 90 zemí světa. Její vojenské zbraně jsou využívány ozbrojenými složkami ve více než 40 zemích po celém světě.
Zdroj: Česká zbrojovka