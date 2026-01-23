Česká zbrojovka představuje CZ 75 LEGEND. Návrat legendy v její původní podobě

Pistole CZ 75 vznikla na počátku 70. let minulého století v tehdejším Československu jako moderní exportní zbraň určená především pro západní trhy. Jejím autorem byl František Koucký, jeden z nejvýznamnějších konstruktérů palných zbraní své doby, který při jejím návrhu vycházel výhradně z vlastních zkušeností, technického citu a hlubokého porozumění funkci zbraně. CZ 75 byla navržena bez využití moderních výpočetních nástrojů a simulací, přesto svou koncepcí předběhla dobu o celé generace.
Ve své době přinesla kombinaci vlastností, která neměla obdoby. Spojila mimořádný střelecký komfort, nízký zpětný ráz, hladký chod spouště SA/DA a nadstandardní kapacitu dvouřadého zásobníku v kompaktním celokovovém provedení. Právě tato kombinace stála u zrodu pojmu tzv. „Wonder Nine“ a položila základy moderní kategorie služebních pistolí v ráži 9 mm Luger.
Jedním z klíčových konstrukčních prvků CZ 75 je její ergonomie. Tvar rukojeti umožňuje přirozený a jistý úchop střelcům s různou velikostí dlaně a stal se referencí pro celou řadu následných konstrukcí. Významnou roli sehrává také vnitřní vedení závěru v rámu zbraně. Toto řešení umožňuje vyšší úchop, snižuje hmotnost závěru a přispívá k menšímu zdvihu a lepší kontrole zbraně při střelbě.
Výjimečnost CZ 75 podtrhuje i její spoušťový mechanismus SA/DA. Patentované řešení s jednozvratnou pákou umožnilo dosáhnout lehkého, plynulého a konzistentního chodu spouště nejen v režimu SA, ale i v režimu DA, což bylo v době vzniku zbraně u pistolí této kategorie zcela mimořádné.
Díky své progresivní konstrukci se CZ 75 stala jednou z nejvíce kopírovaných pistolí na světě, hned po legendárním Coltu 1911. Paradoxně k tomu přispěl fakt, že patenty této konstrukce byly z důvodu služebního potenciálu utajeny a nebyly veřejně dostupné. CZ 75 se tak stala inspirací pro desítky výrobců a položila základy celé konstrukční rodiny, která je dodnes aktivně rozvíjena.
Po roce 1989 mohla Česká zbrojovka platformu CZ 75 dále rozvíjet v celé řadě služebních, civilních i sportovních variant. Její technický odkaz dnes pokračuje například v modelech řady CZ SHADOW, které dominují světovým soutěžím IPSC. Přesto má původní CZ 75 v historii krátkých palných zbraní výjimečné postavení jako zbraň, která definovala celý segment.
Model CZ 75 LEGEND je poctou tomuto odkazu. Nabízí možnost vlastnit nově vyrobenou pistoli v autentickém provedení odpovídajícím originálu ze 70. let a připomíná, že skutečné legendy nestárnou.
Pro více informací o CZ 75 LEGEND navštivte stránky: czfirearms.com/cs/produkty/pistole/serie-cz-75/cz-75-legend
Zdroj: Česká zbrojovka